Marisa Llamas tiene 59 años y lleva dos años desempleada, ahora se le ha acabado la prestación por desempleo y ha comenzado a cobrar una prestación de 430 euros. Lleva desde que la despidieron buscando un empleo, pero de momento no ha conseguido nada.

Aunque ha tenido que recortar gastos, el hecho de tener la casa pagada y a su hija trabajando le permite llegar a fin de mes, aunque no cesa en su empeño de encontrar trabajo. Un testimonio más de los protagonistas de la serie Viaje al centro de la precariedad.

¿Qué es para usted la precariedad?

Trabajar con un salario que no te da para vivir. No te hablo de grandes lujos, solo de llegar a fin de mes.

¿Cómo era su trabajo anterior?

Yo estaba en una fábrica de DVD y era secretaria de dirección. Me ocupaba de todo, desde clientas hasta la logística. De repente te encuentras sin trabajo y ¿cuáles son las dificultades que te encuentras? Lo primero es que no te llaman de ningún sitio, aunque intentes pedir ayuda a los conocidos.

¿Es difícil encontrar trabajo teniendo más de 50 años?

En mi caso, sí; y creo que en general también. Yo he mandado catorce y quince currículums diarios y me salió un trabajo como auxiliar administrativo, aunque en realidad era de jefa de compras, en Villanueva del Pardillo por mil euros brutos al mes en doce pagas. Cómo tenía que ir en coche yo pedía algo más de salario, pero me dijeron que era política de la empresa y que no pagaban más.

Eso es todo lo que me ha salido, no me ha salido nada más… He ido a más entrevistas y siempre ha ido muy bien hasta que me preguntan la edad que tengo, en ese momento ya sabía que no me iban a coger. También te digo que a todas las entrevistas a las que he ido, el salario no subía de 15.000 euros brutos anuales.

Y ahora ¿cómo vive en la situación en la que está?

Recortando gastos. Afortunadamente el piso está pagado y mi hija que trabaja vive conmigo y, aunque tiene un salario pequeño, por lo menos no tengo que mantenerla. Con la indemnización que me dieron voy tirando hasta que me salga alguna otra cosa.

¿Qué se ha encontrado en el mercado laboral en este tiempo que lleva buscando trabajo?

Todo precario. No he encontrado ningún buen trabajo. También la "desesperación" al ver que para muchos trabajos estás muy cualificada y ni siquiera te llaman ni responden a tu candidatura.

¿En qué ha cambiado su vida tras perder el trabajo?

Al principio te quedas en shock porque no sabes cómo vas a vivir con lo que te queda de paro, pero al final se logra porque ya no tienes que comprarte ropa y sabes que no te queda otra.

¿Qué opina de los salarios que hay en España?

Los salarios están fatal y no se puede vivir con estos salarios pero hay gente que no ha conocido otra cosa. Yo cuando era joven y me casé me compré la casa, ahora la juventud no puede hacerlo, pero para ellos es algo normal. Nuestros jóvenes van a vivir peor que nosotros y peor aún porque muchos de ellos van tirando porque estamos nosotros y les ayudamos.

Entonces ¿cree que los jóvenes tienen totalmente normalizada e interiorizada la precariedad?

Sí, en un alto porcentaje sí, y aún la gente no es consciente de lo que tiene por delante.

¿Qué expectativas tiene ahora?

Sinceramente ninguna. ¿Qué te voy a decir? Ninguna… de todas formas no voy a cesar en mi intento de buscar un trabajo.