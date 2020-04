Superhéroes, hip-hop y otras propuestas para hacer frente al aislamiento

Día 46. Se dispara el consumo de whisky en los hogares españoles. El Instituto Nacional de Estadística, que viene husmeando en nuestras cestas de la compra desde que se iniciara el confinamiento, arroja un itinerario tan errático como revelador; tras arrasar con el papel higiénico (histeria), vino el alcohol (evasión), la repostería (hedonismo) y la fruta (depuración). Pues bien, el ciudadano medio ha decidido entregarse de nuevo al bebercio, consciente quizá de que cuando la vida aprieta conviene echarse un trago y relativizar un poco la movida.

De modo que ahí estamos, junto al ventanuco, meneando melancólicos nuestra copa de whisky tal y como hemos visto hacer en las películas, anhelando aquellas vidas plenas e intensas de cuando teníamos todas las calles y todos los bares, abrazando el fraude que somos, obviando que en realidad nuestras vidas nunca fueron "plenas" ni "intensas", sino más bien mustias y lánguidas, con algún atisbo de belleza y emoción, por lo general anecdótico. Y a continuación, nuestra agenda confinada (y alcoholizada) del día 46:

El director Gustavo Salmerón grabando a su madre

>Muchos hijos, un mono y un castillo. El actor y director Gustavo Salmerón se dio cuenta del enorme potencial de su madre, Julita, cuando comenzó a grabarla en su casa y captar su día a día. El resultado final fue Muchos hijos, un mono y un castillo, documental que resume los tres deseos que tuvo Julita cuando se casó –y los tres se cumplieron–. El director y la absoluta protagonista de este título reconocido con el Goya a la Mejor Película Documental son los protagonistas del encuentro que tendrá lugar el 29 de abril, miércoles, a las 19:00 horas en el Instagram de la Academia de Cine. Por cierto, la peli se puede ver en Filmin, en abierto, hasta las 22:00 horas.

'Doomsday Clock' #1.- DC COMICS

>DC Comics. El coloso del tebeo de superhéroes ha tenido a bien unirse a la campaña que muchas editoriales de todo el mundo vienen haciendo. El objetivo no es otro que hacer más llevadero el confinamiento al personal ofreciendo contenidos gratuitos o rebajados y así, entre viñetas y heroicidades, ir pasando el tiempo de silencio. En el caso de DC Comics, se han liberado decenas de historias cuyos protagonistas acabarían con el bicho en medio episodio porque van muy sobrados de superpoderes. Hablamos, cómo no, de Batman, Superman, Wonder Woman y demás héroes cuyas andanzas conforman un universo propio. Sólo hay una pega, los cómics no están traducidos, de modo que tendrá usted que gestionar este asunto (no menor) como buenamente pueda. Quizá echando mano del Google Translate o de su imaginación; inventando sobre la marcha los diálogos.



>Beastie Boys Story. Hablar de los Beastie Boys no sólo es hacerlo de un hito del hip-hop, también de un tiempo muy determinado, esa esquina entre los 80 y los 90 con el videoclip reinando y la MTV como surtidor de nuevos imaginarios pop. Ahora, AppleTV+ estrena Beastie Boys Story, el documental de Spike Jonze nacido de Beastie Boys. El libro, un paseo por varias décadas de música en el que Horovitz y Diamond (Adam Yauch, tercero en discordia, falleció de cáncer en 2012) nos ofrecen una multitud de relatos hilarantes sobre los cambios de estilo del grupo, sus colaboraciones o la creación de su álbum debut, que se convirtió en el primer disco de hip-hop en alcanzar el número uno.



'Creedme', una investigación llevada a cabo por los periodistas T. Christian Miller y Ken Armstrong

>Creedme. Publicada hace poco menos de un año por la editorial Libros del K.O., Creedeme es una investigación a cargo de los periodistas T. Christian Miller y Ken Armstrong en la que desvelan el caso de Marie, una joven violada que fue acusada de falso testimonio tras sucumbir a las presiones. Historia de un error garrafal que evidencia la necesidad de que la víctima cumpla con un imaginario determinado, un patrón heredado fruto de una distorsión cultural que le haga actuar conforme a lo que se espera de ella. Ese fue el delito de Marie; no expresarse con la emoción esperada, no representar el papel que esperaban de ella.