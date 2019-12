El Santander busca jóvenes con ideas para su 'Programa Explorer 2020', el más completo para nuevos emprendedores

Si tienes entre 18 y 31 años, tu aventura empresarial podría dar un gran salto y continuar en Silicon Valley, si consigues la admisión en la nueva edición del Programa Explorer, en 2020, patrocinado por el Banco Santander y desarrollado por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), que está a punto de abrirse. El primer paso es la preinscripción. Para constatar si reúnes los requisitos necesarios para resultar elegido como beneficiario, entra ya a consultar las bases. El Santander es el banco español con la mayor apuesta por el y dapoyo a emprendedores e innovadores jóvenes.



La inscripción formal será abierta en las próximas semanas. El programa Explorer acepta "cualquier idea innovadora, no tiene por qué estar desarrollada", según explican las propias bases. Pero en ningún caso podrá ser una empresa constituida. Serán seleccionados aquellos proyectos que obtengan mejor puntuación en la valoración de los siguientes aspectos: 1) sobre los candidatos,el perfil emprendedor, su trayectoria profesional y su capacidad para comunicar de forma oral o escrita su idea; y 2) sobre las ideas, su componente innovador, su creatividad, la oportunidad de negocio y el potencial de crecimiento del negocio basado en la idea. Con la inscripción se puede adjuntar también un vídeo explicativo de la idea, de no más de 3 minutos de duración.



Los promotores de las candidaturas preseleccionadas serán contactados por teléfono o correo electrónico y serán convocados a una entrevista personal que servirá de base para la evaluación y selección final de un máximo de veinticinco proyectos por cada uno de los llamados "Explorer Spaces", los 55 distintos centros de trabajo en sistema coworking donde se desarrolla el programa Explorer desde hace una década. Todas las actividades serán en horario de tarde. Para más información, se puede contactar con el Explorer Space más cercano en cada provincia española (también hay uno en Argentina y otro en Portugal). Se aceptarán candidaturas integradas tanto por equipos de varias personas como proyectos con solo un promotor.



En las bases se explica que "debes saber trabajar en equipo y demostrar su iniciativa a la hora de tomar decisiones". "Un emprendedor Explorer reformula cada pregunta y piensa out of the box. Divide los problemas en partes más pequeñas, juega con las piezas y busca alternativas". Tendrán preferencia en el proceso de selección las candidaturas de jóvenes que no hayan participado en ediciones anteriores del Programa Explorer.



Los "Explorer Awards" son “los premios de los premios”: aunque entrar en el programa ya es todo un premio, puesto que, de manera gratuita, formarás parte de un entorno de alto rendimiento, recibirás asesoramiento experto y ayuda para desarrollar tu idea innovadora y poder llevarla más lejos, el Santander ha incluido varios premios a los mejores proyectos:



- El elegido mejor proyecto de cada local Space ganará una plaza para viajar una semana a Silicon Valley, California.



- A la vuelta de Estados Unidos, de entre todos los ganadores se elegirá a los tres mejores "Premios Santander X": el ganador absoluto recibirá 30.000 euros, el segundo 20.000 y el tercero 10.000.



- También se elegirá al mejor proyecto liderado por una mujer de entre los cinco seleccionados. La ganadora del Woman Explorer Award recibirá un premio de 20.000 euros.



- Finalmente, se seleccionará también al mejor proyecto de Tecnología Disruptiva: de cinco preseleccionados saldrá el ganador de un premio de 3.000 euros.

Los ganadores del viaje a Silicon Valley en 2019

El CISE se compromete a mantener confidencialidad absoluta sobre las ideas propuestas y sobre los propios candidatos, con independencia de que éstos puedan ser o no finalmente seleccionados. Una vez finalizado el proceso de selección, todos los contenidos asociados a las candidaturas no seleccionadas, incluyendo materiales en vídeo, serán retirados del sitio web del programa y destruidos. No obstante, las ideas seleccionadas podrán ser divulgadas en algún punto de interés del programa con el objetivo de estimular la salida al mercado y dar mayor visibilidad a los proyectos de los participantes.



Los "explorers" que cuenten en su grupo con colaboradores externos deberán informarles de la obligación de firmar también la documentación legal aceptando la confidencialidad, la política de protección de datos y autorizando la cesión de derechos de imagen.



El Programa Explorer pondrá a disposición de los seleccionados a más de 200 expertos profesionales destacados del mundo del emprendimiento, de la empresa y de las tecnologías, y por docentes e investigadores del ámbito académico especializados en la innovación y el emprendimiento. Si entras en el programa Explorer, tu idea/proyecto tendrá el asesoramiento personalizado de un tutor que te ofrecerá atención permanente contribuyendo al desarrollo de tus habilidades desde la experiencia y orientándote en tu plan de negocio. Los tutores o mentores son empresarios “senior”, asesores de empresas o profesionales con experiencia contrastada en la formulación de planes de negocio de empresas innovadoras o de base tecnológica.



Los ganadores en 2019 del primer premio Explorer fueron los estudiantes gallegos de medicina José Rodríguez y Carlos de Frías, fundadores de BactiDec, un aparato que permite al cirujano conocer el número de bacterias presentes en una herida quirúrgica mientras opera.