Darias pide "máxima precaución" porque está aumentando la presión asistencial en las UCI

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido este miércoles "máxima precaución" frente al coronavirus porque está aumentando la presión asistencial por esta causa en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). En la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Darias ha recordado que se está produciendo un "ligero" incremento de la transmisión del coronavirus en España, avisando de que todavía no se puede observar el impacto que ha tenido en la misma las vacaciones de Semana Santa. "Preocupa el nivel de presión asistencial en las UCI, el cual está en torno al 20% y, de hecho, en algunas comunidades tienen ya una ocupación superior", ha alertado la ministra de Sanidad, que ha recordado que de la sociedad depende que "este incremento no vaya más allá y se quede sólo en un repunte y no en una cuarta ola".