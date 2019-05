España en Eurovisión, en cifras: Portugal es quien más nos vota y Alemania al que más puntos damos

Este sábado 18 de mayo se celebrará en Tel Aviv (Israel) la 64 edición del Festival de la Canción de Eurovisión, una cita de música que sirve para celebrar la diversidad que existe en Europa y en el mundo y acercar las diferentes culturas a todas las partes de la Tierra. De hecho, es una cita muy seguida en otros países, como en Australia, país que participa de forma oficial desde 2015.

Este año, Miki y La venda representarán a España en la capital israelita. Con su charanga, el intérpreté intentará llevarse el máximo galardón de la canción europea a casa.

​Miki, de 23 años y nacido en Tarrasa, intentará mejorar el resultado del año pasado, en Lisboa, donde Alfred y Amaia cantaron Tu canción, que consiguió 61 puntos, quedándose en la 23ª posición de 26 puestos. Lejos están las dos victorias que obtuvo España en 1968 y 1969, con Massiel y Salomé respectivamente.



El número de votos ha ido variando a lo largo de los años. La cantidad actual se aplica desde 1975 (cada país tiene que repartir 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos). Además, en 2016 cambió el sistema y se dividió el voto de la audiencia y del jurado, multiplicando por dos la cantidad. Antes del cambio en 2016, la actuación que más puntos (387 puntos) había recibido hasta la fecha fue Fairytale de Alexander Rybak. Desde 2017, el representante de Portugal, Salvador Sobral, le arrebató el logro y consiguió 758 puntos.



Evolución de los votos obtenidos por Portugal

No consiguió superar esta puntuación la cantante Netta que con su canción Toy se alzó con el micrófono de Eurovisión como la ganadora de la 63 edición del festival. Gracias a ella, Israel obtuvo su cuarta victoria tras las de 1998, 1979, 1978.



En la segunda posición se quedó la representante de Chipre, Eleni Foureira con Fuego, seguida de Cesár Sampson, que con su Nobody but you consiguió para Austria la tercera plaza en el certamen.



¿Qué país ha votado más a España?

Precisamente Portugal es el país que más ha votado a España desde el comienzo del festival. En total, han dado 209 puntos.



Por el lado contrario, Alemania es el país más votado por España, al darle 237 puntos en toda la historia de Eurovisión, seguido por Italia (228 puntos) y Portugal (202 puntos).



Irlanda, el país con más victorias en Eurovisión



Este año estará representada por Sarah McTernan y su tema 22.



El país que ha obtenido un mayor de últimos puestos



Dos países del norte de Europa, Noruega y Finlandia, han sido los que, en un mayor número de ocasiones, han quedado en último lugar, con 11 y 9 últimos puestos.



Suecia, el país más votado



El país eurovisivo por excelencia, Suecia, ha ganado en seis ocasiones, una menos que Irlanda. Sin embargo, es el país más votado desde el comienzo del festival, en 1956, con un total de 5.020 puntos.



Este año, Suecia estará representado por John Lundvik y su Too late for love.