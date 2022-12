Alma María Vaesken: "Han sido 60 años en los que hemos marcado a una generación entera"

¿Cuándo y cómo surgió la idea de dedicarse a la música?

Yo solo tenía 16 años, en el colegio donde yo estaba las monjas fueron las que me animaron a cantar en las obras que hacían en el colegio. Johnny por su lado ya era famoso en Paraguay y le conocían por el apodo de "la voz de oro de Asunción". Un día uno de mis mejores amigos vino a mi casa con otro amigo suyo, Johnny, al que me presentó como su novia. Yo quería morirme de vergüenza porque no podía creer que un cantante famoso como él estuviera en mi casa. Durante la cena, mi amigo comentó que yo sabía cantar muy bien y que encima tocaba de fábula el piano, cosa que Johnny quiso comprobar. En ese momento me dispuse a tocar el piano y cantar, gustó tanto que durante varios meses quedamos en mi casa para practicar diferentes canciones de la época. Durante este periodo yo me fui enamorando de Johnny hasta que acabamos siendo novios, aunque sin la aprobación de mi madre porque él entonces tenía 25 años.

El cumpleaños de una tía mía fue clave porque se nos ocurrió la idea de regalarle un pequeño disco de guaranias, que es un género musical típico de Paraguay, aprovechando los contactos que Johnny tenía en los estudios de Asunción. La suerte hizo que el mismo día que fuimos a grabar un productor musical de Argentina estuviese allí y quedase maravillado con nuestras voces, nos preguntó que quiénes éramos y al enterarse que no nos dedicábamos a la música de forma profesional nos ofreció llevarnos a Buenos Aires para grabar una maqueta para Columbia Records, una compañía discográfica muy famosa en la zona, y exportarla al mercado ya que en aquel momento se estaban empezando a popularizar los grupos musicales. Nosotros aceptamos porque sabíamos que estábamos ante una oportunidad única.



¿Qué le dijeron sus padres al irse al extranjero?



Mi madre era totalmente contraria a que me fuese, hacía poco que mi padre había fallecido y el hecho de que su hija aún siendo menor se fuese al extranjero le escandalizaba. Al ser menor de edad y mujer tenía prohibido salir del país si no era con mi madre o si estaba casada, por lo que se nos ocurrió a Johnny y a mí formalizar nuestro amor de la mejor forma posible y casarnos para también que yo pudiese salir del país sin ningún problema aunque de todos modos mi madre acabó viniendo con nosotros.

¿Por qué Los 3 Sudamericanos?

Cuando formamos el grupo de forma oficial en 1959 antes de marchar a Buenos Aires con nuestro amigo Casto Dario, estábamos eligiendo varios nombres ya que en Asunción éramos conocidos como "el trío fantasma" por no tener nombre. Fue entonces cuando mi madre nos dio la idea que al ser un trío que estaba versionando canciones típicas tanto de Argentina como Paraguay de origen sudamericano pues nos pusiéramos el nombre de Los 3 Sudamericanos.

¿Cuándo decidieron venir a España?

Nosotros empezamos a grabar un programa musical en la televisión pública argentina. Al finalizar uno de los programas, nos llamó al camerino un productor de Grecia para hacer una gira por el Oriente Medio. Fue allí donde un productor español se puso en contacto con nosotros en Atenas para ofrecernos un contrato de 6 meses por España y nosotros aceptamos sin ser conscientes que allí nos íbamos a quedar hasta el resto de nuestros días.

Alma María Vaesken posa con unos vinilos. — Juan José del Toro Torales

¿Cómo fue el impacto al llegar a España?

Pues nos llamó mucho la atención, nosotros éramos conscientes de la situación política que estaba atravesando el país aunque tampoco nos sorprendió mucho porque en Paraguay ya estaba impuesta la dictadura de Stroessner. Aún así, la disciplina cristiana que seguían en este país llevó a que varias letras de canciones nuestras pasarán por el filtro de la censura e incluso mis vestidos y monos, que traía de París o Beirut donde los podía lucir sin problemas, tuvieran que ser rediseñados por los modistas de Televisión Española para esconder el escote durante las emisiones.

Estuvimos a punto de mudarnos a Italia pero a los pocos meses empezamos a tener muchísimo éxito en España, sacamos canciones como Me lo dijo Pérez o Cartagenera con las que obtuvimos una enorme popularidad y superamos en ventas a grupos como Los Beatles o The Rolling Stones, canciones como La Chevecha o Vuelo 502 consolidaron nuestro éxito. El cariño que sentíamos en España y el impacto que tuvimos aquí era indescriptible, teníamos muy buena relación con las altas esferas de este país y la gente nos trataba como si fuéramos unos compatriotas más por lo que en 1965 decidimos asentarnos.



¿Cómo se ve después de 60 años de grupo?

Tenemos la suerte de ser el único grupo de la época, junto al Dúo Dinámico, en seguir en activo aunque en los últimos años, y más con la pandemia que hemos vivido, nos ha hecho mucho daño. Somos conscientes de nuestra edad y aunque ya no actuemos tanto como antes siempre vamos a estar disponible para el público si nuestras condiciones son buenas. Si por algún casual no tenemos oportunidad de volver a los escenarios, porque últimamente se nos han juntados varios problemas de salud, nos quedará el recuerdo de nuestra trayectoria.

"Fuimos una de las primeras aperturas a nivel cultural que tuvo la dictadura"

Han sido 60 años en los que hemos marcado a una generación entera en este país, fuimos una de las primeras aperturas a nivel cultural que tuvo la dictadura, yo fui una de las primeras mujeres en España en traer la minifalda, en poder exhibir las botas por encima de la rodilla que solo se veían en Londres o tener la suerte de ser una de las denominadas como "chicas yé-yé". Hemos tenido la suerte de poder tener una vida llena de éxitos y anécdotas que esperamos poder seguir contando durante mucho tiempo más.

Alma aún guarda la esperanza de poder seguir cantando durante muchos años para alegrar los días de una generación que, por desgracia, no lo ha tenido fácil desde sus inicios y que han sufrido mucho durante los últimos años. Han sido voces como la de Alma la que ha puesto banda sonora a sus vidas y les ha acompañado hasta en sus momentos más amargos.