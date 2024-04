Cuatro planes imperdibles para La Noche de los Libros

Todas las actividades de La Noche de los Libros

Para que no se te escape ningún plan, puedes consultar aquí el programa de La Noche de los Libros. Por ejemplo, la Real Casa de Postas, ubicada en la plaza de Pontejos, alberga talleres infantiles y grabaciones de pódcast, como Punzadas Sonoras, dirigido por Inés García y Paula Ducay.



La Casa Encendida, situada en la ronda de Valencia, será el escenario de Aquí sigo, nunca me fui: peregrinajes por casas-museo de artistas y escritores, a cargo de la escritora y traductora Mercedes Cebrián, con fotografías de Lisbeth Salas.



Más allá del centro de la capital, las actividades están deslocalizadas, no solo en diversos municipios de la Comunidad de Madrid, sino también en multitud de instituciones y librerías, entre otros espacios que celebran este viernes La Noche de los Libros.