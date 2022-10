"Solo es cuestión de tiempo y nos quedaremos sin comida". Es una de las convicciones de Extinction Rebellion, el movimiento global que llama a la desobediencia civil para persuadir a los gobiernos de que actúen con justicia ante la emergencia climática y ecológica. Presente en 84 países –España es uno de ellos–, sus acciones consiguieron en 2019 que el gobierno británico declarara el "estado de emergencia climática" y que se fueran uniendo a ello muchos otros países. Ahora, Maia Kenworthy y Elena Sánchez Bellot dedican su ópera prima, Extinction Rebellion, a este movimiento de acción directa no violenta.

Mientras la ultraderecha de todo el mundo se empecina en difundir mentiras y negar evidencias sobre el cambio climático, millones de personas gritan exigiendo medidas que detengan el proceso de destrucción del planeta. Activistas que encolan sus manos y las pegan en el suelo frente a edificios oficiales, sedes de multimillonarias empresas petrolíferas, mataderos..., civiles que bloquean con camiones y andamios de bambú las imprentas de algunos periódicos –"liberen la verdad"–, científicos que tiñen de zumo de remolacha– sangre– las escaleras del Congreso de los Diputado en Madrid o llevan a cabo huelgas de hambre… son acciones de este movimiento, revisado por las cineastas en esta película.

Sus orígenes, en 2018, el inevitable choque de egos entre algunos de sus miembros más destacados, la ideología sobre la que han construido su historia, el enfrentamiento generacional, la gran acción de resistencia de abril de 2019 –"los pájaros muertos no cantan"–, la reacción de los gobiernos... se van sucediendo en este trabajo, narrado con tintes de thriller y del que quedan bastantes certezas. La urgencia ante una situación decisiva es la mayor de ella.



La declaración de emergencia climática

"Las cosas cambian con la desobediencia civil. Gandhi, Martin Luther King, las sufragistas... ¿Por qué no lo hacéis?", se pregunta Gail Bradbrook, cofundadora del movimiento junto a Roger Hallam, uno de los personajes más polémicos de esta historia. "Todo empezó conmigo. Soy un fanático de la no violencia. Ya no nos andamos con rodeos, estamos en una crisis absoluta", dice mirando a cámara este hombre, que añade: "Estamos a punto de encontrarnos en la situación más jodida que podáis imaginar".

Son declaraciones del día en que el movimiento hizo su presentación a la prensa, poco antes de la gran acción de abril de 2019. Miles de personas ocuparon y bloquearon pacíficamente cinco espacios clave de Londres. Poco a poco, muchos otros ciudadanos se fueron uniendo a ellas, con las que permanecieron una semana entera. La policía detuvo a más de mil personas, pero Extinction Rebellion venció. La acción se expandió a 80 ciudades en más de treinta países y el grupo principal del movimiento se reunió con el conservador Michael Gove, entonces secretario de Estado para Medio Ambiente, Alimento y Asuntos Rurales. 24 horas después el gobierno declaró la emergencia climática.



Farhana Yamin, en una acción del movimiento. — Beyond the Emergency

Farhana Yamin

"Rebelarse funciona", sentencia la abogada y activista Farhana Yamin, uno de los personajes más interesantes de esta historia. Pakistaní, emigró con su familia a Reino Unido con ocho años y en la "Europa civilizada" se topó con el racismo y la xenofobia. "Eso me fue moldeando como luchadora". Diplomática, autora principal del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, organismo de la ONU encargado de difundir los conocimientos sobre el cambio climático provocado por el hombre, se unió a Extinction Rebellion en 2018 y formó parte de su equipo de estrategia y del político.

Tras años de conferencias, encuentros, negociaciones... en foros gubernamentales internacionales, Yamin se convenció de que ese proceso no funcionaba. "Los gobiernos prometen y no cumplen", y decidió unirse a la acción directa. "El resto de técnicas había fracasado". Aprendió en Extinction Rebellion como bloquear los brazos y dejarse caer en caso de que la policía fuera a detenerla y fue una de las personas que pegó sus manos al suelo frente a la sede de la petrolífera Shell.



Una imagen de 'Extinction Rebellion'. — Beyond the Emergency

"La alteración del orden es la clave"

Hace dos años Yamin se desvinculó del movimiento por sus desacuerdos con otros miembros del grupo, especialmente con Roger Hallam, que vivió su propia escisión familiar, un enfrentamiento con su hija. Ésta fundó la rama Youth de los jóvenes de Extinction Rebellion y sigue luchando.

La película de Maia Kenworthy y Elena Sánchez Bellot comienza casi por el final, con las reacciones ante el Proyecto de Ley sobre Policía, Crimen, Sentencias y Tribunales de 2021 en Reino Unido, que otorgaba más poder a los agentes para reprimir las protestas y la libertad de expresión. La pena para los manifestantes establecida era de hasta diez años de cárcel. Unos días después Extinction Rebellion salió a la calle en su gran acción del mes de abril.

"La alteración del orden, esa es la clave", "las acciones son más efectivas que las palabras" o "si no vas a la cárcel, no estás en la resistencia" son los lemas del controvertido Roger Hallam, dispuesto todavía hoy a enfrentarse a la cárcel para conquistar sus objetivos.