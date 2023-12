El ángel mexicano de Azaña que lo salvó del infame falangista 'cazarrepublicanos'

Manuel Granell: "Apenas había fotos de las mujeres"



¿Cuál fue el reto de ilustrar un relato histórico como este?



La documentación es importantísima, porque trabajo con personajes muy conocidos. El reto ha sido reflejar esa época lo mejor posible y que todo, desde un coche hasta un uniforme, sea real y creíble. Y, por supuesto, que no haya gazapos.



¿Cómo refleja la psicología de los personajes, porque algunos son menos conocidos?



Sin duda, lo más difícil ha sido dibujar a las mujeres, porque en aquella época no las fotografiaban. Claro que hay fotos de la mujer de Azaña, pero de grupo, en fiestas o ya de mayor. En cambio, de joven existen pocas. En el caso de Carmen Ibáñez, por ejemplo, solo encontré la foto carné de cuando se exilió en México. No hay nada sobre ellas, por lo que me las tuve que inventar…



Siempre le ha gustado la documentación, aunque debe resultar complicado colorear una vida en blanco y negro.



Junto a ese trabajo, también me interesan los años treinta. No obstante, una de las dificultades es que las fotografías de la época son en blanco y negro. Por eso, si quieres saber de qué color era, por ejemplo, un uniforme, tienes que visitar los museos militares.



En todo caso, no es un color estridente.



El de los originales resulta más vivo, pero en las reproducciones queda un poco apagado porque el papel es más absorbente. Sin embargo, ese efecto ha gustado porque le da un tono más de la época, como gastado.



Y cómo le da vigor a la trama, porque hay mucho movimiento y también acción.



Es un libro dinámico, en el que el lector también asiste a la irrupción de la Segunda Guerra Mundial. La misión del dibujante, como la del cineasta, es saber ver un guion: "¿Tú cómo lo harías?". En mi caso, lo estoy leyendo y ya me lo imagino: lo estoy viendo.



En el fondo, ilustra el exilio, un protagonista más del cómic.



Una parte muy importante, por eso es un cómic muy didáctico. Más allá del dibujo, habla del desplazamiento, del destierro, de vivir en otro lugar… Hay un detalle que quizás haya pasado desapercibido, pero en las viñetas del exilio suele haber un fotógrafo. O sea, siempre hay alguien que lleva una cámara consigo. Es mi homenaje a esos grandes profesionales, porque sin ellos no tendríamos esas imágenes tan valiosas.