Pili Zabala: "El PSOE tiene que hacer una transición democrática y depurar responsabilidades sobre el GAL"

La vida es una eterna espera para Pilar Zabala. Primero esperó que su hermano apareciera con vida. Después aguardó que llegara la verdad, y que la verdad trajera justicia. Hoy ya no quiere esperar más. La hermana de Joxi Zabala, asesinado por el GAL junto a Josean Lasa en 1983, exige que de una vez por todas se sepa quiénes, cómo y desde qué despachos ordenaron aquellos asesinatos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional le ha dicho que no, pero esta mujer, excandidata a lehendakari por Elkarrekin Podemos, no piensa bajar los brazos: ahora cuenta con el respaldo de la plataforma B-Egiaz, creada para buscar la luz que el Estado, desde diferentes estamentos, siempre se negó a encender.

¿La decisión de la Fiscalía le sorprendió?

Como dice el psiquiatra sevillano Luis Rojas-Marcos, siempre esperas lo mejor, pero sabes que tiene que estar preparada lo peor. Esta es una de las dinámicas de nuestra vida: siempre hemos tenido esperanza. Esperanza en la justicia, esperanza en que estuvieran vivos, esperanza en que aparecieran los cadáveres… pero siempre estabas preparada para lo peor. En este caso, nunca se han cumplido nuestros derechos debido a las negligencias ocurridas a distintas escalas.

¿Hasta dónde prevé llegar ahora la plataforma B-Egiaz?

Esta plataforma está conformada por personas con gran capacidad de trabajo y muy bien formada. Vamos a utilizar todas las instituciones a las que podamos acceder y recurriremos a todas aquellas modalidades de justicia que consideremos necesarias y oportunas para resolver estos casos. El terrorismo de Estado, que aquí ha existido, es un concepto reconocido para países como Argentina o Chile, pero no para España.

¿Felipe González es una de las figuras impunes de esta historia?

"La X del GAL no solamente es Felipe González"

Sí, pero la X del GAL no solamente es Felipe González, sino que hay más de una. Está José Barrionuevo, exministro del Interior que fue condenado por el secuestro de Segundo Marey, que no cumplió condena y que fue indultado por el PP, o también (el exsecretario de Estado para la Seguridad) Rafael Vera. Del mismo modo, la X del gal de la que menos se habla es la del delegado del Gobierno en aquella época, por quien pasaban todo este tipo de decisiones. El GAL fue una organización criminal bien estructurada, con diferentes puestos en un organigrama concreto. Había inductores.

Desde que ocurrieron los asesinatos de Lasa y Zabala hubo distintos gobiernos. ¿Cómo ha sido el trato dispensado a las víctimas del terrorismo de Estado?

Hubo una indiferencia abrumadora hacia las víctimas y un respaldo absoluto a los inductores y perpetradores. No hay más que ir a hemeroteca para ver cómo ascendieron al cargo de general a Galindo, condenado por el caso Lasa y Zabala, que se juzgó 17 años después de que fueran secuestrados. Siempre hubo un maltrato justificado por las altas instancias. Las humillaciones a las que no han sometido una y otra vez con los indultos a Barrionuevo y Vera, el abrazo que Felipe González dio a ambos fuera de la cárcel de Guadalajara en 2003… El summum es que existen leyes injustas e inhumanas por las que Lasa y Zabala no son consideradas víctimas del terrorismo. ¿Puede existir un mayor grado de indefensión ante las instituciones que te tienen que defender? ¿Puede existir un mayor grado de humillación, de maltrato psicológico a todos los niveles que ese tipo de decisiones?

En 2014, el Gobierno del PP se aferró a unos informes para asegurar que Lasa y Zabala habían sido miembros de ETA y que, por tanto, sus familiares no debían recibir el mismo trato que otras víctimas. ¿Cómo vivió todo eso?

"La calidad humana de estas personas (Alfonso Alonso y Rafael Hernando) es bajísima"

Está claro que una persona solo puede ser declarada culpable en un juicio justo y bajo una tutela judicial efectiva. Parece mentira que quienes gobiernan desconozcan los principios fundamentales del Código Penal. Utilizar informes policiales después de que dos personas han sido asesinadas… yo creo que no hay mayor grado de maldad. La iniquidad que mostraron concretamente Alfonso Alonso y Rafael Hernando al llevar a cabo esa estrategia manipuladora deja muy claro que la calidad humana de estas personas es bajísima. Esos comportamientos deberían ser investigados.

¿Qué papel tuvieron Alonso y Hernando, por entonces diputados del PP?

Me refiero a esos informes ad-hoc, con los que han prevaricado. Hay que tener en cuenta que Lasa y Zabala nunca fueron juzgados. Por tanto, nunca se podrá probar que pertenecieron a ETA. Para ellos nunca existió la presunción de inocencia; en cambio, para los culpables, con los hechos demostrados en un juicio, siempre han existido excusas para lavarles la cara. El sumario del caso Lasa y Zabala lo intento divulgar en todas las facultades de derecho: creo que es la mejor manera de conocer las cloacas del Estado.



¿El hecho de que los culpables no fuesen condenados por terrorismo resulta significativo?

Eso estaba totalmente estudiado. Fueron condenados por detención ilegal y asesinato, no por el delito de torturas, pese a lo que evidenciaban los informes forenses. Tampoco fueron condenados por pertenencia a banda armada. ¿Por qué? Porque los delitos de tortura y terrorismo no prescriben. Todo estaba muy bien medido.

¿Desde la plataforma B-Egiaz tienen previsto contactar con el Gobierno?



"El Gobierno de coalición no le debe nada a González, debería visualizarse esa ruptura"

Intentaremos solicitar una audiencia con Sánchez, Marlaska o alguna otra autoridad del Gobierno de coalición para que conozcan la plataforma y para pedirles que modifiquen la ley de secretos oficiales. También para decirles que no entendemos por qué no terminan de romper de una vez por todas con el cordón umbilical que les une a Felipe González. El Gobierno de coalición no le debe nada a González, por lo que debería visualizarse esa ruptura.

¿El PSOE tendría que haber hecho algún tipo de autocrítica o reflexión sobre la existencia del GAL?



Creo que sí. El PSOE tiene que hacer hoy una transición democrática y una depuración de responsabilidades sobre el GAL. Aquí desafortunadamente pierden los más honestos y honrados. Esas personas que han trabajado toda su vida por un PSOE que padeció las consecuencias del franquismo, que fueron encarceladas o torturadas, no se merecen que el partido al que quieren tenga esa mancha oscura.