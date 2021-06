Orgullo trans en viñetas: la última trinchera frente a la transfobia

Las actividades y reivindicaciones del Orgullo LGTBI de este año tienen dos objetivos muy claros: acelerar la aprobación de la denominada ley trans y combatir el discurso de odio, que se ha incrementado en los últimos tiempos gracias a los mensajes LGTBfóbicos propiciados por la ultraderecha de Vox.



La necesidad de que el colectivo trans disponga de una protección legal más sólida que garantice plenamente sus derechos está en la agenda no por casualidad. Muchos son los que todavía hoy persiguen y estigmatizan otras formas de ser y amar. Muchos, los que pretenden decir qué es y qué no es un hombre o una mujer, como si el género se pudiera encasillar.

Lo que sí se puede encasillar es el arte. O al menos trocear en cuadrículas. Eso es lo que proponen algunos de los siguientes autores y autoras, historias que pretenden visibilizar la realidad trans y aportar su visión y su granito de arena frente a la gran desinformación que existe sobre la disforia de género, a veces con humor, otras con dolor e ironía.

Las protagonistas del cómic 'Us'. — Sara Soler / Astiberri

¿Qué sucede cuando la vida que preveías cambiar por completo? Nada... Y también todo. Us (Astiberri) es la historia de amor de Sara y Diana, y también la historia de la transición de género de Diana. Un giro inesperado en el guion de su relación que, pese a las dificultades, no acaba con ella. Es más, la experiencia les une intensamente, conscientes de las adversidades que tendrán que hacer frente. La mirada enjuiciadora y pacata de su entorno no les amilana, más bien al contrario, se revuelven con humor y naturalidad frente al qué dirán.



El origen de Us es un fanzine que publicó Sara Soler en 2019 para contar el proceso de transición de su pareja. La buena acogida del fanzine hizo que su autora decidiese darle entidad de novela gráfica. Así fue como nació esta crónica de un proceso difícil que aborda la delicada confesión de Diana, la reacción de su entorno, la primera vez que se atrevieron a hacer pis en un baño público de chicas o cómo Diana descubre lo que es el mansplaining.

'Mi adolescencia trans'. — Fumetti Brutti / EDITORIAL CONTINTA ME TIENES

En Mi adolescencia trans (Continta Me Tienes), la joven viñetista italiana Josephine Yole Signorelli, aka Fumettibrutti, narra con descaro las contradicciones internas y levanta la cabeza. Un cómic que es, también, un manifiesto frente a la intolerancia y el desconocimiento, una mujer tras que empieza a serlo y que mira a los ojos con todo el orgullo que puede reunir.

La dignidad aquí no es un mero pasatiempo, una elección o un decorado, se trata de un tema de vida o muerte. Fumettibrutti narra su propia historia, explica con un trazo sencillo y preciso qué significa ser una adolescente trans en la primera década de este siglo. Un cómic que huye de lo políticamente correcto, escrito a bocajarro, sin medias tintas, en el que la protagonista nos habla de prostitución de menores, de drogas e insultos. Pero también del amor y la aceptación. Una autobiografía que se mira en el espejo con la valentía de quien sólo se tiene a sí misma.



'Poder Trans. Historieta Latinoamericana'. — EDITORIAL MUNICIPAL DE ROSARIO

Poder trans. Historieta latinoamericana (Editorial Municipal de Rosario) es una antología que reúne 22 historietas de temática trans seleccionadas durante una convocatoria latinoamericana. Un repaso por lo más granado de una cautivadora escena que busca dar visibilidad a una comunidad trans que todavía hoy sigue siendo víctima de múltiples agresiones.

Por sus páginas desfilan, entre otras, autoras de la talla de Ana Fornaro, Clara Esborraz, Constanza Oroza, Edward Brends, Ellie Irineu, Flor Capella o Gaspar Aguirre (alias KSPER). Un elenco que se revuelve a través de sus historietas contra la discriminación hacia los cuerpos y las identidades disidentes, en particular de las personas trans, travestis, transexuales y transgénero, históricamente excluidas.



'Llamadme Nathan'. — Catherine Castro y Quentin Zuttion / ASTIBERRI

Llamadme Nathan (Astiberri), pergeñado a pachas entre Catherine Castro y Quentin Zuttion, es una crónica sin concesiones por la disforia de género, la reasignación sexual, las inyecciones de testosterona y, a modo de colofón, la maldita burocracia. Una travesía en el desierto contra viento y marea la que inicia Lila, consciente de que algún día podrá convertirse en Nathan.

El libro lo empieza a incubar la guionista Catherine Castro cuando conoce a Nathan, Lucas en la realidad, y decide seguir de cerca su proceso de transición. Un proceso que le llevará a convertirse en la persona que siempre ha sido, y que el dibujante Quentin Zuttion bosqueja con suma sensibilidad. Un relato devastador que nos cuenta el calvario por el que pasan las personas transgénero en su búsqueda identitaria.