Banco Santander redobla sus esfuerzos en favor de colectivos vulnerables en Latinoamérica

"Creo que me ayuda a manejarme mejor, a hacer plantillas en Excel y otras cosas, para ir ordenando pedidos, los gastos, las entradas, las salidas. Empecé con muy poquito, sabiendo casi nada y ahora sé bastantes cosas y tengo muchos clientes, gracias a Dios. Recibo pedidos por Facebook, mucha gente me recomienda a través de Instagram. Mis clientes siempre están subiendo comentarios de mi trabajo y eso me ha ayudado a crecer". Cynthia Gutiérrez, es emprendedora y una de las 200 personas beneficiarias del programa Becas de Alfabetización Digital que impulsa Banco Santander en Chile, de la mano de la organización TECHO-Chile.



Al igual que Cynthia, que en medio de la pandemia inició su negocio de pastelería y repostería, decenas de personas, especialmente mujeres, están siendo capacitadas en conceptos y habilidades básicas de informática, contribuyendo así en su búsqueda de nuevas oportunidades sociales y económicas.



En el caso de Chile, las medidas de confinamiento obligaron a los chilenos a realizar sus actividades de manera online. Sin embargo, en este país no todos tienen acceso a herramientas tecnológicas o conocimientos del mundo digital. Gracias a esta iniciativa que impulsa Banco Santander, cada participante del curso de alfabetización digital recibe un kit que incluye un notebook, mouse, audífonos y un pendrive, además del manual del curso y cartas de bienvenida y compromiso. Estos kits se van entregando por ciclos, ya que el curso online se realiza en cuatro secciones de 50 estudiantes cada una, impartido de manera online por Infocap tres veces por semana.



Cabe resaltar que la iniciativa global denominada 'Santander Todos. Juntos. Ahora.' ha alcanzado los 105 millones de euros destinados a decenas de iniciativas solidarias para luchar contra la COVID-19 en todos los mercados donde está presente (según indicó la entidad en su reciente informe financiero). Entre los mayores esfuerzos se destacan los programas en Latinoamérica, donde apuestan por ayudar a las personas de las zonas más vulnerables de la región, entregando herramientas que favorecen el autoempleo o el emprendimiento.



El Santander tiene un firme compromiso con las comunidades donde está presente, a través de sus programas de inversión en la comunidad. El objetivo es ayudar a cuatro millones de personas a través de diversas iniciativas hasta 2021.



Otro programa significativo se desarrolla en México y está enfocado en dar un impulso a las pequeñas y medianas empresas del país que se están viendo afectadas por la pandemia. Banco Santander, la Universidad Anáhuac y Wahdwani Foundation, iniciaron en septiembre la capacitación de forma gratuita a más de 3.000 pymes en temas relacionados con transformación digital, recursos humanos y resiliencia, entre otros temas fundamentales para que puedan superar la situación actual.



Por medio de cinco webinars de acceso gratuito, estas tres instituciones se han propuesto dotar a estos empresarios de los elementos para que puedan afrontar con mejores posibilidades los retos que vienen con la actual etapa de la pandemia de Covid-19 y los que se esperan posteriormente.



"Lo que necesitan las pymes mexicanas en este momento, además del financiamiento sobre el que tenemos opciones con las que las estamos atendiendo, es orientación de cómo actuar y qué pueden esperar en momentos de incertidumbre como los actuales, por eso la importancia de esta serie de cursos que esperamos hagan la diferencia para las pymes que están buscando salir adelante de la actual situación", explicó Luis Ricardo Álvarez Rueda, director ejecutivo de pymes en Banco Santander México.



Estas formaciones abarcan elementos como la perspectiva de las pymes en México, innovación y transformación digital, recursos humanos en tiempos de incertidumbre, obstáculos ante el rebote económico post-Covid, y el camino hacia la resiliencia y la recuperación. Banco Santander ha sido nombrado recientemente como el mejor banco de mundo para la Pymes por la revista Euromoney. Desde el comienzo de la crisis, ha ayudado a más de seis millones de clientes, a través de diferentes iniciativas, como el aplazamiento de pagos de hipotecas y préstamos para particulares y empresas en todo el mundo, por un valor que asciende hasta el 16 % de su cartera total. En todos los mercados en los que opera, el Grupo está ofreciendo un importante apoyo financiero a las pymes y empresas afectadas por la pandemia, concediendo una media de más de 1.600 millones de euros cada día en nuevos préstamos a sus clientes (la mayoría pymes) en abril, mayo y junio.