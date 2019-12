'No me cuentes cuentos', un libro para niñas que no quieren ser princesas

Transformar desde la infancia. Cambiar esas inercias que, desde la cuna, nos llevan a imaginar princesitas atolondradas y pasivas que requieren de un principito audaz que les saque las castañas del fuego. No me cuentes cuentos, proyecto colectivo liderado la agencia de comunicación Prodigioso Volcán y la newsletter de información general Kloshletter, busca revertir ese relato, fabular de otro modo, echar mano de la historia de cien mujeres españolas con vidas apasionantes que no necesitan de principitos valientes que les amparen.

Gloria Fuertes, Alaska, Carmen Balcells, Montserrat Caballé, Emilia Pardo Bazán, Lola Flores, Margarita Salas, Rosalía de Castro son sólo algunas de esas mujeres cuya actitud y cuya obra sigue inspirando a muchas y muchos. Para evitar que su legado caiga en el olvido, para convertir ese legado en relato y demostrar que sus vidas pueden ser dignas del mejor de los cuentos, un puñado de mujeres del ámbito de la comunicación toman el testigo y la palabra para reivindicarlas.

Un grupo de periodistas dio la voz de alarma; pese a la cantidad de literatura sobre mujeres que disponían las librerías, no había ningún volumen que recogiera el talento español del pasado y del presente. Para enmendar esta situación, elaboraron una lista de candidatas, tarea que no fue fácil porque, a medida que se alejaban del siglo XX, escaseaban las que habían trascendido. Lo mismo ocurría en campos como la ciencia donde, en muchos casos, su trabajo había pasado desapercibido.

Así se fue tejiendo este volumen. Casi 300 páginas por las que desfilan, debidamente ilustradas, mujeres de ayer y hoy, voces necesarias en tiempos cipotudos. Mujeres como Carmen ‘Salvanenos’ Avendaño, cuya valentía inspiró a Ana Pardo de Vera, directora de Público, para escribir una bella fábula en la que una farera lucha contra monstruos que agasajan a los niños con regalos envenenados; como Helena Maleno, defensora de Derechos Humanos e investigadora española cuya lucha recoge Lula Gómez en Una heroína del siglo XXI; o como El cuento de Rosalía, a cargo de Piedad Morillas.

Y así hasta llegar a las a las 100. Los cuentos, que acaban de ver la luz, pueden escucharse también en formato podcast y conforman una historia que busca resarcir ese otro relato oficial plagado de elusiones. Por fin una fábula en la que ellas no esperan ser salvadas, se acabaron las princesitas inanes a la caza de un príncipe intrépido, es tiempo de que las niñas tengan un espejo a la altura de un futuro que es suyo, que les pertenece. Es tiempo de que los referentes lleguen a los dormitorios y de ahí a los sueños.