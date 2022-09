El BCE ultima otra subida de tipos de interés de, al menos, medio punto

El Banco Central Europeo (BCE) subirá previsiblemente el jueves sus tipos de interés, como mínimo, en medio punto porcentual para frenar la escalada de la inflación, que en agosto llegó al 9,1% en la zona del euro.

Ante el fuerte incremento de los precios aumenta la probabilidad de que el Consejo de Gobierno del BCE decida un incremento de tres cuartos de punto, que sería la mayor subida de su historia.

El BCE sólo ha acometido un movimiento de esta magnitud una vez, el 10 de diciembre de 2008, pero en la otra dirección, a la baja, en plena crisis financiera después de la quiebra de Lehman Brothers.

El BCE comenzó a subir sus tipos de interés el pasado julio, por primera vez desde hace once años, en medio punto porcentual. Los tipos de interés del BCE están ahora en el 0,50% y la facilidad de depósito en el 0%, por lo que la zona del euro salió en julio de los tipos de interés negativos.

El BCE está ahora más preocupado por el riesgo de que la inflación se enquiste de forma persistente y menos por la recesión y quiere frenar la demanda, dado que las restricciones de la oferta con una elevada demanda disparan los precios.

Los precios de la energía y de los alimentos podrían permanecer altos durante mucho tiempo y entonces las subidas salariales serían muy elevadas.

Las empresas afrontan mayores costes por el encarecimiento de la energía, de las materias primas, del transporte y la logística, que ya han comenzado a traspasar a sus productos y servicios. Los cuellos de botella en la oferta de bienes industriales también dispara los precios. Además, la depreciación del tipo de cambio del euro intensifica la subida de los precios de la energía y otras materias primas.

Los sindicatos reivindican en estos momentos fuertes aumentos salariales en varios de los países que comparten el euro, entre ellos en Alemania, la economía más fuerte de la región.

Además, la amenaza de recesión aumenta si Rusia interrumpe el suministro de energía y las empresas deben parar su producción y los hogares reducir el consumo porque si no, el coste energético sería muy elevado.

Aviso para empresarios y sindicatos

El economista jefe en AXA Investment Managers, Gilles Moëc, ha cambiado su opinión y espera un movimiento de 75 puntos básicos por la fuerte subida de los precios de consumo en agosto. Varios miembros del Consejo del BCE se mostraron a favor de una subida de 75 puntos básicos y de, como mínimo, 50 puntos básicos.

"El hecho de que no hayamos escuchado mucho al ala dovish (suave) sugiere que la oposición es débil", comenta Moëc. "El mensaje para los responsables de la fijación de precios - empresarios y sindicatos en particular - es que, más allá de la actual desaceleración económica, el BCE no dudaría en restringir la demanda a medio plazo si una aceleración de los salarios convierte el actual shock en un nuevo régimen persistente".

Moëc anticipa una fuerte contracción económica en los próximos meses y subraya que el BCE podría ver la recesión como "la única solución" para que bajen los precios. "En Fráncfort no se ve una recesión como un mero efecto secundario del necesario endurecimiento monetario, sino como la única solución para cumplir el objetivo", considera Moëc.

Pero el gestor de carteras de Pimco Konstantin Veit prevé una subida de 50 puntos básicos y que el BCE comunicará que serán apropiadas nuevas subidas de los tipos de interés. Veit prevé que el BCE tratará de "situar sus tipos de interés oficiales en territorio neutral con razonable rapidez" y espera nuevas subidas de los tipos de interés oficiales de 50 puntos básicos en octubre y diciembre e incrementos de 25 puntos básicos el próximo año, a medida que el ciclo de subidas pase de la normalización de la política a su endurecimiento.

"Las posibilidades de una subida de 75 puntos básicos no son triviales, ya que la inflación seguirá estando muy por encima del objetivo durante más tiempo y el BCE se muestra nervioso por la necesidad de adelantar su ciclo de subidas" antes de que la economía de la zona del euro entre en recesión a finales de este año, considera la analista de renta fija de MFS Investment Management, Annalisa Piazza. "Nuestro escenario de referencia es que el BCE suba los tipos de interés oficiales en 50 puntos básicos en septiembre, octubre y diciembre, y que luego haga una pausa, revaluando el panorama económico general con los tipos en el 1,5 %, lo que en cierto modo se sitúa en un nivel neutral", añade Piazza.

Nuevas previsiones económicas

El BCE también publicará el jueves sus nuevas proyecciones macroeconómicas trimestrales, en las que probablemente revisará a la baja el crecimiento y al alza la inflación.

En junio, el BCE pronosticó una inflación del 6,8% y un crecimiento del 2,8% en 2022. La inflación será del 3,5% y el crecimiento del 2,1% en 2023 y ambos del 2,1 en 2024, según los cálculos de junio.