Colonial logra en 2019 el mayor beneficio de su historia con la rotación de activos

La inmobiliaria Colonial obtuvo un beneficio de 827 millones de euros en 2019, lo que supuso disparar en un 58% el del ejercicio anterior y lograr la "mayor ganancia de su historia", según detalló este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La socimi disparó la cuenta gracias las mejores rentas de los nuevos contratos de alquileres de oficinas, la rotación de activos, menos gastos financieros y resultados recurrentes superiores procedentes de la filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SLF) tras haber aumentado su participación accionarial.

Los edificios de oficinas que la socimi que dirige Pere Viñolas tiene en el centro de Madrid, Barcelona y París presentaban un valor de mercado de 12.196 millones de euros, lo que arroja una revalorización del 9% sobre un año antes.

Los resultados de Colonial también se ven impulsados por la estrategia de crecimiento, mediante compra y reforma de edificios, que lleva a cabo la compañía, la culminación de la fusión con Axiare, la reducción del gasto financiero y el incremento de las rentas de alquiler.

Así, el resultado recurrente, el que no incluye la revalorización de los inmuebles, se situó en 139 millones, un 38% por encima del año anterior.

En el plano operativo, la compañía facturó por rentas 352 millones de euros, sólo un 1% más, por la venta de activos no estratégicos, como oficinas y naves logísticas heredadas de Axiare. Más de la mitad de los ingresos (el 56%) provienen, no obstante, de París.

El valor de los activos del Grupo Colonial ascendía a cierre del pasado ejercicio a 12.196 millones de euros, lo que supone un incremento like for like interanual del 9%.

En el capítulo financiero, al cierre de 2019, la socimi presentaba una deuda financiera neta de 4.609 millones de euros, un 2% menos que un año antes, lo que equivale al 36% del valor de sus activos (loan to value).

El presidente de Colonial, Juan José Brugera, calificó de "excepcional" el ejercicio 2019 para la socimi. "Hemos conseguido los mejores resultados de los casi 75 años de historia de la compañía", aseveró. Por su parte, el consejero delegado, Pere Viñolas considera que estos resultados son "reflejo de la ejecución exitosa del plan de negocio de la compañía y los sólidos fundamentales del mercado de oficinas en Barcelona, Madrid y París".