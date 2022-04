Día Mundial de 'Los Simpson': los mejores ocho momentos de sus 35 años de historia

Este martes 19 de abril se celebra el Día Mundial de Los Simpson. La mítica familia de la FOX que ha marcado generaciones con su humor y su parodia de la vida en los Estados Unidos cumple 35 años en pantalla. El 19 de abril de 1987 estos personajes amarillos tuvieron su primera aparición televisiva en el programa de The Tracey Ullman Show, ya que por aquel entonces los Simpson no tenían una serie propia.

Para conmemorar esta fecha, en Público recordamos los ocho mejores momentos de esta serie que ha perdurado en el tiempo. Momentos que se han convertido en memes famosos, diálogos repetidos hasta el infinito o canciones pegadizas. Y no te pierdas nuestro test: ¿Cuánto sabes de Los Simpson?

1. "Quiero mi bocadillo"

La famosa frase que Homer Simpson pronunciaba mientras sus compañeros se manifestaban en un flashback , "quiero mi bocadillo", se ha convertido en un meme recordado por generaciones.

2. "Juego con mi melocotonero"

La cancioncilla que Lisa cantaba para convencer a su madre de que el melocotonero que le habían regalado para su cumpleaños todavía le importaba es otro de los grandes momentos de la serie. Jueeegooo con mi melocotoneeroo.

3. Homer escondiéndose tras los arbustos

Gracias a las redes sociales, el GIF de Homer escondiéndose tras unos arbustos se ha convertido en una de las reacciones más usadas. Una respuesta perfecta.

4. "Sin tele y sin cerveza..."

"...Homer pierde la cabeza". Un momento que pertenece a esos especiales de Halloween que supera con creces a muchas películas de terror.

5. "Mocasines saltarines con la piel de dos mastines"

"Los cachorros para esmoquin van fetén". Esta célebre escena del señor Burns es seguramente la canción más famosa dedicada a la ropa de piel.

6. Spider cerdo y Harry Popotter

Los Simpson no solo ha sido una serie de televisión, también una película. Y aunque los seguidores más fieles no quedaron al 100% satisfechos con el resultado, sí se sacaron algunos momentos bastante graciosos. Probablemente, el que más fue la caracterización que hizo Homer de su cerdo, haciéndole imitar a Spiderman mientras tarareaba su canción o a Harry Potter.



7. "La siderúrgica gay"

Homer lleva a Bart a una fábrica siderúrgica con el objetivo de que el muchacho aprenda cómo se comportan los hombres de tomo y lomo, los obreros de verdad. La sorpresa llega cuando padre e hijo se dan cuenta de que el estereotipo de obrero bruto y heterosexual ha cambiado. "Pa' loca tú, calva", gritan los obreros antes de ponerse a bailar.

8. "No conquistas nada con una ensalada"

Al contrario que su padre o su hermano, Lisa, un personaje caracterizado por su activismo y conciencia, prefiere una dieta vegetariana en lugar de atiborrarse a carne y grasas saturadas. Pero Homer y Bart nunca han logrado comprender que a Lisa no le guste la carne. Para ellos, con verduras y frutas no consigues nada. De ahí su mítico lema: "No conquistas nada con una ensalada".