Abanca triplica beneficios en 2023 y alcanza los 711 millones, cifra récord del banco

Abanca obtuvo un beneficio de 711,3 millones de euros en 2023, el triple de los 217 millones de 2022 y cifra récord del banco, ha indicado la entidad, que ha destacado que el ejercicio estuvo marcado por el dinamismo del negocio retail y por "el sólido" perfil financiero, según la información publicada por el banco gallego.

En rueda de prensa, el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha señalado que, más allá de la "indiscutible buena gestión", estas cifras se explican por la "resiliencia" de la economía y la "fortaleza" del empleo, con lo que se incrementa la rentabilidad, unido a una "contención" de la inflación y un avance del Producto Interior Bruto (PIB) "por encima de lo esperado".

La rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) fue del 16%, lo que "claramente permite" cubrir "con holgura" el coste de capital, "a pesar del incremento" de estos "por nuevos tipos". Una tasa del 16% que "mejora la media de los resultados publicados por competidores".

Escotet resalta que la expectativa de disminución de tipos de interés "también es una buena noticia para las carteras" y no hay "mayores preocupaciones". "Quizás el único punto es que naturalmente", ha relatado, "los crecimientos de nueva producción van a ser más exigentes y probablemente los stocks de cartera pues al final de año tengan crecimientos negativos".

Asimismo, ha resaltado que en general hay un "buen margen". "Esperamos seguramente en el 24 batir los resultados del 23", ha sentenciado el presidente de Abanca.

El consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, se ha mostrado "positivo" sobre previsiones para 2024 y no ha observado un crecimiento de morosidad "destacado", solo "pequeños números que no cambian el perfil de la entidad", por lo que no prevén cambios si se cumple el crecimiento del PIB esperado.

La entidad alcanza un volumen de negocio de 124.000 millones tras las últimas compras, con captación de más de 130.000 nuevos clientes en el año (con un alza de altas del 84% en Portugal). Los recursos de clientes crecen en 6.262 millones.

Abanca adquirió en 2023 EuroBic, el octavo banco de Portugal. Así, se sitúa como el séptimo banco de España y de Portugal. También en el año pasado finalizó la operación de compra de Targobank, con aumento de la presencia del banco en regiones como Andalucía, Levante y Baleares, con especial foco en negocio retail.

Abanca apunta que está posicionada entre las primeras del sector bancario español por calidad de activos, con una ratio Texas del 27,5%, una tasa de morosidad del 2,4% y una cobertura de activos dudosos del 73,9%. Cuenta con una ratio de capital total del 16,9%, con un exceso de 1.499 millones de euros sobre requisitos regulatorios, y una ratio LTD minorista del 84,9%.

El crédito a familias y empresas se incrementó un 14% en España y un 15,3% en Portugal, con casi 9.700 millones de financiación concedida, indica la entidad, que subraya que contribuyó con más de 400 millones de euros a las arcas públicas a través de diferentes impuestos.

Descarta un ERE

Preguntado sobre que Abanca sea la entidad con peor ratio de eficiencia de las que han presentado resultados hasta ahora y sobre si se plantean la posibilidad de un ERE para mejorarla, Escotet ha respondido de forma tajante con un "no".

"Yo creo que los índices de eficiencia del banco tienen que verse en el contexto de lo que han sido los últimos nueve años", pues este banco "ha tenido una mejora importantísima en esa eficiencia". "Hay claramente afectación en los índices de eficiencia fruto de la política de crecimiento inorgánico que hemos llevado adelante, especialmente por el tratamiento que le damos a los costes de integración", explica.

"Cuando hacemos una adquisición la política es no asumir los plazos de amortización normales que podrían haber de cualquiera de esos gastos de integración. Por el contrario, se hacen todos con cargo al ejercicio en que se realiza la consolidación. Eso explica que los índices aparezcan desmejorados y porque hemos tenido recurrentemente adquisiciones", señala tras la novena compra llevada a cabo, como es la de Eurobic. Además, asegura que "las mejoras" realizadas "empiezan a confirmar que la estrategia de consolidación y de crecimiento inorgánico es una estrategia correcta".

Sobre la salida a Bolsa, Escotet reitera que forma parte de su "objetivo estratégico". "Sin embargo, con los niveles actuales de rentabilidad que el banco tiene y con el comportamiento que tienen en general todas las acciones cotizadas del sector bancario en relación a precios de mercado, valor libro, no hay ningún incentivo para salir a mercado", ha apuntado.

"Habrá que esperar, en el momento que las condiciones cambien, pues siempre nos interesa la posibilidad de hacerlo. Creemos que cotizar el mercado tiene grandes ventajas, grandes retos también, especialmente con la volatilidad que el mercado ha tenido en los últimos años", ha incidido.

En lo tocante a su participación en Nueva Pescanova, el presidente de Abanca ha afirmado: "No es cierto que tengamos ninguna imposición por parte del regulador para llevar adelante la desinversión de Nueva Pescanova".

A esto ha añadido que si bien la intención "es conseguir el mejor socio financiero industrial", no tienen "ninguna prisa". "Creo que el trabajo que está haciendo el nuevo equipo de dirección es francamente bueno, a pesar de las dificultades que ha tenido todo el sector, de manera que ratifico que esa hoja de ruta se mantiene", ha proseguido en sus declaraciones.

"No hay ninguna imposición regulatoria de desinversión. No tenemos prisa. Lo haremos en el momento en que se considere más oportuno", ha zanjado.