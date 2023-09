"Entrevistar no es blanquear": Évole y el Festival de San Sebastián responden a las críticas por su documental de Josu Ternera

No me llame Ternera, una entrevista filmada al histórico de ETA Josu Ternera a cargo de Jordi Évole y Màrius Sánchez, ha provocado una oleada de críticas, algunas dirigidas al Festival de San Sebastián, donde se va a exponer la cinta el próximo día 22, otras con sus artífices en el punto de mira.

La misiva Contra el blanqueamiento de ETA y Josu Ternera, publicada el pasado lunes por la noche y rubricada por medio millar de personas, pedía la retirada de la película de 101 minutos. Una carta que ya cuenta con la reacción del certamen y los directores.

El revuelo generado –previo incluso a la proyección– evoca a otro hito del Festival protagonizado por el documental La pelota vasca (2003), dirigido por Julio Medem. En aquella ocasión bastó con la proyección de la cinta para desinflar el embrollo mediático originado.



Dos décadas después, parece que todo sigue igual. A 12 años de distancia del "cese definitivo de su actividad armada", ETA sigue copando titulares y ha resurgido en la última campaña electoral con el "que te vote Txapote", tan cacareado por la derecha.

"El cine es, entre otras muchas cosas, fuente de la historia y se ha ocupado a menudo de llevar a la pantalla a protagonistas, perpetradores de episodios de violencias injustificables pero sobre las cuales sí ha tenido la voluntad de indagar", ha explicado el director del Festival José Luis Rebordinos a través de un comunicado.

Jordi Évole: "Entrevistar no significa compartir las ideas del entrevistado"

Así, Rebordinos niega la mayor y rechaza de plano ese supuesto enlucido de Ternera: "La no ficción que ahora nos ocupa ni justifica ni blanquea a ETA porque este Festival no proyectaría una película con esas premisas".



Évole se ha hecho eco de la carta y ha querido reivindicar la formulación de su entrevista: "Les aseguro que lo hemos hecho con una enorme responsabilidad periodística, con un absoluto respeto hacia las víctimas, y con la voluntad de que las generaciones más jóvenes conozcan uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente".

"Entrevistar no es blanquear, entrevistar no significa compartir las ideas del entrevistado. Parece mentira que todavía tengamos que aclarar cuestiones tan obvias", ha lamentado Évole a través de X (red social antes llamada Twitter).

Para terminar, ha subrayado las palabras de Rebordinos en el comunicado del Festival: "Estimamos que la película No me llame Ternera ha de ser vista primero y sometida a crítica después y no al revés".