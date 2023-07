‘Una antología del espíritu’: el nuevo volumen de la colección literaria de Fundación Santander

Fundación Banco Santander prosigue su exquisita labor editorial con el lanzamiento de un nuevo libro de su Colección Obra Fundamental. Bajo el título "Una antología del espíritu", el volumen reúne un conjunto de textos heterogéneos del pensador español George Santayana: ensayos, poemas, cartas, apuntes autobiográficos y otros escritos, dispuestos de manera cronológica como un recorrido través de todas las etapas de su obra.



El responsable de esta edición es el doctor en filosofía Antonio Lastra (Valencia, 1967), antólogo y prologuista del volumen. Lastra es investigador externo del Instituto Franklin de Investigación en Pensamiento Norteamericano de la Universidad de Alcalá y director académico de La Torre del Virrey. El libro incluye un código QR que permite acceder a una serie de pódcast, en los que pueden escucharse una selección de sus textos y una entrevista a Antonio Lastra, además de una conversación entre éste y Fernando Savater. También se puede acceder a estos documentos sonoros desde la web de la Fundación, en la página correspondiente a Una antología del espíritu, donde es posible descargar o escuchar directamente de manera gratuita este valioso material que completa el contenido de la obra.



Una reivindicación del humanismo clásico y el liberalismo

Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, más conocido como George Santayana, escribió su prolífica obra en inglés. Nacido en Madrid en 1863 y fallecido en Roma a la edad de 88 años, pasó parte de su infancia y toda su juventud en los Estados Unidos, donde se formó. Hasta los 9 años vivió en Madrid y Ávila, y en 1872 se mudó con su familia a Boston. Estudió en Harvard y allí desarrolló una carrera profesoral de gran prestigio hasta 1912, año en que tomó la decisión de retirarse, apoyado en la herencia de su madre, y regresó a Europa.



Tras residir temporalmente en Oxford y París, en 1920 se instaló en el Convento de las Hermanas Azules de Roma, donde permaneció hasta su fallecimiento. Allí recibió tantas visitas—muchas de celebridades, como Edmund Wilson, Robert Lowell o Gore Vidal— que solía bromear comparándose con el Papa: "Lo mejor es que recibo visitas que no estoy obligado a devolver".



Profesor y amigo de importantes figuras de la filosofía y la literatura norteamericanas (T.S. Eliot, Wallace Stevens, Walter Lippmann, Gertrude Stein o Samuel Eliot Morison, entre muchos otros), Santayana fue uno de los protagonistas de la llamada Edad de Oro de la Filosofía de Harvard.



Santayana nunca simpatizó con el progreso moderno ni con lo sobrenatural. Al contrario, fue un constante defensor del humanismo grecolatino y del liberalismo. Su retirada de la cátedra de Harvard y su discreta vida conventual romana no supuso en absoluto que se dedicara al dolce far`niente o la contemplación mística. Más bien al contrario, de este modo pudo concentrarse plenamente en su producción literaria. Durante sus cuatro décadas en Europa escribió diecinueve libros y rechazó importantes puestos académicos.



Ya septuagenario, Santayana volvió a ser objeto de admiración y estudio gracias al gran éxito editorial de la publicación en 1935 de sus memorias noveladas, The Last Puritan, que además le supusieron una nueva y generosa fuente de ingresos. Incluso apoyó a su amigo Bertrand Russell, a pesar de no compartir sus ideas filosóficas ni políticas.



Compromiso con la cultura y el pensamiento

Fundación Banco Santander, además de sus conocidas actividades relacionadas con el mundo del arte, mantiene un compromiso constante con el fomento de la cultura y el pensamiento, hasta el punto de constituir un eje esencial de su labor fundacional. La Fundación reconoce que la presente ola de intensas transformaciones de nuestro mundo hace necesaria, quizá más que nunca, una literatura libre, creativa y fecunda que sirva para afrontarla.



Por esta razón, su labor editorial no se detiene. Son ya casi 70 los títulos publicados en su Colección Obra Fundamental, en los cuales contribuye desde 1995 a la recuperación de escritores, textos desconocidos o inéditos y movimientos literarios de distintos géneros.



A partir de 2012, esta colección se ha complementado con la publicación de los Cuadernos de Obra Fundamental, ediciones de textos breves que en su momento fueron excluidos de la bibliografía de sus autores y que aportan una visión diferente de éstos.



En el ámbito de la producción audiovisual y escénica, esta nstitución, vinculada a Banco Santander, desarrolla el proyecto Cartas Vivas, en colaboración con la Universidad de Exeter y el Cervantes Theatre de Londres, y cuyo objetivo es recuperar la historia de pensadoras relevantes del siglo XX a través de sus propios testimonios.