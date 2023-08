Las tres vías que permiten destituir a Luis Rubiales de la RFEF

El puesto de Luis Rubiales al mando de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sido puesto en duda desde diversos sectores en las últimas horas.

La celebración del histórico Mundial obtenido por la selección española femenina se ha visto empañada por diversos gestos que no han dejado en buen lugar al presidente de la Federación. Por un lado, el beso a la futbolista Jenni Hermoso, a lo que la futbolista respondió en directo en sus redes sociales: "Eh, no me ha gustado. ¿Pero qué hago yo?".

Pocas horas después, la Federación envió un comunicado con unas supuestas palabras de Hermoso defendiendo el gesto, aunque el medio Relevo ha indicado que las declaraciones difundidas por la RFEF no son de la deportista.

En un primer momento, Rubiales llamó "idiotas", "tontos del culo" y "pringaos" a las voces críticas, aunque decidió recular con un vídeo de disculpa. Según el mismo medio, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol rogó sin éxito a la jugadora y su entorno que le defendieran en un comunicado conjunto.

"Yo creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que, por tanto, tiene que continuar dando pasos", valoró el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa.

A este incidente se le suman unas imágenes difundidas en las redes sociales en las que el presidente de la RFEF se agarra los genitales en dirección al campo de juego tras el final del partido en el que España se proclamó campeona. Todo esto en el palco de autoridades, con figuras como la reina Letizia, la infanta Sofía o el presidente de la FIFA a su lado.

¿Quién puede destituir a Rubiales?

Numerosas voces del deporte y la política han pedido públicamente la destitución de Luis Rubiales al frente de la RFEF. Entre ellas, la líder de Sumar y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz; la ministra en funciones de Igualdad, Irene Montero, o la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Aunque a pesar de las críticas desde miembros del Gobierno en funciones, el Ejecutivo no tiene el poder para destituir a Rubiales de su cargo. Aunque el Consejo Superior de Deportes (CSD), órgano del Ministerio de Cultura y Deporte, sí puede hacerlo. Aunque para ello hay una serie de requisitos.

La Administración podría actuar contra Rubiales a través del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), órgano del CSD, si recibe una denuncia contra el decoro deportivo o un abuso de poder, infracciones que están recogidas en la Ley del Deporte y podrían costarle entre dos y 15 años de inhabilitación.

Miguel Ángel Galán, director del centro de formación para entrenadores Cenafe, presentó la primera denuncia contra Rubiales este lunes ante dicho órgano, por lo que de ser tenida en cuenta, permitiría al organismo actuar contra el presidente de la Federación.

Moción de censura en la Federación

Los miembros de la RFEF pueden considerar que el beso de Rubiales puede vulnerar el Protocolo de Actuación frente a la Violencia Sexual del organismo deportivo, una causa suficiente para presentar una moción de censura.

El exárbitro Xavier Estrada Fernández ha solicitado a la RFEF que se inicie este protocolo por el comportamiento "improcedente e inadmisible" del presidente del ente federativo.

Para llevar a cabo una moción de censura, debe ser formulada por al menos un tercio de los miembros de la Asamblea General, o lo que es lo mismo, 46 miembros, según recogen los estatutos de la RFEF.

Una vez presentada, deben aprobarla una mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de pleno derecho que integran la Asamblea General, recoge el mismo documento.

La tercera vía para la destitución de Rubiales es la más obvia, aunque a su vez la más improbable, y es que el presidente de la RFEF puede presentar su dimisión. Una idea que, por el momento, no ha planteado.