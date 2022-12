'Fácil' y la precuela de 'The Witcher', entre los estrenos de series para cerrar el año

A falta de unos días para que comience el clásico aluvión de listados con lo mejor del año propio de estas fechas, aún quedan algunas series por estrenarse en las últimas semanas de 2022 que llegan con la esperanza de hacerse un hueco. Este mes de diciembre tiene, como curiosidad, mucho título europeo con los estrenos españoles de Fácil, La última, Smiley y Machos alfa, la francesa Las cosas que no dijimos y la italiana Exterior noche.

'Fácil' (1 de diciembre, Movistar Plus+)

Creada por Anna R. Costa, Fácil es una serie de una sola temporada de cinco episodios que sigue a cuatro mujeres con discapacidad en sus intentos por no tener que volver a una residencia. Marga, Nati, Patri y Àngels son familia y viven bajo la tutela de la Generalitat en un piso con vistas a la playa en Barcelona. Interpretas por Natalia de Molina, Anna Castillo, Anna Marchessi y Coria Castillo, el guion de Costa pone el foco en las cuatro protagonistas plasmando la visión de un mundo y un sistema que limita su libertad con normas que, a sus ojos, en ocasiones son absurdas.

Cuatro más: los estrenos de Harry Wild (AMC+), Venecia: red criminal (AMC+) y Wonderland (SundanceTV) y la segunda temporada de Gossip Girl (HBO Max).

'La última' (2 de diciembre, Disney+)

Candela (Aitana Ocaña) es una joven que trabaja en una empresa de logística y sueña con ser cantante. Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de instituto para quien su anhelo es ser boxeador profesional. Sus caminos se cruzan la misma noche que un productor musical escucha a Candela. Una historia de sueños que se cumplen y de un camino hasta llegar a ellos lleno de luces y sombras. A tenor del tráiler, y como cabría esperar, se promete romance entre ambos.

Tres más: las segundas temporadas de El baile de las luciérnagas (Netflix) y Slow Horses (Apple TV+) y el estreno Armas de Mujer (HBO Max).

'La materia oscura' (6 de diciembre, HBO Max)

El destino de sus mundos está en manos de los personajes interpretados por Dafne Keen y Amir Wilson. Tras descubrir que Will es el portador de La Daga, él y Lyra, la niña elegida, deberán emprender un viaje tan peligroso como vital para continuar con la batalla de sus padres. Para esta tercera y última temporada se adapta El catalejo lacado, la novela de Philip Pullman que cierra la trilogía de La materia oscura. El personaje de James McAvoy, Lord Asriel, estará más presente y regresa Lin-Manuel Miranda como Lee Scoresby.

Una más: el estreno de El último artefacto socialista (Filmin).

'Smiley' (7 de diciembre, Netflix)

Álex acaba de perder al chico que creía perfecto para él. A modo de desahogo, decide llamarle y dejarle un mensaje bastante intenso en el que le dice unas cuantas cosas. El problema es que se equivoca al llamar desde el fijo del bar en el que trabaja y quien lo escucha no es quien le ha plantado, si no Bruno (Miki Esparbé), un arquitecto que busca el amor sin encontrarlo. Un error telefónico les pone al uno en el camino del otro y deciden quedar. La cuestión es si el intelectual cinéfilo y el camarero que va a dos gimnasios serán capaces de encontrar un punto de encuentro. Smiley adapta la novela de Guillem Clua.



Tres más: los estrenos de Odio la Navidad (Netflix), La flor más bella (Netflix) y Unveiled: Surviving La luz del mundo (HBO Max).

'Las cosas que no dijimos' (15 de diciembre, Lionsgate+)

Antes de su despedida, a Lionsgate+ aún le quedan algunos estrenos por lanzar. Como esta serie francesa basada en la novela homónima de Marc Lev. Julia Saurel (Alexandra María Lara) está a tres días de casarse cuando recibe una llamada en la que le comunican que su padre, Michel (Jean Reno), acaba de fallecer. La boda se convierte en funeral y ella no puede dejar de pensar en que su padre, con el que tenía una relación complicada, sigue entorpeciendo su vida incluso después de muerto. Con lo que no contaba es con que éste, como parte de la herencia, le dejase un clon robótico de sí mismo con batería para siete días.



Una más: el estreno de Navidad con los Campbell (AMC+).

'The Head' (20 de diciembre, Filmin)

Tras una primera temporada ambientada en la Antártida, The Head regresa con una segunda que se estrenará en HBO Max con todos los capítulos disponibles desde el primer día. Esta vez la acción de la serie producida por The Mediapro Studio se traslada a un buque científico situado en el Punto Nemo, en el océano Pacífico. Allí, el equipo lleva a cabo una investigación trascendental para la lucha contra el cambio climático. John Lynch vuelve a interpretar a Arthur Wilde. Su personaje y el de la doctora Maggie Mitchel (Katharine O' Donnelly) hacen de enlace con la primera tanda de episodios. Además de ellos, en el reparto internacional de la serie figuran Moe Dunford, Josefin Neldén, Olivia Morris, Thierry Godard, Sota Fukushi, Hovik Keuchkerian y Enrique Arce. Jorge Dorado se encarga de la dirección.

Una más: la segunda temporada de Alice in Borderland (Netflix).

'The Witcher: el origen de la sangre' (25 de diciembre, Netflix)

Netflix sigue sacándole partido al universo de The Witcher creado por Andrzej Sapkowski y estas Navidades lanza su tercera serie. La primera, The Witcher, tiene aún pendiente el estreno de su tercera entrega y ya hay confirmada una cuarta en la que no contará con Henry Cavill en el reparto. La segunda fue la serie de animación The Witcher: la pesadilla del lobo. Y ahora le toca el turno a una precuela cuya acción transcurre más de mil años antes de lo recogido por la serie madre. Entre sus protagonistas, Michelle Yeoh y Minnie Driver .



'Machos Alfa' (30 de diciembre, Netflix)

Alberto y Laura Caballero, creadores de la longeva y exitosa La que se avecina, tienen nueva comedia. Se trata de Machos Alfa y sus protagonistas son cuatro amigos en la cuarentena con problemas/crisis de masculinidad en una sociedad que ha cambiado. Ellos son Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez.