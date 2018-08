Joan Báez dedica un tema de Lluís Llach "a los presos políticos"

La mítica cantante de Folk estadounidense, Joan Báez, ha emocionado al público del Festival de Cap Roig después de dedicar "a los presos políticos" la canción 'Més lluny' del cantautor catalán Lluís Llach.

La canción de Llach ha sido ovacionada por la mayoría de la platea que se ha puesto en pie con gritos de 'libertad'; otro momento emotivo de la noche también ha sido cuando la artista, que ha presentado uno a uno la mayoría de los temas, ha interpretado 'Russinyol', una canción tradicional catalana.



Emoció immensa quan Joan Baez canta en català, recordant i fent esment dels #PresosPolitics ,i el públic de @CapRoigFestival s’aixeca amb aplaudiments i crits de llibertat. pic.twitter.com/Wv2rQlmnrz — Imma Gelabert (@immagelabert) 15 de agosto de 2018

La artista, muy vinculada a la canción protesta, ha hecho vibrar al público con otras canciones reivindicativas como 'Deportee', que habla de unos trabajadores mexicanos que cruzan el río y llegan a Estados Unidos y considera que se les debería llamar refugiados

La dama americana del folk ha puesto un primer punto y final a su actuación con la coreada 'Gracias a la Vida"', de Violeta Parra, una cantautora chilena que se quitó la vida en 1967, a los 49 años, tres meses después de componerla, y que la definió como una de las canciones más "maduras", "lindas" y fue tomada por muchos como una alegoría a la vida.

Tras varios minutos de un público en pie sin dejar de aplaudir, Báez ha vuelto al escenario para interpretar 'Imagine', de John Lenon, o 'The Boxer', de Simon & Garfunkel, ambas cantadas con sus seguidores, que seguían el ritmo con las palmas.

Una afable Joan Báez ha mantenido a la grada en pie con un coreado 'Blowin' in the wind', de Bob Dylan, compositor del que ha versionado varias canciones durante su actuación, como 'Farewell Angelina' o '(It's All over Now) Babe Blue' o 'Don't think twice, it's all right', tema con el que ha abierto su actuación de esta noche.

Tras 100 minutos de concierto y más de una veintena de temas interpretados, la artista newyorkina ha puesto punto y final, esta vez sí, a su actuación en los jardines botánicos de Cap Roig cantando a capella, ante la admiración de sus fans puestos en pie, 'Swing Low, Sweet Chariot', de su álbum Live 1969.