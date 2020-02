Sánchez dice que Hacienda presentará a las CCAA una senda de déficit "más flexible" 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este jueves que Hacienda presentará una senda de déficit "más flexible" para las administraciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este viernes, al tiempo que ha mantenido su intención de aprobar los Presupuestos de 2020 "cuanto antes", con independencia del calendario electoral.

Así lo ha señalado en una comparecencia ante los medios en el Palau de la Generalitat tras reunirse con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, en la que se ha referido al debate "importante" sobre la senda de estabilidad a un día de la comunicación de dicha senda a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal, que no se convocaba desde 2018.

Sánchez ha subrayado que el Gobierno demostró en 2019 su "máxima empatía" con las CCAA en 2019 al presentar una senda más flexible que la establecida por el anterior Ejecutivo del PP.

El objetivo autonómico previsto inicialmente por el Gobierno de Sánchez es de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones logren estabilidad presupuestaria el año que viene.

También ha dicho Sánchez que le gustaría que en el encuentro estuviese "con voz y representación" el Govern de Cataluña, ya que, ha recordado, se abordará el marco presupuestario a partir del cual se financian la sanidad, la dependencia, las políticas activas o la vivienda, "todas cuestiones que afectan y benefician a los catalanes". "Me gustaría que la Generalitat estuviera representada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y me gustaría, y así se lo he trasladado al president Torra, que reconsideraran su posición", declaró Sánchez.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya anunció que no acudirá al CPFF, al igual que hizo en el último encuentro de 2018, si bien podría acudir un director general u otro técnico en nombre de la Generalitat.

Los Presupuestos del Estado, "cuanto antes"

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, Sánchez ha resaltado que son el "complemento perfecto" para el conjunto de la economía catalana y nacional, ya que la propuesta de 2019 cumplía con cuestiones como resoluciones judiciales respecto a esta región, la financiación para los mossos d'esquadra o los niveles de inversión pública en esta región, así como las políticas sociales propias de una organización "progresista".

En este sentido, ha defendido que si desde ERC consideran necesaria la aprobación de los Presupuestos en Cataluña, está "aún más justificado" en el caso de España. "Tenemos unos PGE que no son nuestros, con un corte ideológico que no tiene nada que ver con lo que han dicho los españoles el 10 de noviembre con su voto", ha enfatizado.

Por ello, espera que la "nueva dinámica política" facilite la aprobación de las nuevas cuentas públicas a nivel estatal, pero antes ha recordado que se está negociando la senda de estabilidad con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y hay que hacer lo propio con Europa, teniendo presente la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En cualquier caso, ha indicado que hay que ir "dresbozando" el camino hacia los Presupuestos de 2020 y ha mantenido su intención de aprobarlos "cuanto antes". De hecho, ha precisado que "ese cuanto antes nada tiene que ve con el calendario electoral", sino "con la urgencia e importancia de los temas que afectan día a día a los ciudadanos".

El presidente del Gobierno fijó el pasado mes de enero el objetivo de tener aprobado el proyecto de PGE antes de que finalice el verano.