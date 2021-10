La economía china se frena ante por la escasez de energía y los problemas de inmobiliarias como Evergrande

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de China experimentó un brusco frenazo en el tercer trimestre del año, cuando la segunda mayor economía mundial limitó su expansión al 0,2% respecto de los tres meses anteriores, su segundo peor dato desde que en 2010 comenzó a publicarse información trimestral, lastrada por la crisis de los precios de la energía y la incertidumbre sobre la solvencia del sector inmobiliario, cuyo mayor exponente es la promotora Evergrande.

De este modo, el PIB de China llegó a bordear el estancamiento entre julio y septiembre, una vez superado el rebote pospandemia, después de crecer un 1,3% trimestral en el segundo trimestre y un 0,6% en los tres primeros meses del año, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China.

En comparación con el tercer trimestre de 2020, el PIB de China registró un crecimiento interanual del 4,9% entre julio y septiembre, por debajo del 7,9% del segundo trimestre y lejos del 18,3% interanual correspondiente a los primeros tres meses del año.

Pese a esto, tanto instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el banco central chino estiman que la economía china crecerá en torno a un 8% este año, superando así el objetivo marcado por el Gobierno, de "más de un 6%".

Las autoridades chinas hablan de un entorno "complejo y duro" a nivel doméstico e internacional, con más "incertidumbres" en este último, y, aunque confían en que la economía sigue manteniendo su tendencia a la recuperación pospandémica, advierten de que ésta todavía es "inestable y desigual".

Si bien el gasto de los consumidores se recuperó tras los rebrotes de la variante delta de agosto, la producción industrial sufrió en septiembre debido a la escasez de energía por los problemas de suministro de carbón (principal fuente de energía de China) y los altos precios de ese material, que se han traducido en políticas de racionamiento en algunas importantes zonas de producción.

Los problemas energéticos de China pueden agravarse por la fuerte demanda de energía

Un portavoz de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) aseguró hoy que el impacto de la escasez de electricidad sobre la economía es "temporal" y que está "bajo control".

No obstante, los problemas energéticos de China parecen intensificarse, ya que los precios del carbón alcanzaron un récord el lunes. La escasez de carbón nacional ha hecho que los precios del combustible suban para los generadores de electricidad chinos, lo que ha provocado que las empresas no rentables racionen la energía a los usuarios industriales. Esto ha obligado a algunas fábricas de la mayor economía del mundo a suspender la producción, interrumpiendo las cadenas de suministro mundiales.

China, que también es el mayor consumidor de energía del mundo, ha adoptado medidas para aumentar la producción de carbón, que alimenta casi el 60% de sus centrales eléctricas, pero los datos del Gobierno del lunes mostraron que esas medidas llevarán tiempo, incluso cuando la demanda de energía aumente para satisfacer las necesidades industriales posteriores a la crisis. China ya ha prometido tomar medidas enérgicas contra los proyectos que utilizan grandes cantidades de energía y tienen altas emisiones de carbono, ya que casi dos tercios del país no han cumplido sus objetivos de intensidad energética y consumo. Se ha ordenado a sectores que acaparan energía, como el acero y el aluminio, que reduzcan su producción.



El Banco Popular de China dice que vigila de cerca la situación del sector inmobiliario "para que no se conviertan en riesgo sistémico"

Por otra parte, la incertidumbre en el sector inmobiliario ante los problemas de deuda del gigante Evergrande continuó en septiembre, mes en el que los analistas estiman que se redujo la inversión en activos fijos, especialmente en segmentos como las nuevas construcciones o las ventas de viviendas.

El gobernador del Banco Popular de China (BPC), Yi Gang, dijo el domingo que la economía se enfrenta a retos como los riesgos de impago de ciertas empresas debido a su "mala gestión", afirmando que las autoridades están vigilando de cerca la situación del sector inmobiliario "para que no se conviertan en riesgos sistémico". El viernes, otro miembro del BPC dijo que el efecto de contagio de los problemas de deuda de Evergrande sobre el sistema bancario es controlable y que la exposición al riesgo de las instituciones financieras individuales no es grande.

Sin embargo, algunos analistas afirmaron que el efecto de contagio podría ser mayor que el reconocido por el BPC. "El BPC está minimizando el impacto en el mercado del impago de Evergrande", escribió JPMorgan en una nota de análisis, añadiendo que cree que los problemas del gigante inmobiliario no son un caso aislado, sino que representan un problema de todo el sector. "Los responsables de las políticas monetarias tienen las palancas para contener el riesgo de desbordamiento. Pero si no se toman medidas no debería subestimarse el riesgo de un mayor deterioro, que podría llevar a una desaceleración de la inversión, un consumo más débil, problemas fiscales para los gobiernos locales y una presión más amplia del sector financiero".

Varios medios de comunicación chinos informaron el viernes que los representantes de 10 empresas inmobiliarias chinas se reunieron con los reguladores del Gobierno para pedir una "flexibilización adecuada" de las restricciones políticas, ya que se enfrentan a una crisis de liquidez en un contexto de debilitamiento de la demanda y endurecimiento de la normativa.