La reunión entre representantes de Unión Sindical Obrera (USO) y del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (Sitcpla) con Ryanair, en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), a la que los sindicatos acudían este martes con "pocas esperanzas", ha finalizado sin acuerdo, por lo se mantiene la huelga de diez días anunciada para septiembre, ante la intención de la compañía de cerrar bases.

Ambos sindicatos han convocado diez días de huelga en septiembre (1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29) para impedir la intención de la compañía de cerrar las base de Gran Canaria y Tenerife, a partir de enero, y la de Girona más adelante, de las trece con que cuenta la aerolínea irlandesa en España.

Ambos sindicatos han convocado una huelga en septiembre para impedir la intención de la compañía de cerrar las base de Gran Canaria y Tenerife

Tras la reunión, el secretario de Organización de USO-Ryanair, Jairo Gonzalo, ha señalado que la convocatoria de huelga sigue en pie después de que la empresa no haya sido capaz de aportar datos que justifiquen su decisión de cierres. "Se mantiene la convocatoria de diez jornadas de huelga en España, y hasta que no vengan con datos en la mano y con justificaciones reales, pues no nos moveremos de la huelga", dijo.

El representante sindical señaló que los mediadores han propuesto una nueva reunión entre las dos partes para la próxima semana, a las puertas de los paros convocados, en la que han convidado a Ryanair a "traer datos".

"Vaciar" la empresa

Antes de entrar en la reunión, a la que los representantes de Ryanair han llegado con casi una hora de demora, USO y Sitcpla han acusado a Ryanair de querer "vaciar" la empresa y "pasar" al personal de las tres bases que amenaza con cerrar a filiales como Laudamotion o Ryanair Sun, donde los derechos laborales "se ven reducidos".

El secretario de Organización de USO-Ryanair ha cifrado en 350 tripulantes de cabina (TCP) y 150 pilotos los empleos que están en el aire por el posible cierre de estas tres bases. Desde Sitcpla, su portavoz Matías Pavesi, asegura que si Ryanair no "intenta mejorar la situación" seguirán adelante con la huelga.

Reproches a la compañía

Desde USO y Sitcpla han reprochado a la compañía irlandesa que "ni siquiera haya comunicado al Gobierno canario su intención de cerrar las bases de Gran Canaria y Tenerife Sur", a la que puede unirse Girona.

Los sindicatos creen que la compañía irlandesa trata de conseguir ayuda económica por parte de las instituciones públicas

Otra de las ideas que han dejado caer desde los sindicatos es que la compañía irlandesa esté tratando de conseguir ayuda económica por parte de las instituciones públicas canarias, ya que la pérdida se contabiliza en millones por parte de la comunidad autónoma, cuyo cierre de las bases está previsto para enero de 2020. La base de Girona, aunque más adelante, también se prevé que se cierre.

USO y Sitcpla, representantes de los auxiliares de vuelo de Ryanair en España, ya habían advertido de que convocarían paros en septiembre después de que la compañía irlandesa avisara de que acometería ajustes de bases y recortes de empleo, si bien oficialmente no ha concretado sus planes.

Según Ryanair, debido a la entrega tardía de hasta 30 aviones 737 MAX este invierno, varias bases de la compañía se reducirán o se cerrarán este invierno. No obstante, asegura que "ninguna ruta se verá afectada", ya que serán atendidas por vuelos desde otras bases a partir de noviembre cuando comience el horario de invierno. En estos momentos, las distintas partes se encuentran con sus respectivos mediadores a la espera de un punto de encuentro común.