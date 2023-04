Los agricultores exigen más contundencia para salvar al sector de una sequía que ya afecta al 60% de las cosechas

"Los agricultores pueden estar tranquilos porque vamos a seguir apoyándoles en unas circunstancias tan difíciles como en las que nos encontramos ahora como consecuencia de la sequía y las condiciones climáticas". Con estas palabras, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, intentaba este martes calmar los ánimos de un sector condenado por la falta de lluvia. El Gobierno está intentando de amortiguar los daños generados por un abril camino de convertirse, según Aemet, en el más seco de la historia y ha anunciado una rebaja impositiva del IRPF 2022 para 800.000 profesionales del campo, así como un paquete de ayudas agrarias de más de 292 millones de euros destinadas a las comunidades autónomas.

El movimiento, que llega días después de que representantes ministeriales se reuniesen con las organizaciones y sindicatos agropecuarios, lanza un mensaje positivo pero el sector insiste en que necesita liquidez para hacer frente a unas pérdidas que, de mantenerse la sequía, podrían ser históricas. "La rebaja fiscal alcanza, en conjunto, 1.807 millones de euros. Una cifra nada desdeñable", valoran desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Sin embargo, la organización recuerda al gabinete de Planas que "las pérdidas superan con creces" la cantidad contemplada en la rebaja impositiva. "Es una medida importante y positiva, pero insuficiente", insisten.

"Desgraciadamente la sequía sigue adelante, sigue haciéndose cada vez más grande y con más impactos en nuestras explotaciones. Es necesario seguir trabajando en más medidas, como ayudas directas a las explotaciones o la flexibilización de las ayudas de la PAC", considera Ignacio Huertas, secretario ejecutivo de la UPA. "Con una sola medida será imposible paliar esta situación".

Andrés Góngora, representante de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), tiene una visión menos positiva de lo anunciado por el ministerio de Planas. "Son ayudas que estaban comprometidas para la campaña pasada. Es decir, es una rebaja fiscal para la renta de 2022. Bienvenido sea, pero no se puede decir que esto sea una medida para abordar la situación que tenemos este año. Necesitamos otra serie de medidas", indica el agricultor.

El sector reclama más contundencia en el despliegue de ayudas y, sobre todo, reclama que el plan de choque se active de manera rápida, ya que el tiempo se echa encima. Según las estimaciones de COAG, el 60% de los cultivos del país ya sufren daños irreparables. Hay algunas zonas, como en la cuenca del Guadiana, donde el agua disponible para regadío es del 10%, lo que supone que un campesino que disponga de 10 hectáreas sólo tenga para regar una.

Ayudas directas y flexibilizar la PAC

Las organizaciones agrarias piden que el Gobierno actúe a través de ayudas directas a los agricultores y ganaderos, además de impulsar medidas de financiación y refinanciación de la deuda, sea con créditos ICO u otros mecanismos que amortigüen las pérdidas del sector. "Si esto no ocurre, va a haber muchos agricultores que no sólo van a tener pérdidas esta campaña, sino que no van a poder continuar en sus explotaciones la temporada que viene", denuncia Góngora.

La otra línea de actuación es la de la PAC. Desde UPA reclaman que se flexibilicen las normas de acceso a estas ayudas agrarias que llegan desde Europa, de tal forma que los agricultores que no se vean privados de las subvenciones por culpa de la sequía. Además, los sindicatos reclaman un adelanto de esta retribución para poder afrontar la dura situación.

El Ministerio de Agricultura ya trabaja para conseguir el permiso de Bruselas y poder atender las demandas de los agricultores en torno a la PAC. El próximo 27 de abril, no obstante, habrá una nueva reunión entre el Gobierno y las organizaciones agrarias para tratar de impulsar nuevas medidas.