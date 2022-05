Estos son los 25 países finalistas de Eurovisión 2022

La gran final de Eurovisión 2022 está a la vuelta de la esquina. Tras haber tenido lugar la segunda semifinal, ya se conoce quiénes disputarán el micrófono de cristal de esta edición. Ucrania y la sueca Cornelia Jakobs se confirman como dos de las grandes favoritas.



En la final del próximo sábado 14 de mayo participarán los recién nueve clasificados en la gala celebrada este jueves noche desde el Pala Olímpico de Turín (Italia): Suecia, Bélgica, República Checa, Azerbaiyán, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Rumanía y Serbia. Compartirán escenario con los clasificados de la primera semifinal, Ucrania, Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Moldavia y Países Bajos; y los miembros del Big Five (España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido).



Los candidatos con mayor fama previa a Eurovisión de este año, los fineses de The Rasmus, han abierto la gala de la segunda semifinal con Jezebel. No han logrado su clasificación Georgia, Chipre, Malta, Irlanda, Macedonia, Montenegro, Israel ni, para sorpresa de muchos, San Marino.

España

Con SloMo de Chanel Terrero.

Suecia

Con Hold me closer Cornelia Jakobs.

Bélgica

Con Miss You de Jérémie Makiese.

República Checa

Con Lights off de We are Domi.

Azerbaiyán

Con Fade to black de Nadir Rustamli.

Polonia

Con River de Ochman.

Finlandia

Con Jezebel de The Rasmus.

Estonia

Con Hope de Stefan.

Australia

Con Not the same de Sheldon Riley.

Rumanía

Con Llámame de WRS.

Serbia

Con In corpore sano de Konstrakta.

Países Bajos

Con De diepte de S10.

Moldavia

Con Trenuletul de Zdob si Zdud & Advahov Brothers.

Grecia

Con Die Together de Amanda Tenfjord.

Noruega

Con Give That Wolf a Banana de Subwoolfer.

Portugal

Con Saudade, Saudade de Maro.

Lituania

Con Sentimentai de Monika Liu.

Islandia

Con Með hækkandi sól de Systur.

Armenia

Con Snap de Rosa Linn.

Suiza

Con Boys Do Cry de Marius Bear.

Ucrania

La gran favorita, con Stefania de Kalush Orchestra.

Alemania

Con Rockstars de Malik Harris.

Francia

Con Fulenn de Alvan & Ahez.

Reino Unido

Con Spaceman de Sam Ryder.

Italia

Con Brividi de Mahmood & Blanco.