The Mandalorian no es lo único interesante que llega este mes de marzo al mundo de las series. Sí, por fin se producirá el desembarco de Disney+ y su catálogo, pero también vuelven los protagonistas de Westworld en un mundo más abierto, los chavales de Las Encinas y el mejor político que ha dado la ficción política en España: Juan Carrasco. En cuanto a estrenos, This Close, Caronte y la nueva de David Simon, La conjura contra América.

‘This Close’ (2 de marzo, Sundance TV)

Una comedia escrita y protagonizada por sordos en la que su hipoacusia es solo un aspecto más de su historia, no el único y central, y sirve de acercamiento a un mundo complicado de entender sino se está dentro o se tiene a alguien muy cercano en él. Shoshannah Stern y Josh Feldman son los responsables de This Close, dos amigos en Los Angeles cuyos caminos se cruzaron de niños y que tienen en el otro a la persona que mejor les comprende. Ella, Kate, es organizadora de eventos y está comprometida con Danny (Zach Gilford). Michael es dibujante de cómics y acaba de romper con su prometido.

Una más: Estreno de Breeders (HBO).

‘Liar’ (3 de marzo, HBO)

Una cita que parecía ir bien y que se torció en el momento en el que él, compañero de su hermana en el hospital, la drogó para abusar de ella. Un violador en serie que llevaba años actuando impunemente hasta que su última víctima, la profesora Laura Nielson (Joanne Froggatt), da el paso y, pese a tenerlo todo en contra, arriesga su vida, su credibilidad y su salud mental para condenarlo. En esta segunda temporada, con las pruebas de que Andrew Earlham (Ioan Gruffudd) es culpable en manos de la policía, este desaparece y poco después su cuerpo aparece en las marismas. ¿Ha sido un asesinato? ¿Quién es el culpable?

Dos más: tercera temporada de Animado Presidente (Movistar Series) y el estreno de Darkness: La huella del crimen (Filmin).

‘Caronte’ (6 de marzo, Amazon Prime Video)

Como ya ocurrió con El Pueblo, el acuerdo entre Telecinco y Amazon hace que Caronte se estrene antes en la plataforma que en abierto. Protagonizada por Roberto Álamo, este interpreta a un exagente de policía al que condenaron de manera injusta. En la cárcel se ha sacado la carrera de Derecho para, una vez fuera, poner sus conocimientos como abogado al servicio de su propio caso, investigar lo ocurrido y limpiar su nombre. Además de ayudar a otros en su situación.

Cinco más: Segunda temporada de Paradise Police (Netflix), tercera de Hakan, el protector (Netflix), cuarta de Better Things (HBO), estreno de Cuentos asombrosos (Apple TV+) y ZeroZeroZero (Amazon Prime Video).

‘Élite’ (13 de marzo, Netflix)

El colegio de Las Encinas se prepara para cerrar un ciclo, el de los estudiantes a los que presentó en su primera temporada y que han vivido hechos que no les corresponden para su edad. Un asesinato sacudió aquel comienzo de curso y la investigación del mismo sigue aún en la tercera temporada. Hay quien sabe quién es el culpable, pero este sigue suelto y los más cercanos a Marina, la estudiante asesinada, no están dispuestos a dejar que se salga con la suya. Un thriller con crimen salpicado de sexo, drogas, fiesta y casas de revista. Guzmán, Nadia, Samu, Polo, Carla, Lucrecia… y todos los demás han vuelto.

Dos más: segunda temporada de Justo antes de Cristo (Movistar+) y de Kingdom (Netflix).

‘Westworld’ (16 de marzo, HBO)

Casi dos años después de que Dolores liberase a sus congéneres de la esclavitud a la que eran sometidos por quienes les crearon y por quienes pagaban por ser parte de ese mundo artificial pero tremendamente realista que es Westworld, un nuevo horizonte se abre para ellos. Por delante, ocho nuevos episodios de los que no se sabe gran cosa sobre lo que tienen deparado al espectador Jonathan Nolan y Lisa Joy. Y cuanto menos se sepa, mejor. Estarán Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris y Jeffrey Wright y se suman Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Walthe, John Gallagher Jr. y Tommy Flanagan.

‘The Wall’ (16 de marzo, Cosmo)

La faille, su título original, se presenta como un thriller protagonizado por Isabel Richer y Maripier Morin. La acción transcurre en Quebec, en un frío pueblo llamado Fermont en el que la población está protegida del frío invierno por un monumental muro. Y es dentro del mismo donde se ha producido un asesinato que debe resolver la recién llegada Céline Trudeau junto con el agente local Alexandre Théberge. La clave puede estar en la máscara china que llevaba el cadáver cuando fue encontrado. Tienen ocho episodios para resolver el misterio y The Wall ya ha sido renovada por una segunda temporada.

Una más: segunda temporada de Black Monday (Movistar Series).

‘La conjura de América’ (17 de marzo, HBO)

David Simon (The Wire) adapta junto a Ed Burns la novela de Philip Roth convirtiéndola en una serie limitada de seis episodios. Se trata de una historia alternativa en la que Franklin Delano Roosevelt pierde las elecciones presidenciales de 1940 en Estados Unidos frente a Charles Lindbergh dando vía libre al antisemitismo. En el reparto figuran nombres como los de Winona Ryder, Zoe Kazan), Morgan Spector, Anthony Boyle, Azhy Robertson, Caleb Malis y John Turturro.

Una más: segunda temporada de Roswell: New Mexico (HBO).

‘The Mandalorian’ (24 de marzo, Disney+)

Situada cronológicamente después de lo ocurrido en el Retorno del Jedi, The Mandalorian desembarca por fin en España meses después de que estreno en Estados Unidos. Disney+, la plataforma de streaming de la todopoderosa factoría de Mickey Mouse, abre sus puertas el 24 de marzo y entre los muchos títulos que estarán disponibles el que más expectación despierta es el salido del universo Star Wars. Pedro Pascal interpreta a este pistolero solitario que tiene por compañero robaescenas a una versión bebé de Yoda. El Imperio ha caído y poco se sabe/puede contar. Jon Favreau (Iron Man) es creador y guionista.

‘La forense’ (25 de marzo, Calle 13)

Jenny Cooper ha descubierto un hecho ocurrido en su pasado que destapado la verdad sobre lo que ocurrió con la muerte de su hermana y que ha supuesto un duro golpe para su estabilidad mental. Basada en los libros de M. R. Hall, Serinda Swan vuelve en meterse en la piel de esta forense que intenta lidiar con la muerte cada día en su trabajo y con una vida personal y familiar no exenta de altibajos y complicaciones. Aunque basada en el papel y la tinta, la serie se inspira también en casos reales ocurrido en Toronto, ciudad en la que transcurre la acción.

‘Vamos Juan’ (29 de marzo, TNT)

Han pasado dos años de lo ocurrido en la primera temporada de Vota Juan. El Ministro de Agricultura más famoso de la televisión -y puede que también fuera de ella- regresa a la acción para seguir con su carrera política llena de aspiraciones y altas metas. Vuelve Juan Carrasco, vuelve Javier Cámara. Aunque ahora solo sea profesor de biología en el instituto. Sin partido que arrope sus ganas de servir a los demás y escalar posiciones, llama a su equipo de antaño para fundar su propia formación. La política nacional tiembla. Entre los nuevos fichajes, José Manuel Cervino, Alberto San Juan, Jesús Vidal y Anna Castillo.

Una más: estreno de Veneno (Atresplayer Premium).