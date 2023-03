Adidas tiene más de medio siglo de historia y su principal objetivo es reunir a personas con intereses comunes y permitirles cambiar sus vidas a través del deporte. La ropa deportiva para mujeres, hombres y niños, ofrece a sus clientes solo lo mejor para que puedan superar sus marcas personales.

La empresa dispone de uniformes para corredores, futbolistas, jugadores de baloncesto y entusiastas del fitness con los códigos descuento Adidas para 2023 , y así conseguir ahorrar dinero con la compra de estos uniformes únicos. También hay opciones de equipamiento para los amantes de los viajes en la montaña. Se pueden encontrar muchas de las últimas novedades en la sección "Nuevos productos", donde los usuarios pueden consultar las últimas colecciones de ropa y calzado, hacer pedidos anticipados o comprar productos que ya están a la venta.

El número total de productos en el sitio web de Adidas supera los 300.000, siendo uno de los más populares, los pantalones deportivos. Se puede elegir entre opciones más elásticas o ceñidas, de talle alto, medio, bajo, para personas de diferentes estaturas. También hay disponibles versiones abrigadas con forro polar, pantalones pitillo o clásicos. Además de las tallas estándar, el catálogo también ofrece versiones de tallas grandes a partir de las tallas 46-48.

-Zapatillas

El segundo producto más popular para el que se publican cupones Adidas son las zapatillas de deporte. En las páginas del sitio web, los clientes encontrarán tanto modelos legendarios que se han ganado la aclamación y que todo el mundo conoce (como las Air Max), como nuevos modelos que también satisfacen las exigencias de los atletas de hoy en día. Cada una de ellas se basa en tecnología punta, lo que las hace extremadamente cómodas de llevar, incluso después de largas jornadas con ellas puestas. Además, hay opciones para todos los gustos: algunos modelos están disponibles en 10-15 colores.

-Ropa interior

Después viene la ropa interior. Están diseñados en un estilo minimalista y no solo tienen una función estética, sino que también sirven para que las personas no se sientan incómodas llevándolos durante el movimiento activo, ya que las costuras no rozan el cuerpo y sus bordes son invisibles bajo la ropa. Por eso algunas chicas eligen los tops sin costuras en lugar de los sujetadores deportivos.

-Camisetas

Otra categoría muy demandada son las camisetas. Es el tipo de ropa que necesitas todo el año, independientemente de que fuera sea invierno o verano. Existen versiones sueltas y ajustadas, más cortas y más largas. Lo interesante es que, además de para hacer deporte, hay productos para el día a día, independientemente de que vayas a practicar deporte hoy o no. En descuentos Adidas, se puede adquirir una camiseta por tan solo 11 €.

Si el valor de tu pedido supera los 50 €, el servicio de entrega es gratuito, pero no con todos los servicios. Puedes recoger tu paquete en un punto de recogida o acudiendo a una de las tiendas Adidas que tengas más cerca. El plazo de entrega varía entre 1-6 días y el coste es de hasta 4,99 € en algunas empresas. Para las regiones con entrega urgente, es posible recibir la mercancía el mismo día, pero solo si la compra se realiza antes de las 16.30 horas.

El servicio de devolución o cambio es gratuito. Hay un plazo de 14 días para los productos exclusivos y de 60 días para todos los demás. Para hacer una devolución, ve a la página del mismo nombre y haz clic en "Comenzar devolución", introduce el número de pedido y el correo electrónico. Tienes que recibir un código de barras en tu correo que se utiliza como etiqueta de devolución. Una vez que la empresa apruebe la solicitud, iniciará el procedimiento de devolución del dinero gastado en el pedido, que puede tardar hasta 14 días.

Es importante que sepas que solo puedes intercambiar bienes una vez. Si el artículo nuevo no cumple las expectativas que tenías, devuélvelo y pide otro.

Cómo encontrar el código descuento Adidas y activarlo

Antes de activar el código promocional Adidas, es recomendable registrarse en la web. A través de una cuenta personal es más cómodo hacer un seguimiento de la información sobre el pedido realizado, participar en el programa de fidelidad, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica en caso de problemas, cambiar la información sobre el lugar de entrega y otros datos una vez realizada la compra. Crear una cuenta también te ayudará a guardar el contenido del carrito, incluso si abandonas el portal sin finalizar una compra.

El primer paso antes de utilizar tu código descuento Adidas en la web es copiarlo. Para ello, sigue las instrucciones:

Mira la gran cantidad de códigos que hay disponibles en nuestra plataforma online. Elige uno de los cupones Adidas. Haz clic sobre la promoción seleccionada.

El juego de caracteres se copiará automáticamente en el portapapeles del dispositivo y se redirigirá al sitio web oficial o a una página específica de la tienda online.

El segundo paso es acceder a tu cuenta personal, para ello tendrás que introducir tu dirección de correo electrónico registrada anteriormente como nombre de usuario y la contraseña que hayas puesto. Solo queda aplicar el código descuento Adidas siguiendo las instrucciones:

Haz clic en el producto que te guste. Dale al botón "Comprar" para añadirlo a tu cesta de la compra. Selecciona la talla y el color.

Haz clic en la imagen de la cesta de la compra en la parte superior de la página. Pon tu cuenta si no lo has hecho previamente. Inserta el código promocional Adidas previamente copiado en la casilla que pone “Código Promocional”.

Haz clic en el signo más para activar las ofertas Adidas 2023 para España.

La página se actualiza al instante y el carrito muestra el precio nuevo de compra sin incluir los gastos de envío. Después deberás poner la dirección de envío o escoger entre las que tengas guardadas y elegir un método de pago. La notificación del pedido se guardará en la cuenta personal y se enviará por correo electrónico.

Cupones Adidas actuales

Se aplica un descuento de temporada de hasta el 50% a ciertas gamas de productos. Solo tendremos que elegir los modelos que más nos gusten y añadirlos a la cesta de la compra sin necesidad de activar el código descuento Adidas. El precio que incluye la prestación sin entrega se calculará automáticamente.

Los estudiantes pueden beneficiarse de un 35% de descuento en artículos no rebajados y 10% de descuento en Outlet. Si eres estudiante y quieres conseguir la oferta, tienes que registrarte en el sitio web y confirmar tu condición de estudiante a través de UNiDAYS. Funciona de forma permanente, pero solo cuando compras a través de tu cuenta personal.

También existe un programa de fidelidad de la marca llamado Adidas AdiClub que da acceso a descuentos Adidas, ofertas y productos exclusivos. Se basa en un sistema de ahorro, en el que se abonan puntos en la cuenta personal del usuario por cada compra en la web o en la tienda física. El porcentaje de descuento aumenta a medida que se asciende de nivel, con un máximo del 20%. Las bonificaciones acumuladas se mantienen en la cuenta durante 12 meses y después se eliminan si no se utilizan en un plazo determinado.

Al suscribirse al boletín de noticias por correo electrónico, podemos recibir un 10% de descuento en cualquier producto de la tienda online. Se nos enviará un código descuento Adidas único para su activación. Podemos encontrar este cupón con todos los términos y condiciones en esta página.

Con el descuento adicional en la colección de hombre/mujer + envío gratuito, tendrás que usar algún código promocional Adidas para beneficiarte del descuento. La prestación máxima para ropa y calzado es del 20 % y la entrega gratuita solo se aplica al seleccionar determinados servicios.

Código promocional Adidas nuevo para 2023

Podemos encontrar descuentos Adidas de hasta el 25% en artículos seleccionados en la web de esta marca. Para conseguirlo tienes que elegir cualquier producto para el que no haya ofertas adicionales, ponerlo en tu cesta de la compra y activar el código de descuento único. La empresa tiene derecho a poner fin a la promoción antes de tiempo, por lo que es aconsejable estar atento a la promoción para no quedarnos sin ella. Una vez que desaparece de esta página, significa que ya no es válida.

Descuentos Adidas para apuntar en tu calendario

Durante las fiestas, entre 1 y 3 semanas antes de la fecha oficial, la tienda organiza promociones en las que los clientes pueden obtener descuentos Adidas de hasta el 50% en artículos seleccionados. Más del 85% de la gama participa en las rebajas, aunque la mayoría de las veces se trata de colecciones antiguas, también se pueden encontrar algunas nuevas. La fiesta más popular es la de Año Nuevo, en las que hay el mayor número de ofertas para ahorrar dinero en la marca.

Los clientes también pueden ahorrar al comprar por Internet en las siguientes fechas:

Black Friday

Día de la Madre

Cyber Monday

Navidad

En función de las vacaciones, las condiciones para percibir la prestación pueden variar. Por lo tanto, debes leer atentamente las condiciones detalladas de la promoción antes de utilizar cupones Adidas.

El segundo evento más popular es el Black Friday, donde las ofertas pueden durar de 2 a 3 semanas. Hay descuentos de hasta el 50% y promociones para clientes nuevos, participantes en programas de bonificación y usuarios de aplicaciones móviles. Por regla general, no existen condiciones especiales para la activación del código descuento Adidas, pero aun así es aconsejable estudiarlas detenidamente porque no es raro que los clientes no leamos las reglas del cupón y no podamos utilizar el código promocional.

El Cyber Monday también está de moda, aunque es una de las fechas cuyas ofertas duran menos tiempo.

Artículos en los que podemos aplicar un código descuento Adidas

Las más populares entre los clientes son las secciones temáticas, donde se presenta ropa y calzado para situaciones concretas.

-Botas de senderismo

La mayor parte de su surtido se compone de artículos cómodos, pero también hay productos para actividades al aire libre, como ciclismo de montaña, trail running, montañismo y senderismo.

-Deportivas para el gimnasio

Al desarrollar estas colecciones temáticas, se ha prestado atención a cada detalle para garantizar que las zapatillas se ajusten perfectamente al pie y que las zapatillas no se pongan rígidas ni se deslicen. Las zapatillas incorporan la tecnología Cloudfam, que da la impresión de caminar sobre una suave nube, amortiguando el movimiento del pie. Este efecto se ha conseguido gracias al soporte interno para el arco del pie y el talón, las zonas que suelen sufrir más. Existen códigos promocionales Adidas España para horrar dinero en la compra de estas deportivas.

-Zapatos por menos de 65 euros

Casi todos los productos tienen suelas y cordones de goma, habiéndolas para todo tipo de deportes y en diferentes colores y estampados. El precio más común es de 60 euros. La mercancía se agota rápidamente y rara vez se repone el surtido, por lo que tienes que estar atento/a si no quieres quedarte sin estos chollazos.

-Sudaderas

Otra sección muy solicitada y dónde se puede conseguir algún código promocional Adidas es la de las sudaderas. Son adecuadas para llevar a diario, en invierno y fuera de temporada. Algunas sudaderas con capucha utilizan la tecnología AEROREADY, mejorando la transpirabilidad de los tejidos. También son dignos de mención los modelos con inserciones de malla para mejorar la ventilación o con materiales aislantes para mantener el calor en los días más fríos. Y con sus versátiles diseños, todos encontrarán algo a su gusto. Los materiales utilizados incluyen rizo de algodón o poliéster reciclado, que, además de proporcionar la durabilidad necesaria, contribuyen a mejorar el medio ambiente.