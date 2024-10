Carolina Durante: "Por favor, que el titular no sea que estamos perdiendo 'cayetanos'"

Una ruptura, el fútbol, conocer a alguien en un bar de Malasaña, la crisis existencial de una generación sin futuro o tomar un café. Carolina Durante encuentra inspiración para su música debajo de las piedras. Y aunque el nombre pueda engañar, no se trata una artista femenina, sino de cuatro chavales –como titularon su segundo álbum. Ellos son Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo), Juan Pedrayes (batería) y Mario del Valle (guitarra). Su tercer disco, Elige tu propia aventura (Sonido Muchacho, 2024), recibe desde el pasado viernes una gran acogida entre los seguidores de la escena indie española.

Para sus fans, este grupo representa a una 'generación vacía', marcada por un contexto de crisis perpetua –económica, climática, política...–, pero que sin embargo miran a la vida con ironía e ilusión; un nihilismo vitalista. "Formamos parte de las preocupaciones que tiene nuestra generación y eso se ve reflejado en nuestra música", señala Del Valle. "No creo que sea tanto una filosofía de vida, sino una estructura mental, que cada vez es más cínica o nihilista".

Diego Ibáñez: "Trato de luchar contra mi tendencia nihilista"

Por su parte, Ibáñez afirma que trata de no ser de este modo. "A pesar de que luego escribamos como lo hacemos, intento quitármelo de en medio en mi día a día porque me amarga, me hace ser infeliz. Trato de luchar contra mi tendencia, que es totalmente nihilista", explica el cantante.

El guitarrista identifica dos enfoques en este cinismo nihilista. "Hay uno que es muy temeroso ante la falta de sentido, no hay valores y todo da igual, así que soy una persona amoral y no importa si me levanto y me ducho esta mañana o me bebo 17.000 cervezas. Pero creo que también hay un vitalismo nihilista, que se lo toma con humor, y me parece que es muy sano".

Los integrantes de Carolina Durante. De izquierda a derecha: Mario del Valle, Juan Pedrayes, Diego Ibáñez y Martín Vallhonrat. — Adrià Cañameras / Sonido Muchacho

Del Valle admite que tampoco escapa al fantasma de la incertidumbre que recorre entre la generación Z. "Hay estructuras sociales, como el capitalismo, en las que cuando algo se destruye de repente, todo lo que habíamos pensado que era el destino de la humanidad ya no lo es", analiza. Sin embargo, coincide con el vocalista cuando dice: "En general, nos mola hacer cosas y divertirnos".

El auge de la extrema derecha en una sociedad acelerada

La tercera canción del nuevo disco, Tomé café, es idiosincrática de sus letras costumbristas, con la voz enérgica de Ibáñez y un ritmo desenfrenado, que evocan la celeridad diaria de un exigente sistema económico que prohíbe parar. Sin embargo, ellos pararon. Y vuelven ahora tras una pausa de un año.

Mario del Valle: "Es bonito echar de menos. Para nosotros y para el público"

"Lanzamos el segundo álbum y desde que salimos de la pandemia no habíamos parado de tocar. Teníamos dos opciones: o seguir girando con las mismas canciones y meternos no sé cuánta pasta en el bolsillo, o podíamos parar y descansar –que iba a ser mejor para hacer música– y así la gente también podía descansar de nosotros. Mola que los artistas se hagan de rogar un poco", expresa Diego Ibáñez. "Es bonito echar de menos", añade Del Valle. "Es bonito para nosotros y también para el público".

Los integrantes de Carolina Durante. De izquierda a derecha: Mario del Valle, Juan Pedrayes, Martín Vallhonrat (arriba) y Diego Ibáñez (abajo). — Adrià Cañameras / Sonido Muchacho

Sin embargo, aunque en esta última etapa no han continuado con la gira, tampoco han dejado de trabajar. "Yo no siento que haya sido un año de descanso", señala el guitarrista. "Tendríamos más descanso si no fuésemos tan rayados de la puta cabeza", apunta el vocalista.

Son muchas las rayadas de estos músicos, que saltaron a la fama con su canción Cayetano, en la cual cantaban: "No votan al PP, votan a Ciudadanos", una letra que han actualizado: "Ahora votan a Vox, antes a Ciudadanos". Una ligera modificación que representa el auge de la extrema derecha. Los integrantes afirman que esta es una de sus preocupaciones, "pero no solo en España, sino en todo el mundo", matiza Ibáñez.

"A nivel mundial, hay una corriente de supremacismo blanco que rescata símbolos de las culturas antiguas como los vikingos", apunta por su parte Vallhonrat. "Todo eso responde a un vacío existencial que mucha gente siente", argumenta, en alusión al nihilismo que parece caracterizar la época actual.

De Vox a Codere, pero lejos de la canción protesta

Carolina Durante todavía no tiene una canción sobre estos soldados nórdicos. En general, sus letras son más implícitas y responden a experiencias más personales que sociales. "Hablamos de un malestar personal e individual, que a la vez se sufre de manera colectiva y que evidentemente viene de la situación socioeconómica contemporánea, pero en nuestra manera de hacer música siempre ha habido una motivación lúdica y de pasarlo bien", declara Del Valle. "Estamos alejados de la canción protesta", subraya por su parte el cantante.

Martín Vallhonrat: "Cuando te expresas con sinceridad siempre se va a entrever cómo la política lo cubre todo"

Esto no les impide incluir burlas a la derecha o incluso a operadores de apuestas como Codere. "Cuando te expresas con sinceridad siempre se va a entrever cómo la política lo cubre todo", explica Martín Vallhonrat. "Aunque lo hagamos con sorna y sin pensarlo demasiado, siempre vas a estar diciendo algo que sí puede calar a nivel político y social".

De hecho, varios representantes políticos se han hecho eco de las letras de estos cuatro músicos, pero resulta cuanto menos curioso que los colores de sus partidos se sientan a la derecha del hemiciclo en el Congreso. Así, una diputada del Partido Popular citó durante una sesión de control No tan jóvenes, una canción que discurre sobre la apatía de una "generación vacía". También los de la extrema derecha se jactaron de que ahora "Vox llega incluso a los grupos", a propósito del cambio en la letra de Cayetano.

"Tú no puedes controlar eso", explica Ibáñez. "Evidentemente a ti te gustaría que quien te cite y quien te mencione sea gente afín a tus ideas, pero si me empiezo a emparanoiar por cada vez que esto ocurre... buf".

Cayetanos y "guerras de trincheras"

Al mismo tiempo, los de Carolina Durante admiten que su público también puede ser, precisamente, cayetano. "De todos modos, los estamos perdiendo", continúa el vocalista. "Ha pasado un tiempo y ya no le encuentran la gracia... Por favor, que el titular no sea que estamos perdiendo cayetanos", solicita mientras se lleva las manos a la cara. "Que el titular sea Por favor, que el titular no sea que estamos perdiendo cayetanos", bromea Del Valle.

Martín Vallhonrat: "No dialogar con gente con la que no estás de acuerdo empobrece mucho el discurso"

"Yo creo que siempre hemos tenido un público muy transversal", apunta Vallhonrat, una reflexión en la que todos coinciden. En este sentido, los artistas defienden una visión estoica de la convivencia con los otros. "No dialogar con gente con la que no estás de acuerdo empobrece mucho el discurso", afirma el bajo.

"Creo que quienes afirman no tener amigos de derechas viven en una cueva", declara Ibáñez. "Aparte, tú puedes ser de derechas para unas cosas y para otras no. La gente tiene contradicciones", añade. Con todo, el cantante lo tiene claro: "Yo me considero una persona de izquierdas, sin ninguna duda".

El guitarrista también considera que "la guerra de trincheras es una cosa muy estanca. Las cosas se pueden hablar abiertamente y aplicar un pensamiento crítico". Esto no significa que la banda no contemple líneas rojas. "Existen formas de violencia muy directa y el nivel de ira y enfado a veces impiden el diálogo", señala Del Valle. "Intentamos ser gente sensata".

Sensibilidad masculina: un universo oculto de emociones

Entre sus líneas rojas, mencionan el racismo, el machismo o la homofobia. Tres violencias que no salpican a Carolina Durante, quienes, a diferencia de Carmen Mola, siempre han dejado claro que no son una mujer, sino cuatro hombres blancos heterosexuales.

Diego Ibáñez: "¿Por qué cojones no voy a hacer más canciones sobre fútbol si es algo que forma parte de mi vida?"

"Esto lo he hablado con Luis, nuestro mánager. Él decía: 'cuatro heteros, más canciones sobre fútbol no'. ¿Por qué cojones no voy a hacer más canciones sobre fútbol si es algo que forma parte de mi vida? Yo no aspiro a ser nada más allá de lo que me gusta contar y me emociona", expresa Ibáñez.

Y es cierto que este grupo de "cuatro heteros" ha escrito más de una canción en honor a este deporte, pero su último disco, Elige tu propia aventura, muestra una faceta mucho más sensible, como ya han hecho en muchas de sus letras. En realidad, aunque se despliegan en el seno de una masculinidad hegemónica, se permiten explorar su lado más vulnerable, plasmándolo en una música que emociona tanto a chicos como a chicas.

Vallhonrrat comenta que le enseñó el álbum a amigas suyas. "Decían que era como asomarse a un mundo de sentimientos que para ellas es más masculino, con el que no se sienten tan identificadas, pero que aprenden de ello porque los hombres no solemos expresar nuestras emociones con esta libertad, y creo que en este disco lo hacemos".

Eso es lo que los oyentes de Carolina Durante podrán encontrar en sus nuevas canciones. Elige tu propia aventura, ya disponible, es su obra más genuina hasta la fecha. Con este lanzamiento, los cuatro artistas dan el pistoletazo de salida para una nueva gira que comenzará en València y que tiene como destino el Wizink Center, de Madrid.