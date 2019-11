“Somos”, la campaña de la Fundación Universia en favor de la educación inclusiva

Derribar barreras sociales y fomentar la inclusión social de los discapacitados es una prioridad para el Banco Santander, de acuerdo con sus políticas de banca responsable. Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas en el mundo presentan una o más formas de discapacidad, lo que equivale a un 15% de la población. La UNESCO, por su parte, indica que el 90% de los niños con discapacidad no asiste a la escuela. Para intentar paliar esta situación, la Fundación Universia trata de sensibilizar en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en la educación mediante la campaña Somos, con el objetivo de que se tome conciencia y se fomente la dignidad y el respeto a los derechos de este colectivo.



La campaña Somos aboga porque la educación inclusiva es un derecho fundamental de todo estudiante, lo que implica la eliminación de prejuicios, estereotipos, intolerancias o discriminación y demanda el derecho de igualdad de oportunidades. Los principales puntos del manifiesto de esta campaña son nueve: educación como derecho, calidad de la educación, sistema de educación inclusiva, accesibilidad, ajustes y apoyos, el rol de profesores y personal, el rol de la comunidad estudiantil, el rol de las Universidades, el rol de la sociedad y las obligaciones de los Estados.



Dentro de esta apuesta, Banco Santander, a través de Fundación Universia, lanzó la XIII edición de las Becas Fundación Universia de ayuda al estudio para estudiantes universitarios con discapacidad en el curso 2019/2020. El Programa de Becas Fundación Universia trata de impulsar la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, con lo que contribuye al principio de igualdad de oportunidades a través de una educación inclusiva. El presupuesto total del programa asciende a 231.000 euros. Esta iniciativa, mediante la concesión de ayudas económicas, persigue que los estudiantes universitarios de grado/máster puedan acceder y progresar en su proceso de formación académica universitaria hasta la finalización de sus estudios, elevando así las oportunidades de conseguir un empleo de calidad.

Estas becas son para estudiantes españoles o extranjeros residentes en España que acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al 33%, y que se encuentren matriculados o en condiciones de matricularse en enseñanzas de grado y de máster impartidas por cualquier universidad del mundo. También se incluirán las enseñanzas de planes de estudio antiguos y títulos propios de máster. En este programa hay cinco tipos de becas: de Acceso, dirigidas a estudiantes que se matriculan por primera vez en estudios universitarios de grado; de Progreso, para estudiantes que ya hayan accedido a la universidad; de Movilidad, para estudiantes que, en virtud de un programa de intercambio de la propia universidad, deseen realizar un período de formación, como mínimo de un trimestre, en una universidad distinta a la suya de origen con destino internacional; de Plan ADOP, dirigidas a estudiantes deportistas con discapacidad adscritos al Plan ADOP, que vayan a acceder a la universidad o bien, que ya estén realizando estudios universitarios y de LaLiga Genuine Santander, dirigidas a miembros de algún Club/SAD que participe en LaLiga Genuine Santander que se matriculen en el curso 2019/2020 en formaciones universitarias específicas para “jóvenes con discapacidad intelectual”.

Actualmente, un total de 22.190 universitarios con discapacidad estudian en las universidades españolas. La Fundación aporta información y recursos para que el salto a la universidad sea más fácil, más sostenible, de calidad y accesible. La cifra de estudiantes con discapacidad ha aumentado. Por este motivo, la Fundación Universia publicó la Guía de Atención a la Discapacidad 2018. En ella se pueden encontrar los contactos de las áreas responsables del apoyo a las personas con discapacidad de las universidades y descubrir los servicios que ofrecen cada una de ellas. Además, proporciona información sobre becas, mentoring, voluntariado, orientación laboral, prácticas profesionales, formación en idiomas, deporte y artes escénicas y culturales para estudiantes con discapacidad, que Fundación Universia realiza en colaboración con las distintas universidades.



El elevado interés de Banco Santander por la educación inclusiva se refleja también en la nueva edición del programa Santander Incluye, que el banco presentó el pasado mes de marzo, de prácticas formativas en su sede corporativa de Madrid para estudiantes universitarios con discapacidad.



Desde el arranque de Santander Incluye en 2017, 30 universitarios con discapacidad han realizado prácticas en áreas de negocio donde, además de complementar su formación en un entorno laboral, contaron con apoyo específico de un tutor profesional de la entidad, con el fin de desarrollar competencias y habilidades para un futuro desempeño profesional. Para Sonia Viñas, directora de Fundación Universia, “este programa supone un avance en materia de identificación temprana de talento diverso para generar una organización más responsable, innovadora e inclusiva”.



Una de las participantes en el programa, Belén, que se incorporó en prácticas profesionales en el Banco en el área de Corporate and Investment Banking en junio de 2018, ha destacado que “esta experiencia me ha dado más seguridad a la hora de defender mis ideas y de compartirlas con el resto. No me había dado cuenta de lo importante que era un equipo hasta que empecé aquí. Cada día aprendes una cosa nueva y siempre están dispuestos a ayudarte con todo. La verdad, he tenido mucha suerte con ellos, porque me hicieron sentirme ‘uno más’ desde el principio, y creo que eso es lo que me ha dado confianza y motivación para trabajar cada día con más ganas”.



Fundación Universia, que cuenta con el mecenazgo de Banco Santander, desarrolla proyectos innovadores que impulsan la Educación Superior y el empleo de calidad de personas con discapacidad para consolidarse como una organización internacional de referencia en el ámbito del empleo cualificado y vinculado al desarrollo del talento diverso en empresas que apuestan por un crecimiento inclusivo y sostenible.

Con el impulso de entidades como @FUniversia, avanzamos por una educación y empleo inclusivos de calidad para las personas con #discapacidad. Contribuir para que ellas sean capaces de transformar el mundo. #SOMOS pic.twitter.com/tqBfs0jx3B — Santander | Daily Prosper (@DailyProsper_es) 11 de octubre de 2019

Además, la Fundación Universia presentó el IV Estudio Universidad y Discapacidad, que aborda la actual situación de las personas con discapacidad en el sistema universitario español. El estudio fue realizado por la Fundación Universia con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE, el Real Patronato sobre Discapacidad y la colaboración de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).



Este estudio ha contado con la participación de 1.720 universitarios con discapacidad, lo que supone un aumento superior al 200% sobre los estudiantes que participaron en 2016. Por otra parte, las 72 universidades (públicas y privadas) que han colaborado engloban al 96% de estudiantes con discapacidad del sistema universitario español.



El objetivo de este informe, elaborado por cuarto año con carácter bianual, es medir el grado de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español relativo al curso 2017-2018 y mostrar la evolución que se ha producido durante los ocho cursos académicos transcurridos desde el arranque de este proyecto en 2011.