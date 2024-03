El grupo aéreo IAG, dueño de Iberia, multiplica por seis su beneficios en 2023 hasta los 2.655 millones

El grupo aéreo International Airlines Group (IAG), propietario de Iberia, además de British Airways, Vueling, Aer Lingus y LEVEL, ha registrado un beneficio después de impuestos de 2.655 millones de euros en el ejercicio de 2023, lo que supone multiplicar por más de seis el resultado del año anterior, cuando ganó 431 millones de euros, según ha informado este jueves.

En el ejercicio pasado, IAG consiguió incrementar sus ingresos en un 27,7%, hasta los 29.453 millones de euros, de los que 25.810 provenían de ingresos por pasaje (+32,6%). Por su parte, los gastos se elevaron un 19,1%, hasta los 25.946 millones de euros. El margen de explotación fue del 11,9%, 6,5 puntos porcentuales más.

En España, los negocios del grupo generaron aproximadamente unos 1.400 millones de euros de beneficio de explotación, más del doble que en 2022. Iberia logró un beneficio operativo de 940 millones, un 70,6% más que en 2022, mientras Vueling ganó 396 millones, un 97% más. Por su parte, British Airways ganó 1.664 millones (+29,4%) y Aer Lingus otros 225 millones (+33,9%).

El beneficio de explotación se situó en 3.507 millones de euros, casi tres veces más que el año anterior, y por encima del registrado en 2019, antes de la pandemia, cuando fue de 3.253 millones de euros.

La deuda financiera del grupo a 31 de diciembre de 2023 era de 16.082 millones de euros, un 19,5% menos que un año antes.

La capacidad del grupo se recuperó hasta acercarse a los niveles previos a la covid-19 en la mayoría de sus principales mercados, con una media del 95,7%. IAG transportó a 115,56 millones de pasajeros en 2023, un 22% más que el año anterior. La ocupación de sus vuelos ascendió al 85,3%, 3,5 puntos más que en 2022.

La compañía destaca que la demanda "sigue siendo sólida" y presenta una especial fortaleza en los viajes de ocio. Así, para 2024, IAG tiene cubiertos un 92% de los ingresos para el primer trimestre y un 62% para el primer semestre, por encima de su posición del año pasado.

El consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha destacado el buen desempeño en el margen de explotación y los beneficios en comparación con 2022, lo que generó un "excelente flujo de caja libre". A finales de diciembre, este se situaba en 1.320 millones de euros, 341 millones por encima de a finales de 2022.

Sin dividendo

A pesar de los buenos resultados de 2023, el grupo no prevé repartir dividendos. Al respecto, Luis Gallego ha apuntado que si la buena marcha del holding aéreo "se mantiene en el tiempo no vemos motivos para no anunciar dividendos pronto".

IAG suspendió el pago del dividendo en abril de 2020, como consecuencia de la pandemia. Hasta entonces, desde 2015 había abonado casi 4.100 millones de euros a sus accionistas.

Dicha suma contempla el pago de dividendos ordinarios, dos programas de recompra de acciones en 2017 y 2018 por valor de 500 millones de euros cada uno, equivalentes a casi el 7% de las acciones en circulación, y también el pago de un dividendo extraordinario de 695 millones de euros.

Cambio en Iberia

A la vez que los resultados, IAG ha anunciado que el actual presidente y consejero delegado de Vueling, Marco Sansavini, pasará a ocupar los mismos puestos en Iberia a partir del próximo mes de abril.

Sustuirá en el cargo a Fernando Candela, quien a partir de dicha fecha continuará como consejero delegado de Level. A su vez, la directora de Personas, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de IAG, Carolina Martinoli, será la nueva consejera delegada y presidenta de Vueling.

Fernando Candela, que ya era consejero delegado de Level, llegó asumió los mandos de Iberia el pasado 17 de julio tras la salida de Javier Sánchez-Prieto, quien abandonó la compañía para emprender una carrera como consejero delegado de un grupo especializado en reproducción asistida. La compañía ya anunció entonces que su etapa como consejero delegado de Iberia sería temporal, hasta que se encontrara a la persona idónea para el puesto.

En la etapa de Candela al frente de Iberia, la compañía ha conseguido devolver íntegramente la deuda de 785 millones que contrajo durante la pandemia con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

A su vez, ha resuelto un conflicto laboral en la compañía fruto de la pérdida de la licencia de operador de handling en ocho aeropuertos de Aena que incluye una huelga durante la festividad de los Reyes Magos. A principios de febrero, la compañía alcanzó un acuerdo con los sindicatos según el que creará una nueva sociedad, participada por IAG, que englobará ese negocio.