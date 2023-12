El Canijo de Jerez: "Se está perdiendo el proceso artesanal de hacer canciones"

Marcos Diego del Ojo Barroso (Jerez de la Frontera, 1982) acuñó el nombre de Canijo de Jérez porque así le llamaba su compadre Miguel Benítez: "Él siempre me decía que estaba muy canijo, porque en Andalucía significa delgado, no pequeño, como en otras partes de España". El excomponente de Los Delinqüentes presenta su quinto disco en solitario, Ceniza y Barro , un álbum "muy callejero y lleno de estribillos arrebatadores". Así, el artista vuelve con un sonido "más garrapatero que nunca" que recuerda a las canciones más míticas del grupo andaluz.

¿Qué vamos a encontrar en este quinto disco?

Ceniza y Barro, mi quinto disco en solitario, cierra un círculo mágico de cinco años desde que empecé mi carrera tras Los Delinqüentes. En esos cinco proyectos he tratado muchas modalidades musicales. El primero fue un álbum muy callejero y muy acústico de guitarras flamencas de palo. Al ser mi primer trabajo en solitario, metí muchas canciones, 16 temas, porque creía que nunca más iba a sacar algo. A partir del segundo ya empiezo a quitar temas porque me parece que un disco tan largo es un coñazo, los álbumes deben tener más o menos diez temas, unos 12 o 13 como mucho, si no se hacen muy largos.

Este último lo defino como un disco corto, me gusta que sean cortos pero potentes, me centré en hacer buenas canciones e hice una criba con las mejores. Veía un álbum más flamenco que los anteriores. Por ejemplo, el anterior Constelaciones de humo, es un álbum más atmosférico, progresivo, con más guitarras eléctricas y batería.

Este álbum es más añejo, más sabor a madera, guitarra de palo, hay un par de guitarras eléctricas pero muy poco. Es muy callejero con estribillos arrebatadores, como casi siempre lo que yo hago, porque me gusta mucho investigar, hacer música progresiva y lo que más me gusta es componer canciones cortitas de entre dos a tres minutos, me gustan las canciones directas. Me gustan los singles, canciones que tengan su estrofa, puente y un estribillo arrebatador, así que creo, por resumirte, que es un disco sencillo, callejero, puro, que habla de amor y que sabe a madera.

Es un álbum en el que vuelve a sus raíces con las palmas y el jaleo.

Si, aunque también es verdad que mis raíces nunca las he perdido. Yo mis raíces las he perdido cuando he hecho otras rarezas con otros grupos. No he estado solo en Los Delinqüentes o como el Canijo de Jérez, también he estado en G5 con Kiko Veneno, con Tomasito y Muchachito, después hice La Pandilla Voladora con Albert Plá y Lichis. Hice otro grupo de rock progresivo con Juanito Makandé que se llamaba Estricnina, ahí sí me alejaba de mis raíces.

En este disco, y en todos los que he sacado siempre, hay un sello delincuente, un sello garrapatero, pero sí que es verdad que este es más garrapatero y más delincuente que los anteriores porque yo estas canciones las compuse pensando en que iba a ser para Los Delinqüentes. Yo había hablado con mi compadre Diego, del grupo, de juntarnos y hacer un disco, pero al final no ha surgido. Y muchas de las canciones de este álbum estaban pensadas para un disco con ellos, así que creo que sí, que tiene esa vuelta a los inicios, porque canciones como Empezar de cero o La Plaga Moderna las compuse pensando en el grupo.

¿Está cerca una reunión de Los Delinqüentes?

Sí, nos estamos reuniendo, pero yo Los Delinqüentes siempre quiero que vuelvan. Es el grupo de mi vida y yo lo quiero mucho porque son mis hermanos, me ha dado muchas cosas, es difícil porque cada uno estamos con nuestro proyecto, pero sí es verdad que tenemos en mente sacar las maquetas inéditas que teníamos. Las sacamos en su momento pero se descatalogaron, y a lo mejor también sacamos algún concierto inédito que teníamos grabado. Entonces igual no nos juntamos para sacar un nuevo disco, porque a lo mejor ya no tendría tanto sentido.

A día de hoy te puedo decir que lo que podemos sacar son maquetas y si con el tiempo, dentro de unos años, decidimos hacer una gira todo es hablarlo; a mí me encantaría y creo que a mis compañeros también. La mosca está detrás de la oreja, las garrapatas están cada vez más cerca, pero habrá que esperar porque ahora estoy centrado en Ceniza y Barro y después tengo varios proyectos.

También ha anunciado un descanso.

Sí, he hablado de un descanso como El Canijo de Jerez, porque un descanso musical en la vida me lo puedo dar. Y mira que ahora voy a ser padre, voy a tener un niño el año que viene; entonces, supongo que la paternidad me ocupará tiempo, pero la música siempre la quiero tener en mi vida porque es mi pasión y mi arte. Seguiré trabajando en otros proyectos.

Quiero desconectar un poco del Canijo de Jerez. Llevamos desde 2012 rulando, ahora tras sacar Ceniza y Barro ya me ocupará todo 2024. También quiero hacer un buen fin de gira para principios de 2025 y ahí parar para meterme en otro proyecto que estoy haciendo con Los Estanques, que es muy bonito. Y ya después viene 2026, 2027, 2028... [ríe] y seguramente volveré con un disco nuevo, porque para mí ante todo está el Canijo de Jerez es mi pasión. Tengo un equipo de personas trabajando conmigo que me encanta: mi oficina Volar sin alas; mi banda Magnética; Pedro Pimentel, que es mi guitarrista; mi técnico de sonido Jaime Cuadrado El Chimo...

El Canijo de Jerez y su banda en una imagen cedida. — Aurora Lemonsky

Me ha llamado la atención en el disco 'La plaga moderna' por su significado. ¿Es una crítica a las tecnologías, como, por ejemplo, ahora la IA en la música?

La plaga habla de los tiempos modernos, al fin y al cabo nos tenemos que adaptar, siempre nos hemos adaptado. En su momento salió el CD y se perdió un poco el vinilo. Ahora ya empiezan a volver los vinilos, los soportes siempre van cambiando. Es verdad que la inteligencia artificial da mucho miedo porque ya hay canciones que se hacen con la IA.

La plaga moderna habla de perder un poco el proceso artesanal que tenemos de hacer canciones, el componer tus propias canciones; creo que se está perdiendo la originalidad en la música. Por ejemplo, a mí muchos grupos me parecen iguales, suenan igual. También muchos cantantes pienso que cantan igual, no voy a decir nombres para no crearme enemigos, ya lo escribiré cuando saque mi libro de memorias cuando tenga 80 años. No todos evidentemente, yo también tengo compañeros que tampoco hacen muy buenas canciones.

Mira, Rosalía, por ejemplo, hace música electrónica, trabaja con cosas modernas, pero es innovadora, hace sus propias canciones y videoclips. Aunque tenga todo un equipo de productores brutal detrás, ella tiene arte. Igual le pasa a Tomasito o Mario Díaz, muchos amigos míos que son artesanos de canciones y curran.

De hecho hace poco saltó la polémica con una canción viral creada con IA con la voz de Bad Bunny.

Exacto, es que la máquina de inteligencia artificial ha hecho una canción con la voz de Bad Bunny y ya tiene más streamings que muchas de sus canciones, da un poco de miedo. Como dice mi canción, "la plaga llegará, nunca bebieron del agua del manantial", que son Camarón de la Isla, Triana, Los Beatles, nuestros padres que nos enseñaron a hacer música de verdad. Pero bueno, es una canción, tampoco quiero ser un viejo cascarrabias. En la vida hay que adaptarse a los tiempos modernos; lo que pasa es que me gustaría que la originalidad en las canciones artesanales no se perdiera.

Y, una vez más, también ha cruzado la frontera en la creación del álbum. He visto que ha rodado en África el videoclip de 'Flores y Champán'. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Soy una persona que me gusta mucho viajar cuando tengo tiempo libre entre giras y discos y siempre que viajo me traigo canciones o la idea para un nuevo trabajo, siempre me ha pasado. Esto viene desde cuando me fui a Australia. Dejé Los Delinqüentes en 2012 y me encontraba bloqueado creativamente. Entre otras cosas, dejé el grupo por eso, no sabía dónde seguir, qué hacer, necesitaba motivarme y me fui a Australia y me pegué allí cerca de dos meses y compuse todo mi primer álbum en solitario. Entonces, volví a hacer lo mismo con otros discos, me fui a la India y compuse Manual de jaleo, también he estado en Argentina –donde compuse muchas canciones para Constelaciones de humo– o en Portugal.

Muchas de las canciones de este disco están compuestas durante la pandemia. El confinamiento fue otro viaje para mí y un viaje desde mi casa. Para los músicos que llevamos toda la vida para arriba y para abajo fue un puntazo, en ese sentido, porque me dio tiempo a poner los pies en el suelo, a pensar, a leer libros que tenía abandonados, a escuchar música y componer más canciones.

Después de la pandemia hice un viaje a Sudáfrica, Zimbabue, Zambia y las islas Mauricio, viajar siempre me inspira, conozco gente de muchos sitios con la que no nos entendemos por el idioma, pero sí musicalmente. A lo mejor me voy a la placita de los pueblos y a los mercadillos con mi guitarra, empiezo a tocar y conozco gente. Muchas de las canciones están escritas en Sudáfrica, para mí fue un viaje muy bonito y nos trae un videoclip que es Flores y Champán que enseña un poco más o menos lo que hicimos allí: bailar, reírnos, comer mucha fruta y disfrutar de la vida.

Viajar te abre la mente, te abre horizontes y quita las barreras que tenemos aquí muchas veces con los horarios y las prisas. Cuando viajo intento no estar pendiente de las redes sociales ni del móvil, eso hace que te relajes un poco más, que tu mente se abra y te llegue la inspiración.

Ahora en España ha empezado la gira y aún tiene más conciertos por delante.

La verdad es que estamos muy contentos, es la gira más El Canijo de Jerez que nunca y más cañera. Creo que me lo he ganado después de estos 13 años que llevo como El Canijo, porque cuando empecé el primer disco me costó, lo intenté y tuve que hartarme a picar piedra. Mi carrera ha sido de subir y bajar, sobre todo al principio, cuando venía muy poca gente a los conciertos. Después ya sacamos el segundo y empezó a entrarle más a la gente por el oído. Además, mis canciones Hola, Buenos Días o Juanito Manoverde me han hecho curtirme de un buen ejército de seguidores que viene a verme a los conciertos.

El Canijo de Jerez en una imagen cedida. — Aurora Lemonsky

Y este disco es el más Canijo de todos, porque como voy a pegar un parón quería que estos conciertos fueran así. Igual canto menos temas de Los Delinqüentes, aunque siempre hay canciones que las veo necesarias como La primavera trompetera, El aire de la calle o Piratas del estrecho. Este verano en mis actuaciones me he hinchado a tocar canciones del grupo. Como mi álbum aún no había salido y el anterior ya había salido en 2020, hace mucho tiempo, metí un montón de canciones para que la gente se divirtiera.

Ahora no, ahora he hecho todo lo contrario, he metido un par de la banda y son canciones que me han acompañado durante estos años y que se han convertido en buque insignia. Esta gira, para mí, es la más potente y más verdadera, es como llegar a la cima de todo lo que he trabajado durante estos años y recoger las alegrías y el premio a toda esta carrera musical en solitario.

Su trayectoria es tal que hasta tiene su propio libro biográfico ('El Canijo de Jerez: Garrapatero cósmico', BAO Bilbao Ediciones). Me ha sorprendido mucho para su edad.

Me sorprendió hasta a mí, si no soy tan viejo todavía [ríe]. Esta idea viene de dos periodistas míticos de España y del mundo del rock que son Los Kikes. Como Los Javis, pero los Kikes vinieron antes. Kike Babas y Kike Turrón, que han sacado biografías de gente como Manu Chao y Los Rodríguez. Son amigos míos y un día me escribieron para decirme que habían pensado en sacar un libro sobre mí. Me dijeron: "tú aunque seas joven has vivido mucho, has conocido a mucha gente, has vivido muchas historias, te has separado del grupo, has sufrido la muerte de tu amigo Miguel, eres un gamberro, tu historia merece ser contada en un libro".

Durante el año de la pandemia me puse a hablar con ellos casi todos los días, y tuve que hacer un ejercicio de recordar bien todo lo que había hecho porque tenía muchas lagunas mentales, tiré de fotos y de canciones y empecé a contarles todo lo que llevaba dentro sin cortarme. He hablado de amor, de drogas, del fallecimiento de mi compadre Miguel y cómo lo vivimos. Es un libro muy verdadero, que se te saltan las lágrimas, lloras, ríes, te lo pasas bien.

Mi padre cuando salió el libro me echó la bronca, me dijo que me alejara de las drogas y tuve que aclararle que eso era antes, cuando era más pequeño, pero me siento orgulloso porque me he podido liberar con este libro. El día de mañana, cuando no esté aquí, la gente o los fans –si todavía me queda alguno por entonces– podrán recordar cómo era El Canijo de Jerez en los años en los que hacía música.

El mote de garrapatero tiene historia detrás.

Garrapatero es una palabra que se inventó mi compadre Miguel Benítez, mi compañero del grupo que falleció en 2004, porque él vivía en el campo con los animales y siempre estaba quitándole las garrapatas a los perros. Él contaba que las quitaba y las guardaba en un yogur vacío. Decía que le encantaban las garrapatas, que era garrapatero porque las coleccionaba y cuando me contaba eso me meaba de risa.

Los garrapateros son como Los Chichos, un 600 o una mobylette. Son como los hippies, sin mirar por encima del hombro a nadie, gente verdadera, auténtica y de la calle. No son perroflautas, pero de la misma familia. Los punkis también son muy garrapateros, pero, vaya, que se puede ser garrapatero lavándose también [ríe]. Entonces ya se nos quedó ese término y nosotros en todos lados ya lo decíamos: "Hostia, qué guapa, qué película tan garrapatera", ya formaba parte del vocabulario de Los Delinqüentes y a día de hoy lo sigo diciendo.

Siempre recuerda a su amigo y compañero Miguel en los conciertos y le ha escrito 'Resplandor', una canción muy emotiva en su honor.

Sí, esa es la segunda canción que le escribo, no la hice por pretensión de nada sino porque es mi amigo y ese día me acordé de él. La primera se llama El Jardín, que está en un disco de Los Delinqüentes que se llama Bienvenidos a la Época Iconoclasta y la segunda, Resplandor, ya la saqué en mi carrera en solitario.

Una noche estaba mirando las estrellas, me vino una melodía muy trianera y me acordé de que a El Migue le gustaba mucho Triana. La primera frase que escribí es "vive para siempre en mi recuerdo" porque él siempre está presente en mi recuerdo. Y sí, lo demuestro en mis conciertos cuando cantamos El aire de la calle porque es su pequeña parcela, pequeña y a la vez grande. Miguel se fue muy joven con 21 años pero a la vez dejó un legado muy grande que merece ser contado. Yo a mi compadre nunca lo olvido, siempre viaja conmigo y cuando miro a las estrellas me acuerdo de él.

¿Cuál es su inspiración a la hora de componer y escribir canciones?

A mí me inspira todo, desde las flores al amor, no tengo nada concreto en lo que inspirarme. Supongo que lo tengo en mi ADN que es el sur, que es Cádiz, Andalucía, el sol, las estrellas, estar en la calle con mis colegas, la risa, la alegría, las buenas vibraciones y el buen rollo. Aunque este disco, no te voy a decir que sea oscuro, porque es de amor, pero la portada es en blanco y negro, es más sobrio. Mis discos siempre están llenos de color, de flores y alegría, pero tenía ganas de hacer una cosa más seria.

En el álbum está expresado ese romanticismo que desprenden autores como Bukowski, los documentales de la Segunda Guerra Mundial o las películas en blanco y negro. Pero mi objetivo es entretener al personal, porque a mí me gusta escribir canciones para la gente y generar buen rollo. Las canciones y la música son el lenguaje del alma.