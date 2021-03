Iglesias acusa a Vox y a Ayuso de enviarle a sus "cachorros", unos "canallas neonazis"

Pablo Iglesias ha acusado a Vox y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de enviarle a sus "cachorros" y ha asegurado en la cadena Ser que en la capital "no hay sitio" para unos "canallas neonazis" que quieren "intentar" acabar con la democracia.



El candidato a las elecciones regionales se refería a los ultraderechistas que lo increparon este martes tras reunirse con una asociación vecinal en Coslada, lo que lo llevó a encararse con los neonazis. durante unos instantes.



"Lo que yo hice no tiene mérito. Mérito tiene que salieran a plantarles cara y echarles de allí los vecinos después de que hubiesen asaltado un local vecinal. Eso no se puede consentir", afirmó el dirigente de Podemos.