"Me extrañaría que los bancos hubieran reforzado los departamentos que se encargan de los asuntos testamentarios con la pandemia. Hay menos personal, y eso repercute en todos los servicios", explica un veterano sindicalista de una de las principales entidades financieras españolas, que anota cómo "esos procesos generan burocracia".

De hecho, el aumento de mortalidad derivado de la crisis sanitaria está generando, en combinación con los recortes de personal de la banca, las restricciones de la movilidad y las limitaciones de aforo en las notarías y en las menguantes sucursales, una situación de colapso que dilata el tiempo que permanecen bloqueadas las cuentas de los fallecidos y retrasa el acceso de sus familiares a los fondos que se conservan en ellas, que a menudo van mermando al seguir cargando en ellas comisiones de mantenimiento las entidades financieras.

"Los trámites no se acaban nunca. Y mientras tanto el banco se está quedando un dinero que no es suyo, porque la cuenta está bloqueada pero le siguen cargando comisiones, y siguen entrando gastos que se pagan porque no podemos devolver los recibos", explica J. R. A., que lleva desde abril intentando liquidar con sus tres hermanos una cuenta con unos miles de euros que su padre, fallecido el año pasado, tenía en una oficina bancaria de Sevilla. "No tienes ni derecho al pataleo", anota.

S. G. F., que perdió a su madre en marzo de este año, se encuentra en una situación similar, en este caso con una sucursal de Ourense. "El banco no contesta. Sencillamente, no contesta: ni sí, ni no. Es increíble", narra, al tiempo que critica que "cuatro meses para liquidar una cuenta es mucho tiempo. La bloquearon en cuanto les informé del fallecimiento, pero ha habido movimientos".

“La banca lo tiene todo paralizado”

"Los bancos han ralentizado estos trámites, lo tienen todo paralizado", señalan fuentes del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, que recuerdan cómo "mientras tanto van cargando comisiones en las cuentas".

Esta organización profesional, que califica la recuperación de fondos de las cuentas heredadas de "tarea en muchos casos lenta y tediosa a causa de los obstáculos que ponen las entidades bancarias", advierte que, en caso de presentar reclamaciones al Defensor del Cliente, "se tarda más de un año en recibir las cantidades heredadas debido a los obstáculos y a la tardanza en responder las reclamaciones".

Al retraso que ya provocaron los confinamientos para tramitar las aceptaciones de las herencias, que el año pasado alcanzaron registros inusualmente elevados de renuncias antes de dar paso a un número creciente de venta de legados, se le han ido sumando las dificultades para los trámites posteriores en los bancos, en unas ocasiones por los cierres de sucursales, en otras por la escasez de personal y la exigencia de cuadrar una cita previa y en algunas por desajustes en el manejo de la documentación y las instancias internas.

Nadie tiene las cifras

En lo que sí coinciden todas las fuentes consultadas es en la imposibilidad de determinar tanto el número de cuentas y de familias afectadas por el atasco como el volumen de dinero que permanece atrapado en esos trámites testamentarios.

Tampoco maneja cifras Aebanca, la patronal del sector financiero, que apela a la seriedad del mismo. "Los bancos proceden con diligencia en este tipo de procesos, como lo hacen en el resto. Es fundamental que haya completa seguridad y se proteja a los herederos garantizando un correcto reparto de las herencias", indica un portavoz de la entidad.

La situación, de hecho, guarda relación directa con la imposibilidad de determinar cuántas personas han muerto como consecuencia de la pandemia: el INE (Instituto Nacional de Estadística) cifra en 75.073 el aumento de óbitos de 2020 en relación con el año anterior, el Instituto Carlos III estima el exceso de mortalidad del año pasado en 70.785 y el de este en 23.654 y, por su parte, el Ministerio de Sanidad contabiliza (con datos de las comunidades) 50.837 muertos en 2020 y 87.775 en lo que va de pandemia. No hay un dato definitivo.

Tampoco resulta indicativo el del número de herencias aceptadas, ya que la cifra del año pasado, 20.214, resulta netamente inferior a las de los dos años anteriores, en los que se superaron las 22.000.

¿Cómo se recupera el dinero de la cuenta de un fallecido?

La web del Banco de España detalla uno por uno los trámites que hay que llevar a cabo para disponer de los fondos depositados en las cuentas de un familiar fallecido o de los valores o productos financieros que pudiera poseer, que básicamente consisten en acreditar la condición de heredero mediante un certificado defunción y una copia del testamento o del documento de últimas voluntades.

A partir de ahí, el banco está obligado a facilitar un certificado de posiciones o saldos, a detallar los movimientos realizados desde un año antes de la muerte (y a partir de ella) y a entregar copias de los contratos vigentes a nombre del fallecido.

El Banco de España considera una "mala práctica", por abusiva, la exigencia de comisiones por la entrega de esa documentación, aunque no cuando se pide información sobre los movimientos registrados más de un año antes del fallecimiento en esas cuentas. Paralelamente, la entidad financiera esta obligada a permitir sacar dinero de la cuenta, además de para pagar el entierro, si lo autorizan todos los herederos.

Los bancos cargan comisiones a los herederos

Sin embargo, estas normas no parecen estar siguiéndose a rajatabla con la pandemia: "Para recuperar el dinero de las cuentas, productos financieros o acciones, muchos bancos obligan a abrir un expediente de testamentaría en el que además de pedir numerosa documentación para acreditar la condición de heredero, reclaman entre 90 euros y 150 euros por realizar dicho trámite", denuncian los gestores gallegos, que recuerdan cómo "el Banco de España ha denunciado que esta práctica es ilegal y que la información patrimonial tiene que ser gratuita para los herederos".

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ya denunció hace unos meses que algunos bancos exigían comisiones de hasta cien euros por tramitar esos expedientes y por entregar el certificado de posiciones.

El primer año de la pandemia, por otro lado, provocó un aumento de las quejas formalizadas ante el Banco de España por irregularidades en la tramitación de disposiciones testamentarias, que se elevaron a 370, casi cien más que en 2019 (271) y 140 por encima de las de 2018 (230), lo que indica un incremento de la conflictividad en la gestión de estos asuntos. En 2017 habían sido solo 72.

Por último, las cuentas bancarias en las que no se realiza ningún movimiento en veinte años se consideran vacantes, lo que conlleva el traspaso de sus fondos al Estado, que obtiene cada año alrededor de 12 millones de euros por esta vía.