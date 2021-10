Furiosa, inteligente, absolutamente vanguardista, imposible de descifrar en una sola vez y salvajemente gozosa. La cineasta Julia Ducournau ha dado la vuelta al género fantástico y ha pegado una paliza descomunal al cine convencional con Titane, una película que ha hecho historia al convertir a su autora en la segunda mujer en conquistar la Palma de Oro en Cannes en los 74 años de historia del certamen. La primera fue Jane Campion en 1993 por El piano.

Al frente hoy de la revolución de las mujeres en el cine, Ducournau se ha divertido a lo grande rompiendo reglas en esta película, relato de una psicópata que vive, tras un accidente en la infancia, con un injerto de titanio en su cabeza. "Feminidades borrosas", maternidad, seres híbridos, género e identidad se cruzan en esta historia, una reclamación en toda regla de las ‘transformaciones’ que deberíamos celebrar y una protesta ante las mentes rígidas que se resisten a avanzar.

Agathe Rousselle y el veterano Vincent Lindon protagonizan la película, segunda de esta directora que debutó con el cortometraje Junior -una niña de trece años muy masculina que muda su piel y encuentra su feminidad- y que sorprendió con su ópera prima, Crudo, historia de una adolescente vegana que empieza a comer carne y se transforma. La cineasta habló con Público en el Festival de San Sebastián.



Un corto de una niña obligada a feminizarse, la historia de una chica en su cambio a mujer, y ahora ‘Titane’, ya mujer. ¿Es una continuidad?

Totalmente, he continuado. En las películas intento mostrar lo que es el género para mí y los aspectos sociales que son importantes. Creo que es esencial romper las normas sociales y expreso la idea de que para mí el género como definición de la identidad no es importante, lo importante es en qué persona te vas a convertir. Titane es una continuidad desde mi primer corto, del que la gente dice que es una chica que se convierte en más chica, y ¡para nada! Para mí es un corto que habla de la presión social que puede llevar a una mujer a renegar de su feminidad y cómo a través de la mutación contacta con su feminidad voluntariamente porque viene de fuera.

Hay un vínculo potentísimo en todo su cine con el cuerpo, ¿qué significa el cuerpo para usted?

Para mí es muy importante, nuestro cuerpo refleja nuestra humanidad de alguna manera, una forma de hablar de nosotros sin tener que explicar todo con palabras y diálogos. No me gusta mucho utilizar diálogos, para mí es primero la imagen. Se suele decir que el cuerpo es el envoltorio del alma y yo estoy en total desacuerdo con esto, no solo el cuerpo puede hablar de ti, si te pica la piel, por ejemplo, es que el cuerpo nos habla a cada uno. Tenemos que tomar un descanso, el cuerpo nos está hablando. El cuerpo es un elemento de mortalidad y si miras en perspectiva la forma de cómo somos, veo que hay una capa y quiero cambiar la piel, como en Junior, el corto, donde era literal, pero también en Titane, porque de una manera existencialista tienes que cambiar la piel y ser muchos en lugar de uno para llegar a estar más cerca de tu esencia. Por eso creo que los cuerpos hablan de nosotros, de nuestra vulnerabilidad, humanidad, de nuestra muerte.

¿La película revela que nace un mundo nuevo y los híbridos ya están aquí, mientras seguimos debatiendo sobre identidades de género?

No creo que el debate sobre hombres y mujeres sea absurdo, que todavía pensemos en la mitad de la humanidad en términos de género. Es importante hablar de ello porque hay mucha desigualdad. De hecho, este ha sido un año muy interesante para las mujeres en el cine. Jane Campion ganó en Cannes el premio hace tiempo, ahora, yo, pero eso es el cine, en todo el mundo hay aún mucha desigualdad y poco equilibrio, por eso hay que seguir hablando de ello. Sin embargo, siempre veo la transformación y mutación como un elemento positivo. Cuando hay material para el miedo, significa que hay una evolución, no importa cuál, no hablo de que la evolución tiene que ser necesariamente positiva, pero cuando algo se mueve, es positivo. El movimiento, la mutación, es quitarte algo para ir a un sitio nuevo. No sé si vivimos en un mundo híbrido, pero es una manera de expresar que necesitamos destruir casi todas las construcciones sociales y crear otras nuevas.

¿La identidad sexual es más sentimiento que realidad biológica?

La siento como contexto social, de género, concebir las ideas de cómo los hombres y las mujeres tienes que actuar. Y tenemos que abolir eso. Para mí, la sexualidad es el elemento más real, un encuentro constante, es como quiero que todo el mundo se vea, de una manera sexual. Es nuestra libertad, estamos en esta Tierra con la gravedad sobre nuestras espaldas y ¡por favor, vamos a relajarnos y quitarnos este peso! La sexualidad rima con la fluidez.

Escena de la presentación del personaje. — Caramel Films

En la película muestra todo lo que sufre la mujer física y emocionalmente hoy ¿hay una intención de denuncia?

Sí y no. Por ejemplo, con el embarazo mi intención es demostrar que no es necesariamente el momento más feliz de tu vida, no tiene por qué ser así, incluso puede que no quieras ser una madre. Hay que demostrar que puedes no querer ser una mujer-madre, hay otras opciones que ser una madre feliz, si no quieres ser una madre, no quieres tener un embarazo… es algo que quiero reflejar. Y lo muestro en comparación con el hombre, que es un padre natural. Desesperadamente necesita ser un padre, si no, se muere. Es una manera de desbancar otra vez estereotipos. En los primeros treinta minutos de la película, vemos que el personaje es una psicópata, es fría, es imposible confiar en ella, pero la puedes comprender. Y precisamente por eso quiero que el primer asesinato sea más ambiguo. Ella está convencida de que si no hubiera hecho nada, él la hubiera matado, se está defendiendo. Y con esta ambigüedad quiero demostrar que el personaje no es una víctima designada y que el chico coge a la mujer equivocada. Si te asaltan en el metro, que pasa mucho, el chico no hubiera pensado nunca que era la mujer equivocada, está seguro de que ella no le va a hacer nada, está asumido, normalmente te quedas petrificada. He puesto mucho de esa rabia al principio de la película, porque tienes que entenderlo, tenemos que entender su violencia.

Antes hablaba de las mujeres en el cine, ¿la revolución ha llegado?

Eso espero, no solo por la Palma de Oro, también los demás premios, los Oscar, no hay una vuelta atrás, espero que no haya una vuelta atrás. Pero soy muy precavida, no puedo decir que hay un nuevo mundo y que pronto vamos a ser iguales. Estamos hablando del mundo de la industria cinematográfica y el mundo es más grande que eso, pero pienso que en términos históricos, hay señales históricas, han pasado muchas cosas este año y si volviéramos atrás sería insano, sería el apocalipsis para mí. A veces escucho la palabra 'moda' y me molesta mucho, porque por supuesto las modas pasan muy rápidamente y considerar el arte de las mujeres como una moda es terriblemente insultante. Hay algunos prejuicios que hay que destruir.

El personaje conecta con las máquinas, con los coches, ¿la vida de las máquinas, los seres humanos cada vez más maquinales?

Los coches y el metal en general no están en la película como tecnología, es difícil explicar, intenté enseñarlos como si fueran cuerpos muertos. En el coche… es el interior del cuerpo de Alexia. Tienes el motor, que son los intestinos, y luego la columna vertebral y el cerebro. Todo llega al interior de su cuerpo. Dije a todo mi equipo que necesitaba que se mostrara que el coche estaba vivo, por eso pusimos aceite negro para intentar que fuera algo vivo. Esto me da un poco de miedo, porque parece que podría ser vivo, pero es muerto y frío. Hago una comparación entre ella y la maquinaria del coche, porque ella tiene una pieza de titán en la cabeza y no está tan lejos. No es tanto sobre tecnología sobre lo que hablo, sobre todo es mostrar que una parte de ella está muerta, que no es carne, y eso la hace relacionarse con el metal.

Hay público que no soporta algunas escenas de su película, ¿qué busca con ello?

No puedes controlar las reacciones de la gente, pero no tengo la intención de que se rechacen alguna escenas, aunque es verdad que con mi trabajo intento cuestionar la manera en que hacemos historias. La mayoría del tiempo podemos relacionarnos hablando moralmente de los personajes, que es lo que hacen la mayoría de las películas. Sabiendo que mi personaje no era ilimitado desde el primer momento, me preguntaba si intentando crear una experiencia corporal podría relacionarla. Si puedes sentir lo que ellos sienten, es una manera de introducirte en el personaje, no es algo solo moral, intento crear un cordón umbilical, provocando miedo sobre lo que ese cuerpo supone y sugiere. Tienes miedo de lo que le puede pasar y eso es lo que puede provocar rechazo.

Al final es una historia de amor, ¿el amor es uno de los pocos sentimientos que nos humaniza?

Sí, totalmente.