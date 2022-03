Un tren se acerca a los espectadores, es una imagen en blanco y negro que se va convirtiendo en color y es el primer homenaje —Llegada del tren a la estación de La Ciotat, de los hermanos Lumiére— de los muchos que aparecen en La última película, del cineasta indio Pan Nalin. Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid, el filme es una declaración de amor por el cine, una celebración de la inocencia y de la persecución de los grandes sueños y un grito de socorro por el cine.

Inspirada en la propia infancia del cineasta, es la historia de Samay, un niño de nueve años de una aldea remota, que descubre el cine y se queda fascinado. En contra de los deseos de su padre, cada día se escapa para ir al cine, donde se hace amigo del proyeccionista que le deja ver películas a cambio de comida. Samay se da cuenta de que "las historias se convierten en luz, la luz en películas y las películas en sueños" y embarca a toda su pandilla en la aventura de capturar la luz. Pan Nalin habló con Público durante su estancia en Valladolid.



Esta película es un homenaje al cine, ¿por qué la ha hecho ahora?



El cine es una inmersión, una experiencia de una potencia especial, una experiencia muy intensa que nos han robado de las manos. Cuando hacía la película, tenía un recuerdo maravilloso de cuando acudía a los cines, me iba construyendo una expectativa, me fijaba en el resto del público, se apagaba la luz… Vivimos en un tiempo extraño para alguien que creció amando el cine, que ahora está reduciéndose a mero contenido y producto comercial. Es muy triste. Hoy el contenido es el rey y el cine ahora no es más que su compinche.



El niño protagonista Bhavin Rabari, en una secuencia con el proyeccionista del cine. — Karma Films

¿El cine corre hoy el riesgo de desaparecer?



El cine no va a desaparecer, pero los límites entre los medios narrativos están encogiendo. Videojuegos, plataformas, cines... ¿Cómo vamos a acabar?, ¿en un mundo en el que todos juguemos con los mismos videojuegos? En todo caso, también se puede ampliar el mundo interactivo, pero me temo que el cine quedará para las élites o un público minoritario.



Muestra la magia del cine más allá de las historias que se cuentan en él. ¿No es una forma de decir que hay algo de mentira?



No son mentiras, pero parte del artificio es un gran engaño, ese es el contexto del cine. La esencia de cada película es una mentira, a los que matan en realidad no los matan, la sangre no es sangre, ni el amor, ni las lágrimas. Los cineastas fabricamos las historias, pero la síntesis de ese círculo genera emociones intensas que nos conmueven y pensamos que la vida es así. Por eso nos creemos las historias. Disponemos además hoy de un nivel técnico enorme que puede conseguir que nos creamos cualquier cosa. Cuando algo nos gusta, admiramos la verdad que contiene.



¿La historia está basada en su propia infancia?



Sí, la mayor parte de cosas las viví realmente de niño, también he rodado donde me crie y con atrezzo de mi familia. Estaba todo pensado, de niño la vida era más sencilla y el instrumento del cine también era más sencillo. Y, por supuesto, el descubrimiento de la luz y del cine fue para mí sencillo e ingenuo. Quería retornar a esa belleza y a lo que considero orgánico de esas vivencias. Mi vida se rige por cinco palabras que empieza por "f": family, friends, future, food y films (familia, amigos, futuro, alimento y películas).



Hablando de alimento, en la película aparecen muchas comidas.



Porque la comida es una parte muy importante de nuestras vidas y en esta parte del país es especial, no es comida exportada, es comida vegetariana 100%, todas las familias tienen enormes cocineras y cocineros. Al hacer la película, llamé a mi hermana que conoce todas las recetas de mi madre. Las mujeres y los hombres dedican mucho tiempo a preparar las comidas. Es una forma de respeto ofrecer a alguien alimento, una muestra de afecto.



¿En la película no es también una metáfora?



Sí, porque todo esta aplicado a la cultura. La comida es una metáfora de lo que hacen las especias que usamos y que tiene que ver con los gustos distintos en el cine. Los ingredientes para crear un nivel de sabor, buenas películas o películas fast food.



¿Éstas últimas hacen daño al arte del cine?



Sí, porque las películas populares defraudan cada vez más. ¿Por qué no se estrenan cosas de mayor calidad? El cine pasa una mala época. Ha caído la asistencia a las salas y las entradas son cada vez más caras en las ciudades. Eso de que se generan millones de dólares es una ilusión. En India es imposible saber cuánta gente ha visto una película, no hay control sobre ello, además una entrada en una aldea cuesta 10 céntimos y en Delhi, 30 dólares. Los espectadores se gastan más dinero en palomitas.



¿En India, la religión ha perjudicado mucho el cine?



Cuando yo era pequeño la religión creía que el cine era inmoral, que no tenía valores, por eso a mi padre no le gustaba el cine, decía que tenía demasiada violencia, alcohol y crímenes y delitos y que no era una buena influencia, que era una actividad inmoral. Durante años, las familias no dejaron ir a sus hijos al cine y, por supuesto, todos pensaban que si alguien quería ser actriz antes había sido prostituta. Y es un pensamiento arraigado en India. En los 90, con el boom de Bollywood, nadie quería que su hija fuera actriz. La situación cambió hacia 2005 con Internet y una educación diferente. Que el cine puede ser arte es un concepto nuevo en India.



¿Solo se considera industria?



Así es, no tiene estatus artístico, solo industrial. Cada vez que se hace una película, el 30% son impuestos para el gobierno

¿Y usted cómo ha producido esta película?



La he producido con mis amigos y una coproducción con Francia. Para producirla vendí mi casa y vivía en la oficina. Es también una forma de demostrar que creo en mi proyecto. Luego apareció un productor joven al que le encanta el cine, él tiene dinero y lo invierte en cine. Los miembros del equipo formamos una cooperativa. Y hemos tenido suerte a pesar de todo y estamos escribiendo la historia del cine en India por primera vez.



Los niños y su búsqueda de la luz protagonizan esta aventura. — Karma Films

La película se estrena ahora en España, ¿dónde más?



Japón, EE.UU., Francia... En muchos sitios del mundo tienen un interés real por la película lo que demuestra que la historia es universal. Esto es un hito para el cine indio y ahora veo en mi película el logo de las distribuidoras que me fascina. Viví todo el proceso con absoluto asombro y felicidad en el mercado de Cannes.



¿Cómo buscó al niño protagonista?



Para encontrar al chaval protagonista de la película estuve en aldeas donde los niños han vivido muy pocas experiencias de proyecciones, así su relación con lo que vería sería más intensa. Tienen teléfonos móviles, televisión... Pero el cine de verdad es un auténtico evento para ellos.



¿Podría decirse que es una película sobre la aventura de la luz?



El mundo está pasando por momentos terribles, una época que nunca habíamos visto. Quiero que el espectador se lleve algo de luz. Como narrador, quiero compartir sentimientos de esperanza y de aire fresco. Quiero celebrar la belleza de nuestro planeta y mostrar cuánto más sencilla solía ser nuestra vida.