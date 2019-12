En un mundo, el de las series, en el que cada año se estrenan cientos de ellas, elegir las mejores de manera absoluta es una misión imposible. Para intentar acercarse a una lista lo más realista posible lo habitual (y lo más sensato) es escoger aquellas estrenadas durante todo el año y vistas por completo que, sea por su excelente producción, por su guion sobresaliente, por las actuaciones memorables de su reparto o, simple y llanamente, por su importancia, merecen un lugar destacado. Una de esas razones puede bastar, pero algunos de los títulos a continuación atesoran varias o, incluso, todas.

'Chernobyl' (HBO)

Chernobyl fue una de las sorpresas del año a la que el boca a boca hizo crecer semana a semana. Tanto, que llegó a colarse en el primer puesto de la lista de IMDB por delante de títulos pesados como Los Soprano o The Wire. Luego cayó alguna posición, pero eso no desmerece el trabajo ni de su creador, Craig Mazin, ni el de su trío de actores protagonistas, Jared Harris, Emily Watson y Stellan Skarsgård.

Contada en clave de terror en muchas de las escenas, se mete de lleno, hasta las entrañas, en la que fue una de las mayores tragedias humanas y medioambientales de la historia. La serie, compuesta de solo cinco episodios, se adentra en esa central nuclear en la que una prueba de seguridad salió mal por una concatenación de errores humanos, pero también muestra esa otra cara menos conocida, la de intentar tapar el desastre aumentando así sus consecuencias.

'Así nos ven' (Netflix)

La de Ava DuVernay ha sido otra de las tapadas del año. Una serie que llegó sin demasiada publicidad, sin que se hablase mucho de ella en los meses previos a su estreno y que, una vez estrenada y vista, resultó ser una de las más potentes del año. Basada en la historia de denominados como Los cinco de Central Park, la directora de Selma hizo algo así como justicia visual y de cara a la opinión pública para aquellos cinco jóvenes, Antron (Caleel Harris), Raymond (Marquis Rodriguez), Kevin (Asante Blackk), Korey (Jharrel Jerome) y Yusef (Ethan Herisse, que pasaron años en prisión acusados de una brutal violación a una joven con pruebas prefabricadas y por culpa de un despropósito de investigación y de proceso judicial.

'Creedme' (Netflix)

Basada también en un caso real, Creedme es una muestra de cómo contar desde el punto de vista de las víctimas lo que supone una violación partiendo de la premisa de que cada mujer la afronta y vive con ella de una manera distinta y de que cualquier juicio de valor a cómo lo hace siempre sobra.

Además, el guion pone de manifiesto la sensibilidad que hace falta para llevar a cabo una investigación como la que realizan ante los ojos del espectador las agentes Karen Duvall (Merritt Wever) y Grace Rasmussen (Toni Collette). Su forma de llevar los casos que caen en sus manos contrastan con la falta de empatía de quiénes investigaron la violación de la otra protagonista de Creedme, Marie (Kaitlyn Dever), una joven a kilómetros de ellas a la que le hizo casi más daño lo que vino después del asalto que el asalto en sí.

'Watchmen' (HBO)

A veces las expectativas no solo se cumplen, sino que se superan. Eso es lo que ha hecho Damon Lindelof con su continuación de la historia de David Gibbons y Alan Moore -al que por mucho que no quiera que le citen como autor en la pantalla, hacerlo en los textos referidos a las series o películas basadas en su trabajo es algo que debe hacerse-.

El creador de aquella maravilla que fue The Leftovers ha vuelto a hacerlo. Ha cogido el material original de otro, ha hecho lo que le ha dado la gana con él y el resultado ha sido excepcional. En Watchmen ambienta la mayor parte de la acción en una Tulsa que simboliza un Estados Unidos distópico en el que Robert Redford es el presidente perenne en el Despacho Oval; el racismo está tan arraigado que existe una organización heredera del Ku Kux Klan y la policía, como los ahora proscritos vigilantes, llevan máscara. Cada episodio es un ejercicio estilístico increíble y toda una lección de narrativa audiovisual. La música, como era de esperar, parte de la historia. Y Regina King se proclama en casa escena como la reina del nuevo universo Watchmen.

'Mindhunter' (Netflix)

La primera temporada de Mindhunter entró en lo mejor de 2017, año de su estreno, y la segunda vuelve a hacerlo colándose por méritos propios en esta lista de las mejores series estrenadas en 2019.

No era fácil mantener el nivel debido a que gran parte del éxito de su estreno se debió a la sorpresa, a lo inesperado. Sin embargo, para esta segunda tanda de episodios el equipo liderado por David Fincher le dio una vuelta al guion aparcando hasta cierto punto al personaje del agente Holden Ford (Jonathan Groff) y le dio un mayor protagonismo y desarrollo al de su compañero Bill Tench (Holt McCallany) y al de la doctora Wendy Carr (Anna Torv). Además, para aumentar el interés, en su estudio sobre la mente de los asesinos en serie, Mindhunter fichó a Charles Manson y El Hijo de Sam.

'The boys' (Amazon Prime Video)

El arquetipo del superhéroe nace de la idea de que alguien con un poder o una habilidad especial que le hace superior al resto debe usar ese ‘regalo’ para hacer el bien y ayudar a los demás. Sin embargo, ¿qué pasa si decide hacer eso pero, además, usarlo para su propio beneficio? ¿Y si todo ese poder se mercantiliza y se convierte a los superhéroes en mercenarios a sueldo de quien es capaz de pagar sus honorarios? Entonces lo que ocurre es The Boys, una serie basada en un cómic, que aborda el mundo superheroico desde la perspectiva de los pobres mortales que están hartos de que los ‘super’ se salgan siempre con la suya y reciban trato de dioses cuando son unos auténticos canallas. De todos, el más inquietante sea Homelander (Antony Starr), un cruce malévolo entre el Capitán América y Superman al que el cabecilla de la cuadrilla antisuperhéroes, Butcher (Karl Urban), le tiene la guerra declarada.

'Fleabag' (Amazon Prime Video)

El de Phoebe Waller-Bridge es no de los nombres más repetidos del año. Creadora con una visión muy particular y diferente en sus historias, apuesta por los personajes femeninos. Actualmente en cartel con Killing Eve y Fleabag, fue la gran triunfadora en la última edición de los Emmy. Le faltaban manos para sujetar los premios. Actriz, guionista y productora, su omnipresencia en Fleabag es lo que le da un valor añadido. Ese que ha hecho que críticos y público se rindan a sus pies.

La primera temporada de esta comedia fue notable, pero la segunda llegó a sobresaliente convirtiéndola en una suerte de comedia romántica nada usual en la que el objeto de su deseo prohibido era un Andrew Scott con sotana. Y, además, tiene como madrastra en la pantalla a Olivia Colman. Eso siempre suma puntos.

'Juego de Tronos (HBO)

Da igual si el final elegido por los guionistas para cada uno de los personajes y para los Siete Reinos en general no convenció a todos los seguidores de la serie, Juego de tronos ha sido uno de los títulos del año por su significado, por su valor como producto audiovisual que trasciende más allá de la pantalla y por conseguir que millones de personas sigan, semana a semana, sus últimos siete episodios.

demás, por mucho que pese a algunos, David Benioff y D. B. Weiss se dieron el gusto de regalarse varios capítulos sin acción con unos diálogos, escenas y construcción de personajes que fueron casi mejor que algunas de sus épicas batallas.

'La Peste' (Movistar+)

2019 ha sido un buen año para la ficción nacional y la segunda temporada de La Peste es uno de los ejemplos más significativos de ello. Con el sello de Alberto Rodríguez y el guión de Rafael Cobos, esta producción propia de Movistar+ volvió renovándose y puliendo algunos de los aspectos que habían despertado reticencias en su primera entrega -de un alto nivel por otra parte- para convertirse en una de aventuras sobre el poder, el dinero y las diferencias entre las clases sociales en la que brillaron muchos, pero especialmente Pablo Molinero y Patricia López Arnaiz.

'Informer' (Filmin)

En Reino Unido cosechó muy buenas críticas y fue una de las más aplaudidas por el público en 2018. El hecho de que llegase a España ya bien entrado 2019 de la mano de Filmin hace que entre en la lista de este año. Un retrato realista y cargado de adrenalina de cómo se fragua la relación entre un informador y el agente al que pasa información y de cómo funciona todo ese entramado de confidentes para intentar ir un paso por delante de los terroristas. Además del funcionamiento de esa unidad específica de la Policía y del cuadro que se hace de ese Londres tan poco turístico, lo que más engancha de Informer es su ritmo y la química entre los personajes de Paddy Considine, el agente Gabe Waters, y Nabhaan Rizwan, el ‘soplón’ Raza Shar.

Otras que entrarían si la lista fuese el doble de larga: Catastrophe, Malaka, En el corredor de la muerte, The Umbrella Academy, Beforeigners, Years and Years, Vota Juan, Hierro, Mira lo que has hecho, Buenos presagios, Pennyworth y Doom Patrol.