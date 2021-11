Juan Lobato (Madrid, 1984) parece que soñó desde pequeño en ser secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM). Lo intentó en las primarias de 2017 frente a José Manuel Franco y apenas obtuvo un 10% de apoyos. Pero, ahora, ha logrado hacerse con las riendas del partido tras imponerse al alcalde de Fuenlabrada en el proceso interno del PSOE con un 61% de apoyos. Lobato lo niega, y dice que su objetivo no es ser secretario general del partido, sino gobernar la Comunidad de Madrid. Quiere un PSM moderno, sin etiquetas de izquierdas, que conecte con la sociedad madrileña y, además, autónomo de Ferraz. Este fin de semana será confirmado en el Congreso de los socialistas madrileños. Dice que aspira a todo, pero da por hecho que de no conseguirlo en el 2023 no se rendirá. Es un candidato de largo recorrido y de trabajo constante y callado. La primera vez que se presentó a la Alcaldía de Soto del Real consiguió el 14% de los votos, luego consiguió ser alcalde por 11 votos y, a la tercera, superó el 60% de los sufragios y triplicó al PP. Viene para quedarse y que no haya más tumbos en el PSM.

Al segundo intento consiguió su objetivo de ser secretario general del Partidos Socialista de Madrid (PSM), ¿Por qué ese empeño en coger las riendas de un partido que no pasa por sus mejores momentos?

Bueno, el empeño es gobernar Madrid. Ser el secretario general del PSOE de Madrid con una nueva Ejecutiva que tenga hambre, que tenga ganas y que tenga ilusión es un paso previo a conseguir el objetivo que es conseguir el Madrid que nos merecemos y que tiene un potencial gigante que desarrollar. A partir de ahí, el partido necesitaba cambios, energías y equipos renovados, y yo creo que también una posición política moderna y, digamos, que actualizada al Madrid del año 2021.

¿Y cómo es ese nuevo PSM moderno? ¿Qué aspira a cambiar en el partido?

Pues básicamente son dos grandes campos. Uno, primero, es la forma de hacer política en Madrid. El PSOE es un partido que tiene más de 142 años de historia, que tiene unos valores que son los de la mayoría de la sociedad, y también de la madrileña que es mayoritariamente progresista, con ideas socialdemócratas, de gente que quiere esforzarse cada día y que le vaya mejor. Tenemos esos valores, lo que nos ha faltado es la conexión con la sociedad, generar alianzas y conseguir que esa sociedad se sienta identificada con nosotros. Ese es el primer reto, abrir el partido de par en par a la ciudadanía, tener una forma de trabajar políticamente que implique que estamos presentes en todos los ámbitos sociales y sectoriales, y que cualquier ciudadano pueda acercarse al PSOE, decir las cosas como son y participar políticamente.

En segundo lugar, aparte de cambiar la forma de trabajar y de hacer política, hay que actualizar el posicionamiento político del PSM. Tenemos unos valores muy claros: igualdad, justicia social, progreso… pero hay que actualizarlos a un Madrid que va a toda leche, que tiene un dinamismo cultural y social altísimo y que necesita un partido que necesita actualizarse, seguir esa velocidad y ser flexible. Además de liderar posicionamientos políticos en la sociedad madrileña.

""Claramente el PSM será autónomo de Ferraz y tengo la sensación de que no seremos tutelados"

En la campaña de las primarias se le acusó de buscar más el voto del centro-izquierda que de volver a ser la fuerza hegemónica de la izquierda, ¿Usted renuncia a eso?

Para nada. Lo que ocurre es que el PSOE es un partido de principios y nuestros principios son los que son y son principios de izquierda. Socialdemocracia pura: igualdad de oportunidades, progreso social… Pero no somos un partido de dogmas. Lo que hacemos y hemos hecho durante más de 142 años es adaptar nuestros principios a los problemas y retos del país en cada momento. Y hoy hay que adaptar esos principios a los retos en Madrid. Por ejemplo, los principios de igualdad de oportunidades ¿Qué significan? Pues que en Madrid todos los niños y todos los jóvenes tengan clases de robótica y programación en todos los colegios públicos de esta región; que la Sanidad Pública se base en la prevención sanitaria, que es lo que genera calidad de vida y sostenibilidad del sistema público sanitario. Ese es el reto, no ser más o menos de izquierdas. Actualizar nuestros principios y nuestros valores al Madrid de 2021.

Usted ha optado por ser el portavoz de la Asamblea y coger todas las riendas del PSM, ¿sigue contando con la exportavoz Hana Jalloul?

Hana, por supuesto, es un activo inmenso del PSM pero, es que, además, ahora es un activo inmenso del PSOE porque está al frente, nada más y nada menos, del área de política internacional, que eso para el PSOE es una secretaría importantísima. A partir de ahí, el esquema de trabajo que hemos planteado en el PSM es identificar claramente cuáles son las posiciones y los liderazgos del partido. Y es verdad que hemos venido de unas décadas donde había por una lado un secretario general, luego un portavoz, luego venía un candidato. Y en estas últimas primarias hemos decidido unificar en una referencia política clara que asumiera la secretaría general y la portavocía.

¿Y también está hecha su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid?

Bueno, eso lo decidiremos dentro de un año. Pero yo tengo claro que en momentos de dificultad mi papel va a ser de afrontar retos, no de esconderme. Y decidirán dentro de un año los militantes y las militantes quién es el candidato pero, desde luego, yo no me voy a esconder.

Otra acusación que se le hizo en las primarias es que usted era el candidato de Pedro Sánchez, ¿Fue el candidato de Ferraz? ¿Ha hablado ya con Sánchez y le ha dicho qué espera del PSM?

Que era el candidato de Pedro Sanchez es verdad que lo han dicho durante la campaña, pero no es así. A mí ni Pedro Sánchez me pidió que me presentara, ni nadie de Ferraz o de La Moncloa. Y tampoco a nadie le pedí permiso para presentarme. Ha sido un proceso en el que desde hace años, y con mucha más intensidad desde hace meses, mucha gente y muchos militantes de todos los territorios nos hemos ido juntando, mirándonos a los ojos y asumiendo este reto. Y, a partir de ahí, tomamos la decisión de presentar esta candidatura y hemos tenido un apoyo muy mayoritario del que estamos muy contentos. Después de esto, hablé con Pedro Sánchez, con el que no hablaba desde la campaña electoral de mayo. Fue justo la noche de las primarias y fue la típica llamada que todos os podéis imaginar de felicitación, de puesta a disposición y de coordinación del partido.

¿Y no ha vuelto a hablar con él? ¿Le ha dado orientaciones, directrices o buscar una estrategia conjunta?

Si, hablamos en el Congreso del PSOE de Andalucía. Tenemos una relación buena y si hemos compartido los retos, las orientaciones políticas que creemos que en Madrid hacen falta. Yo le he trasladado la visión sobre la línea de trabajo que tenemos que tener en Madrid, que es de contundencia constructiva, y de marcar el ritmo al Gobierno de forma permanente, planteando alternativas serias y solventes siempre. Y creo que esa es la línea que vamos a seguir.

Usted que conoce bien el PSOE de Madrid, una pregunta, parafraseando a Vargas-Llosa, ¿cuándo se jodió el PSM?

"La alternativa de Ayuso es nada. No tiene nada para Madrid salvo slogans rápidos"

Ha sido un proceso progresivo. Llevamos ya muchos años fuera del Gobierno, aunque es verdad que ha habido momentos en los que hemos estado cerca de gobernar en el 2003 o en el 2015, donde nos quedamos a un solo escaño, sacando Izquierda Unida un 4%. Pero es verdad que la dinámica que ha habido de alejamiento y de separación de la sociedad, pese a que es una sociedad mayoritariamente progresista, ha sido cada vez mayor.

¿Cómo se soluciona? Pues nuestra receta es la que hemos hablado, abrir el partido en canal con claridad a la sociedad, modernizar esta posición política con soluciones concretas como la nueva Sanidad Pública o la nueva Educación Pública o el nuevo modelo económico que creemos que Madrid necesita, de innovación, tecnología o de emprendimiento, y pidiendo ayuda a las mayorías progresistas que hay en Madrid.

Uno de esos problemas que ha arrastrado el PSM ha sido siempre el enfrentamiento entre familias orgánicas de distinto signo, ¿Piensa hacer una Ejecutiva de integración?

Tengo pensada una Ejecutiva para ganar elecciones, no para ganar congresos. Es decir, va a ser una Ejecutiva en la que tengamos un equipo de gente que comparta esa ilusión, esa visión clara, concreta y moderna de lo que necesita Madrid y de lo que necesita el partido. Y ahí hay perfiles intergeneracionales, de gente de diferentes edades y de una generación que damos un paso al frente con claridad. Habrá también perfiles de gente que históricamente ha apoyado distintas candidaturas en procesos federales o en procesos regionales, pero que comparten esas ganas de trabajar en equipo y de concentrarse en dejarse la piel con mucha eficacia en esta etapa.

Usted llega en un momento muy difícil para el PSM. Las últimas encuestas dan que Ayuso y Almeida están muy fuertes en Madrid. ¿Cómo se combate a Ayuso?

Pues con mucha claridad. Teniendo una idea muy clara de que queremos hacer con Madrid, qué Madrid nos merecemos los madrileños y poniéndola encima de la mesa frente a la alternativa de Ayuso, que es nada. Ayuso no tiene nada para Madrid, tiene eslóganes rápidos e hizo una campaña en un clima único de pandemia y de saturación social tan fuerte como el que hemos tenido. Pero ahora toca trabajar, toca hablar de modelos. Y ese es el reto que tiene el PSOE.

Segundo, mucho trabajo, mucha coherencia, mucha consistencia y cero demagogia. Y poner encima de la mesa esas propuestas con claridad y contundencia. Y pidiendo ayudas y generando alianzas con esta mayoría de progreso, porque necesitamos que nos ayuden. Hay mucha gente progresista en Madrid a la que, como partido y, humildemente, tenemos que ir a pedirle ayuda. Y sí, estoy llamando a la sociedad civil organizada y no organizada, a colectivos y a asociaciones. En el congreso de este fin de semana tenemos a decenas de asociaciones que han confirmado su participación y su intervención en el congreso, porque ya hemos hecho un esfuerzo para pedirles ayuda.

El PSM casi siempre ha actuado a las órdenes de la dirección federal, ¿usted va a ser autónomo de Ferraz?

Claramente. Nuestro proyecto es un proyecto que plantea claramente que los socialistas de Madrid tenemos que decir, primero, nuestra posición política, qué queremos hacer con Madrid políticamente. Segundo, nuestra acción política, es decir, cómo vamos a construir ese día a día de planteamientos, de proposiciones y de crítica constructiva al Gobierno de la región. Tercero, qué liderazgo van a encargarse de llevar esto adelante. Como partido en Madrid debemos asumir este reto y tener claras la ideas. Ya está, esa es la hoja de ruta.

¿Entonces esta vez el candidato a la Alcaldía de Madrid lo va a decidir el PSM o lo va a poner otra vez Ferraz? ¿Tiene usted un nombre en cabeza?

No tengo ningún nombre porque todavía no es momento de elegir a un candidato ni a la Alcaldía ni a la Comunidad. Pero sí veo claramente por parte de los socialista madrileños que hemos asumido la responsabilidad de liderar el partido en Madrid, y también veo por Ferraz un clima en el que han visto que Madrid asume ese reto y esa responsabilidad de liderar el partido en Madrid. Y eso me parece muy positivo para el partido.

O sea, que Ferraz no les van a tutelar esta vez...

Yo tengo la sensación de que no.

Usted fue alcalde de Soto del Real con mayoría absoluta. A día de hoy, ¿a qué aspira en las elecciones autonómicas? ¿Cuál es su ambición o su objetivo?

Aspiramos que en estos dieciocho meses, un tiempo absolutamente récord, reorganizar el partido, tener clara esa posición política y pedir ayuda a esa mayoría social, para en el 2023 competir y lograr esa mayoría para poder acceder al Gobierno. Y tenemos objetivos a corto plazo, que es competir para acceder al Gobierno, y objetivos a medio plazo que es generar dinámicas de mayoría y de suma de progreso social, para que las mayorías de progreso que hay en Madrid se conviertan en mayorías parlamentarias.

Y aunque le salga mal, ¿se compromete a seguir?

Es importante construir. Yo estuve doce años en la oposición en Soto del Real y, al final, en un sitio donde teníamos un 14% de los votos acabamos teniendo un 60% y triplicamos al Partido Popular. Pero, por supuesto, hay que tener objetivos a corto plazo, competir y ganar el Gobierno en el 2023 por el bien de los madrileños y las madrileñas. Pero también este partido debe tener una visión de medio plazo y de construcción de mayorías muy claras.