Ferrovial responde al Gobierno que sigue adelante con sus planes de trasladar su sede a Países Bajos

Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial, ha respondido este martes por escrito a la carta que le envió el Gobierno este pasado lunes instándole a que rectifique su decisión de trasladar su sede a Países Bajos. La respuesta de Madridejos es contundente: la opción preferible para la empresa es la doble cotización desde los Países Bajos, una operación que responde a una pluralidad de razones que no son fiscales y espera que las instituciones respeten la decisión de los accionistas.

Madridejos contesta así este martes a la misiva remitida la víspera por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, y le traslada que no comparte con el Gobierno que no haya una motivación económica en este proyecto de fusión. Es más, después de que el Gobierno cuestione la motivación económica del proyecto de fusión, Ferrovial entiende que está aludiendo a que las autoridades competentes objetarán que la fusión se acoja al régimen de neutralidad fiscal. "Si fuera el caso, la secretaría de Estado de Economía no debería prejuzgar ni condicionar el criterio puramente técnico que correspondería aplicar a otros organismos", apunta Madridejos al respecto.

Ferrovial insiste en que la doble cotización desde los Países Bajos es una alternativa "expedita y bien conocida", mientras que la posibilidad de lograrla desde España carece de precedentes y se encuentra sujeta a interrogantes técnicos y operativos que, en el mejor de los casos, harían incierto el calendario de su hipotética implementación. Por ese motivo, confirma, "el consejo de administración de Ferrovial ha considerado preferible para el interés social recurrir a vías ya contrastadas de cotización directa".



No obstante, agradece al Gobierno y a las administraciones públicas el compromiso para impulsar el acceso de las empresas españolas en los mercados internacionales y para explorar la vía de la doble cotización en las bolsas estadounidenses, y espera que en el futuro las empresas españolas puedan beneficiarse de esta posibilidad.

"Una operación ilusionante"

"La fusión planteada es una operación ilusionante que ha tenido el apoyo unánime del consejo y que espera que merezca el beneplácito de sus accionistas", mantiene Ferrovial a la espera de que este jueves se celebre la junta de accionistas a la que someterá a votación este traslado.

También subraya que inversores institucionales relevantes y entidades independientes como los proxy advisors (asesores de voto) Glass Lewis o ISS apoyan la propuesta, lo que Ferrovial entiende como un motivo de satisfacción.

Ferrovial agrega que son los accionistas los que deben valorar la operación, anunciada a finales de febrero, e insiste en que este traslado no se propone por motivos fiscales, ya que los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán muy similares a los que abona en la actualidad.

La operación, reitera el consejero delegado, no afectará a la continuidad operativa del grupo Ferrovial en España, donde se mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización.