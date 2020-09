BME deja de cotizar y MasMóvil y sale del Ibex tras sus respectivas opas extranjeras

Cambios entre las empresas que se negocian en la Bolsa española; y una de ellas, precisamente, la que gestiona el mercado bursátil, BME (Bolsas y Mercados Españoles), que al cierre del mercado de este lunes dejará de cotizar.

También es previsible que abandone el mercado el operador de telefonía móvil, MasMóvil. De momento, este lunes saldrá del Ibex 35, el índice que agrupa a los principales valores que cotizan en la Bolsa española.

Estas salidas se producen a raíz de las respectivas opas lanzadas por grupos extranjeros sobre BME y sobre MasMóvil, que han logrado hacerse con el control de ambas sociedades.

Cartel de BME, Bolsas y Mercados Españoles, frente al edificio de la Bolsa española. E.P.

Por su lado, Bolsas y Mercados Españoles quedará suspendida de cotización al cierre de la sesión bursátil del lunes, medida que precederá a su exclusión definitiva de Bolsa tras catorce años desde su debut bursátil.

El grupo suizo Six obtuvo el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la suspensión de cotización de las acciones de BME, con el fin de poder ejecutar y liquidar de forma correcta la venta forzosa de la participación que aún no controla, que asciende al 4,38%, después de que finalizara el plazo para que los accionistas se acogieran a su derecho de compra forzosa y no se alcanzara el 100%.

Six actualmente tiene en sus manos el 95,62% de BME, por lo que aún le faltan 3,66 millones de acciones que ostentan accionistas que no aceptaron la oferta pública de adquisición (OPA) de acciones y que no ejercieron su derecho de compra forzosa para alcanzar el control absoluto. Su intención ahora es tomar el 100% con esta herramienta.

Six se adelanta a Euronext

Tras varios años de rumores acerca de una posible compra de BME por parte de Euronext (el dueño de la Bolsa de París, de Ámsterdam y de Bruselas), Six supo imponerse y, casi un año después desde que lanzó la opa y superados los obstáculos regulatorios por tratarse de una sociedad relevante para los mercados españoles, ha logrado hacerse con el gestor nacional y lacBolsa española finalmente saldrá de Bolsa para quedar en manos de los suizos.

BME, que agrupa a las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, se estrenó el 14 de julio de 2006 como empresa cotizada en el propio parqué que controla. Su precio de salida fue de 31 euros, lo que suponía una valoración de 2.592 millones de euros. Catorce años después ha sido vendida por 32,98 euros por título, una vez descontados los dividendos, lo que supone una valoración de unos 2.800 millones de euros.

Uno de los compromisos asumidos por el grupo suizo es mantener en España "indefinidamente" la sede de BME, el lugar de dirección efectiva y la capacidad operativa sustancial, por lo menos por un periodo de diez años. Además, la idea es que mantenga cierto grado de independencia y que su modelo operativo no sufra cambios durante tres años.

También se mantendrán los puestos de trabajo de los empleados del grupo BME y sus condiciones sin cambios significativos durante los 12 meses siguientes a la liquidación de la oferta. Después, hará una revisión para evitar duplicidades y maximizar la eficiencia operacional. Esta situación no ha dejado tranquila a la plantilla de BME. La representación de los trabajadores ha reconocido su preocupación ante los "insuficientes" compromisos laborales manifestados por Six en el folleto, debido a que "doce meses" no suponen "ninguna garantía" de protección del empleo y condiciones laborales acordadas en convenio colectivo.

Imágenes de la salida al Mercado Continuo de MásMóvil en 2017. E.P.

Por su parte, MásMóvil quedará excluida del Ibex 35 a partir de mañana lunes como consecuencia de la opa de unos 3.000 millones de euros presentada por los fondos KKR, Cinven y Providence, y que ya ha sido aceptada por más del 50% de los accionistas de la operadora.

Así lo decidió el pasado 3 de septiembre el Comité Asesor Técnico del Ibex 35 atendiendo a las "circunstancias especiales" que concurren en el valor de la operadora de telecomunicaciones, lo que hará que el índice madrileño quede temporalmente compuesto por 34 valores.

Una vez que el resultado de la oferta haya sido publicado de forma oficial, el Comité se reunirá con carácter extraordinario el día 7 de octubre para su reinclusión o, previsiblemente, la sustitución por otro valor, que entraría a formar parte del índice con efectos del día 19 de octubre de 2020.

Si la oferta es aceptada por entre un 50% y un 90% de las acciones de MásMóvil, Lorca Telecom se acogería a la excepción del Artículo 11.d del Real Decreto que rige la ley de OPAS, que permitiría a los fondos de capital riesgo excluir a la compañía de cotización.

Además, explica que si la OPA es aceptada por un quorum superior del 90%, la intención de los fondos, como expresan en el folleto de la OPA, es excluir de cotización las acciones de MásMóvil a través del ejercicio del derecho de venta forzosa según la ley de OPAs.

KKR, Cinven y Providence han indicado que la exclusión del mercado bursátil de la operadora de telecomunicaciones permitirá a la compañía poder implementar el plan de negocio con visión a largo plazo sin la presión de las fluctuaciones en los mercados.

Aceptada ya por más del 50%

La opa lanzada por KKR, Cinven y Providence por MásMóvil ya ha sido aceptada por acciones representativas de un porcentaje superior al 50% del capital social de la compañía, cumpliéndose así la última de las condiciones para que el proceso salga adelante, según informaron los fondos el pasado jueves.

Los fondos lograron este miércoles un paso importante en este proceso tras conocerse que Indumenta Pueri, sociedad patrimonial de los dueños de la firma de moda infantil Mayoral y tercer mayor accionista de la operadora, había cambiado de opinión y finalmente acudiría a la oferta con su participación, que asciende a alrededor del 8,2% del capital.

Así, todos los miembros del consejo de administración de MásMóvil han comunicado públicamente su intención de acudir a la OPA lanzada por los fondos, después de que durante el plazo de aceptación no se haya presentado una contraopa o los fondos hayan elevado su importante, como se llegó a especular en los mercados.

La OPA de los fondos, que fue negociada de forma amistosa con el consejo de administración y el equipo gestor, cuenta desde su anuncio con el respaldo de alrededor del 30% del accionariado actual, entre los que se encuentra el 21% en manos de inversores españoles y el 9% de Providence.

Entre estos inversores están Onchena, que es actualmente el mayor accionista de MásMóvil con un 13,2% del capital, así como Key Wolf e Inveready, que poseen un 5,03% y un 2,09% de la empresa, respectivamente.