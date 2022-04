La sala de recepción de la Misión Permanente de la Federación rusa ante la UE está presidida por una exposición de las cumbres UE-Rusia. Ya son 32. La última se celebró en 2014, una fecha que asentó el principio del fin de la confianza en la relación Bruselas-Moscú.

Vladímir Chizhov, representante permanente ruso ante la UE, recibe allí a Público. No aventura cuándo concluirá la guerra en Ucrania (lo que él llama operación militar especial). Pero sí tiene claro cuándo Bruselas y Moscú comenzarán a cooperar de nuevo: la mañana siguiente.

Cuando se cumplen dos meses desde la invasión a su país vecino, el diplomático estima que el fin del conflicto dependerá "de Rusia tanto como de la UE". "Cuantas más armas enviéis a Ucrania, más durará y más ucranianos morirán", asegura en una entrevista inédita.

Embajador, dijo que las guerras no comienzan los miércoles, pero esta lo hizo un jueves...

No hubo elección. Es una guerra de necesidad. Rusia y su presidente no tuvieron alternativa. Pero, además, esta guerra no comenzó el jueves 24 de febrero. Lo hizo hace años, en 2014, con el sangriento golpe de Estado en Ucrania y los eventos que le siguieron en el Donbás.

Durante las semanas previas a la decisión de Putin de lanzar esta operación militar especial surgieron señales. Las fuerzas ucranianas se concentraron en la línea de separación del Donbás y prepararon un ataque militar. Podrías decirme que Rusia podría haber esperado y contraatacar, pero la población del Donbás ya había sufrido mucho. Y, finalmente, Zelenski comenzó a hablar de armas nucleares. Ucrania no tiene la tecnología para producir una bomba nuclear clásica, pero sí posee los ingredientes para producir una "bomba sucia". Así, la primera fase de la operación se centró en acabar con el potencial militar y ahora, la segunda, es liberar el Donbás.

Ya se superan los dos meses de guerra. ¿Cuándo va a acabar? ¿El 9 de mayo?

Diría que eso depende de la UE tanto como de Rusia. Cuantas más armas enviéis a Ucrania, más durará y más ucranianos morirán. Tengo una mala sensación de que Occidente está preparado para luchar una "guerra proxy" hasta el último ucraniano. Nosotros tenemos los recursos y la determinación suficiente para completar esta operación especial. Preferiríamos hacerlo lo antes posible, pero eso también depende de cómo se comporte el adversario y los países que le suministran armas.

El embajador ruso en la UE, Vladimir Chizhov. — Misión Permanente de la Federación Rusa ante la UE

¿Qué quiere decir con completar la operación especial?

Cumplir con los objetivos fijados. Primero proteger al Donbás y a su población. Segundo, desmilitarizar Ucrania. Y tercero desnazificar Ucrania porque no puede convertirse en un hotspot de ideología nazi. Ello supondría una constante amenaza militar y política para Rusia.

¿Va Rusia a llevar su operación militar más allá de Ucrania e invadir Georgia o Moldavia?

Rusia nunca ha trazado planes agresivos. Todas nuestras acciones, ya sea ahora, hace ocho u ochenta años, han sido una reacción forzada a amenazas externas que no pudieron ser eliminadas diplomáticamente.

Han encajado miles de bajas. El crucero Movskva se ha hundido y las tropas rusas se han retirado del frente de Kiev ¿No les está yendo la guerra mucho peor de lo que anticiparon? ¿Están asumiendo un coste mucho más alto que el estimado?

No diría que la campaña no esté saliendo de acuerdo con el plan. El Ejército ruso nunca tuvo la intención de ocupar toda Ucrania o tomar Kiev. Así que cuando el presidente Biden dijo que la batalla por Kiev se había perdido…fue raro. No había batalla por Kiev.

¿Por qué tenían, entonces, miles de tropas acechando la capital?

Nunca entraron. Y había una razón: necesitábamos a alguien con el que hablar. Incluso las campañas militares terminan con una negociación. Ha habido varios intentos. En Bielorrusia o Turquía. El problema es que el régimen de Kiev cambia de postura todo el tiempo. Es muy difícil hablar con ellos y, para colmo, cuando se llega a algún acuerdo dicen que debe someterlo a referéndum. En este ambiente tan tenso, ¿qué tipo de referéndum vas a celebrar?

El Kremlin ha expresado públicamente su intención de controlar el este y el sur de Ucrania ¿Es ese su objetivo?

No me pronunciaré sobre declaraciones extraoficiales ¿Nuestros objetivos? El primero es evitar que Ucrania sea una fuente de amenaza para la seguridad nacional de Rusia. Con la ayuda de Occidente —principalmente Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la UE— Ucrania se ha convertido en anti-ruso a través incluso de promover el nacionalismo, e incluso en el nazismo.

Hablan con mucha frecuencia de desnazificar Ucrania. Pero, ¿quiénes son estos supuestos nazis? ¿Qué pruebas tienen?

Se puede ver fácilmente. El batallón de Azov, de Aidar o todos esos regimientos de defensa territorial llevan esvásticas, libros de criminales nazis o incluso retratos de Hitler. Desde hace ocho años celebran marchas con antorchas y saludos nazis. ¿Qué más pruebas necesita? Y, además, hay una línea histórica con la Segunda Guerra Mundial. Justo después de que Hitler invadiese la Unión Soviética en 1941, ¿qué hicieron los nacionalistas ucranianos? Enviarle una carta de agradecimiento. Pero Hitler nunca vio a Ucrania como un aliado autosuficiente, solo necesitaba su territorio y recursos.

Incluso aunque esto fuera cierto, ¿cómo se pueden justificar las masacres, violaciones y los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas?

No hay pruebas creíbles de estas alegaciones indignantes. Mira el caso de Bucha. Las tropas rusas estuvieron ahí antes de marcharse para reagruparse en el Donbás el 30 de mayo. Y al día siguiente, el alcalde de la localidad —que regresó tras escapar cuando las tropas rusas llegaron— salió en televisión diciendo: "¡Qué día tan feliz. Estamos de vuelta!". No hubo mención a ninguna masacre o a cuerpos abandonados en las calles. Fue documentado después, cuando llegaron las televisiones y las fuerzas ucranianas. Además, los cadáveres parecerían diferentes pasados varios días.

Hay imágenes de satélite que demuestran que estaban ya allí.

Algunas imágenes de satélite dicen estar fechadas en mitad de marzo, lo que es simplemente imposible. Hay una gran manipulación que hace llegar a la conclusión de que todo fue una provocación desde el inicio.

Veremos en los tribunales quién es responsable de todo esto ¿Qué va a ocurrir en la sitiada Mariupol?

Hay miles de nacionalistas de la línea dura junto con otros soldados y —según dice Ucrania— unos mil civiles cautivos en la fábrica de Azovstal. El presidente Putin dio la orden de no asaltar por razones humanitarias y con el objetivo de salvar la vida de los soldados rusos y de los civiles locales.

¿Por qué no establecen, entonces, corredores humanitarios que permitan huir a los civiles?

Los corredores humanitarios se establecen todos los días, tanto para civiles como para militares. Son los nacionalistas que están allí encerrados los que les impiden huir. A los que intentan huir se les dispara por la espalda. Además, parece que un cierto número de los escondidos son extranjeros, por lo que se estarían atrincherando para evitar un escándalo internacional.

¿Tienen pruebas de ello?

Sí. Hemos interceptado comunicaciones de radio en seis lenguas extranjeras. Dos nacionales británicos se han rendido y han pedido a Boris Johnson que los intercambie. Ha ignorado esta petición, pero ha pedido al Ejército ruso que los trate con compasión. Un gran humanista.

Hay rumores sobre que el presidente Putin tiene problemas de salud y de que no está bien informando sobre la situación de la guerra porque nadie se atreve a decirle la verdad.

Eso son tonterías. Y por supuesto que está bien informado. Tiene todos los detalles y toma sus propias decisiones.

El embajador ruso en la UE, Vladimir Chizhov. — Misión Permanente de la Federación Rusa ante la UE

Es usted el embajador ante la UE ¿Qué le parece la respuesta del bloque comunitario a la guerra y, en especial, cómo valora el rol de Borrell?

Decepcionante. La UE, una entidad política y económica prominente, se está transformando en una alianza militar de segunda. George Orwell debió retorcerse en su tumba cuando la UE utilizó su Instrumento para la Paz con el fin de financiar la guerra. " La paz es la guerra".

Puede que Josep Borrell sea emocional, como alguien que viene de España, pero yo siempre he entendido el papel del Alto Representante como el de alguien que guía el camino hacia la diplomacia, no hacia la confrontación militar. Ahora dice que está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación con Putin. Bueno, me temo que está sobreestimando su propio papel. Vladimir Putin tiene otros interlocutores.



Finlandia y Suecia están más cerca de la OTAN que nunca. Rusia habla de consecuencias si dan este paso ¿A qué tipo de consecuencias se refieren?

Es muy decepcionante. El norte de Europa siempre ha sido un ejemplo de estabilidad y cooperación pacífica. Claro que no declararemos la guerra si eligen unirse a la OTAN, pero reaccionaremos evidentemente, este movimiento producirá un impacto negativo en nuestras relaciones bilaterales y, desde el punto de vista militar, tendremos que reconfigurar nuestra posición defensiva.

Putin ha unido a Occidente y a la UE más que nadie.

No se olvide que el mundo va mucho más allá de Estados Unidos y de la UE: Y un mundo multipolar se está convirtiendo en la realidad. En el largo plazo, la UE solo podrá mantener su posición a escala global si coopera de forma más cercana con Rusia. O eso o su influencia decaerá.

¿Cómo es posible esta cooperación después de todo lo que está ocurriendo y con el señor Putin manteniendo el poder?

Habrá vías ¿Cuándo? Yo diría que la mañana de después. Y también habría que preguntarse si sería posible hacerlo con los líderes actuales de los países europeos. Lo que creo es que Europa está abandonando su propia autonomía estratégica, que tiene por objetivo permitir a los tanques estadounidenses que se paseen libremente por toda Europa.

Ha habido miles de detenidos en Rusia por manifestarse contra la guerra y han aprobado ustedes la ley contra las fake news ¿Están utilizando la guerra para reprimir los derechos y libertades fundamentales a nivel interno?

Si hay una guerra hoy en marcha, esa es la guerra sobre la información. Han habido algunos piquetes, algunos quebraron la ley y fueron detenidos y liberados poco después. No se puede llamar represión a eso.

¿Cree que la UE se atreverá finalmente a imponer un embargo al petróleo y al gas ruso? En ese hipotético escenario, ¿puede Rusia sobrevivir a la pérdida de estos miles de millones?

En el futuro la UE puede encontrar alternativas para sustituir los combustibles fósiles. Pero lo que está haciendo actualmente es simplemente estúpido. Está acabando con todo el carbón, da igual si procede de Rusia o es producido localmente. Están cortando la energía nuclear ¿Qué les queda? Petróleo y gas. Y hoy en día no se puede apostar todo a los molinos de viento o a las placas solares. No es viable.

¿Qué país le ha sorprendido más dentro de la UE en esta guerra? ¿Alemania?

Alemania es más o menos previsible.

Pocos se esperaban que fuese capaz de cancelar el Nord Stream II.

Bueno, el Nord Stream II no está muerto. Continúa siendo la Bella Durmiente. Me pregunto quién tendrá la valentía de ejercer de príncipe azul y despertarlo…

¿Es Hungría su principal aliado dentro de la UE?

Hungría es un país que ha demostrado más sentido común y cabeza que muchos otros. Además en un momento en el que Bruselas no está siendo conocida mundialmente por su sentido común.