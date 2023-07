Los CFD, acrónimo de contratos por diferencias, son instrumentos financieros con características bastante peculiares. Lo más importante de ellas es que son un contrato entre comprador y vendedor, donde se paga la diferencia entre el valor actual del activo en cuestión con respeto al valor original, es decir cuando se firmó el contrato. La otra característica de esto, es que es posible beneficiarse con la fluctuación de precios, sin necesidad de tener posesión de los activos.



Por esta razón, la naturaleza de los contratos es bastante peculiar porque lo que importa realmente es el valor del activo en el momento en que se realizó el contrato y cual es en el momento de finalización del contrato. Si bien este tipo de instrumentos no son muy recomendables para operadores principiantes, debido a que son inversiones de alto riesgo, no estar regulados y tener una liquidez limitada, los operadores expertos pueden utilizar estos contratos de manera bastante productiva.



Dentro de estos contratos, se específica una interacción a nivel de costo entre el cliente y el corredor, la bolsa no está inmiscuida, ni tampoco monedas, divisas o commodities. Por eso, este tipo de instrumentos han ganado mucha popularidad entre los inversores.



Ahora que sabemos que es cfd y como funcionan ahora este tipo de contratos, quizá tengas curiosidad de comenzar a operar con este tipo de instrumentos. Como los contratos no dependen de interacciones en bolsa, si no de una estrategia predictiva, es necesario que el operador tenga una reputación respetable, de lo contrario tendrás problemas de todo tipo a la hora de operar.



Operación con CFD

Un contrato por diferencias (CFD) es un acuerdo entre un inversor y un corredor de CFD para intercambiar la diferencia de valor de un producto financiero (valores o derivados) entre el momento en que se abre y se cierra el contrato.



Se trata de una estrategia de negociación avanzada que sólo utilizan los operadores experimentados. Con los CFD no hay entrega de bienes físicos o valores. Un inversor en CFD nunca posee realmente el activo subyacente, sino que recibe ingresos en función de la variación del precio de dicho activo. Por ejemplo, en lugar de comprar o vender oro físico, un inversor puede simplemente especular sobre si el precio del oro subirá o bajará.



En esencia, los inversores pueden utilizar estos contratos para realizar "apuestas" sobre si el precio del activo o valor subyacente subirá o bajará. Los operadores pueden apostar al alza o a la baja. Si el operador que ha comprado un CFD ve que el precio del activo sube, pondrá a la venta su participación. La diferencia neta entre el precio de compra y el precio de venta se compensan. La diferencia neta que representa la ganancia de las operaciones se liquida a través de la cuenta de corretaje del inversor.



Por otra parte, si el operador cree que el valor del activo va a bajar, puede abrir una posición de venta. Para cerrar la posición, el operador debe realizar una operación de compensación. A continuación, la diferencia neta de la pérdida se liquida en efectivo a través de su cuenta.



Ventajas y desventajas de los CFD

Los CFD ofrecen un mayor apalancamiento que la negociación tradicional. El apalancamiento estándar en el mercado de CFD está sujeto a regulación. Los menores requisitos de margen suponen un menor desembolso de capital para el operador y mayores beneficios potenciales. Sin embargo, un mayor apalancamiento también puede aumentar las pérdidas del operador.



En cuanto a las desventajas, podemos decir que el sector de los CFD no está muy regulado. La credibilidad de un corredor de CFD se basa en la reputación, la longevidad y la posición financiera más que en la posición gubernamental o la liquidez. Hay excelentes corredores de CFD, pero es importante investigar los antecedentes de un corredor antes de abrir una cuenta.



En resumen

La principal ventaja de la negociación con CFD son los menores requisitos de margen, el fácil acceso a los mercados mundiales, la ausencia de normas sobre operaciones en corto o en el día y las comisiones escasas o nulas. Sin embargo, el elevado apalancamiento magnifica las pérdidas cuando se producen, y tener que pagar un diferencial para entrar y salir de las posiciones puede resultar costoso cuando no se producen grandes movimientos de precios.