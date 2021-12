Errejón ve la propuesta 'transversal' de Díaz como algo "familiar" pero no aclara si se unirá a una plataforma de izquierdas

Al líder de Más País, Íñigo Errejón, no termina de convencerle la plataforma de izquierdas "transversal" que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, está aglutinando. Pese a que no hay anuncios oficiales ni ofertas de incorporación, a Errejón la apuesta por la transversalidad le "suena muy bien" al constituir un aire "cálido" y "familiar" que van "en la línea de como deben hacerse las cosas" en la izquierda.

No obstante, ha aclarado que no va a entrar en "hipótesis" ni "especulaciones electorales" sobre posibles plataformas de las que "no sabe mucho" y que presentan "incógnitas" que le corresponderían en su día despejar a la ministra, quien además ya ha rechazado entrar en ese terreno para proclamar que su interés hasta que termine la legislatura es gestionar.

En una larga entrevista con Europa Press, Errejón valora la labor que despliega Díaz al frente del Ministerio, con la que "da gusto" trabajar y mantiene una "relación buena y fluida", que se ciñe exclusivamente a sus funciones dentro del Ejecutivo.

Respecto a la reivindicación que hizo recientemente la vicepresidenta sobre la apuesta por las políticas transversales, el diputado ha admitido que le "gustaron mucho" esas palabras. Sobre todo porque "resonaban" también a la senda tomada por el nuevo presidente chileno, Gabriel Boric.

Por tanto, ha considerado que el mensaje de Díaz tiene "mucho sentido", va en la línea de como deben hacerse las cosas. De hecho, y desde su punto de vista, ésa es la vía para "recuperar la iniciativa" y poder dejar a la extrema derecha en "fuera de juego".

Es "prematuro"

No obstante, el líder de Más País cree que aún es "muy prematuro pronunciarse" sobre una plataforma de la que aún se ciernen "muchas incógnitas". "Es como si a usted se le invita a una fiesta y no le dijeran cuándo es, dónde es y qué música ponen o cómo tiene que ir vestido. Me imagino que usted esperaría algo más hasta poder decidir su posición", ha ilustrado al respecto para reiterar que la relación que mantiene con Díaz es de estricta gestión y "es bueno que así sea".

También ha restado relevancia a la presencia de la líder de Más Madrid, Mónica García, al acto que compartió en València junto a Díaz, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la dirigente de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra. Un evento que fue "bonito" y una "buena idea" para visualizar a mujeres progresistas que ocupan posiciones "muy relevantes", en su caso representados por la diputada autonómica en la Asamblea de Madrid.

Eso sí, ha detallado que la propia Mónica García rechazó que esa cita fuera el lanzamiento de ninguna plataforma y está trabajando para consolidar su alternativa a Ayuso.