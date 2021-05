La Audiencia Nacional no investigará si Brahim Ghali entró en España con pasaporte falso

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no tiene constancia de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, entrase en España bajo la identidad falsa de Mohamed Bembatouche.



Tampoco tiene previsto indagar en ese asunto, dado que considera que no es de su competencia, explican fuentes jurídicas, por lo que no adoptará medidas cautelares, como la de prisión, para asegurar que Ghali comparezca el 1 de junio.



En todo caso, podría acabar en los juzgados de La Rioja (ya que el Hospital de San Millán-San Pedro, donde fue ingresado el 18 de abril, está en Logroño) o en algún juzgado de Aragón, dado que fue enviado en ambulancia desde Zaragoza.



Pedraz espera tomarle declaración para que responda como investigado por la querella del activista saharaui Fadel Breica y es probable que ese mismo día se le notifique la segunda querella, de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos, que lo acusa de genocidio.