La UE ultima más sanciones a Rusia y se prepara para un escenario de crisis energética

La Unión Europea ultima un cuarto paquete de sanciones a Rusia para evitar que Moscú pueda sortear con vacíos legales las represalias ya aprobadas y presentará este martes un conjunto de medidas para reducir su dependencia del gas y el petróleo, dijo este lunes la Comisión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. — EFE

"Vista la evolución de la situación en Ucrania, la temeridad del Kremlin contra los civiles, mujeres, niños, hombres, evidentemente también estamos trabajando en más sanciones que puedan estar justificadas", aseguró la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, en una comparecencia sin preguntas antes de reunirse en Bruselas con el primer ministro de Italia, Mario Draghi.

No obstante, la jefa del Ejecutivo comunitario no dio ninguna fecha sobre cuándo podrían aprobarse las nuevas sanciones. "Ahora tenemos que garantizar que no hay lagunas y que el efecto de las sanciones" ya aprobadas "se maximiza", señaló.