El ex secretario general del PSOE y ex vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue un sobresaliente orador en la tribuna del Congreso de los Diputados y en cualquier foro en el que intervenía. Muchas de sus frases siempre serán recordadas. Estas son algunas de ellas:

- "Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta, que les diga siempre la verdad" aseveró Pérez Rubalcaba el 13 de marzo de 2004, en plena jornada de reflexión de las elecciones generales.

- "ETA lo tiene cada vez más difícil allá donde vaya" dijo el 7 de marzo de 2011, año en el que la banda terrorista anunció el cese de la violencia.

- Al ser elegido líder del PSOE el 4 febrero de 2012 anunció: "Lo que toca, compañeros, es trabajar, trabajar y después trabajar".

- En el acto de clausura de la conferencia política del PSOE del 10 de noviembre de 2013, advirtió triunfante: "El PSOE ha vuelto".

- "Abandono la primera línea política, pero nunca abandonaré mi compromiso político. Soy socialista y lo seré hasta el final de mis días", anunció emocionado el 26 julio de 2014, en el Congreso Extraordinario del PSOE en el que se despidió de la secretaria general.

- "Los españoles enterramos muy bien", aseguró el ex vicepresidente del Gobierno el 30 de mayo de 2014.

-"Único y dual. Únicamente quien les habla pertenece a los dos gremios (...) político y científico". "Yo vivo con la química. Cuando me siento en mi mesa de trabajo tengo frente a mí un sistema periódico, que me apasiona" dijo el 8 de febrero de 2011 en la apertura del Año Internacional de la Química.

- "Que sería de usted sin mí y sin el caso; es como la canción de Amaral, 'Sin ti no soy nada', se burlaba Rubalcaba el 23 de marzo de 2011 del diputado del PP Ignacio Gil Lázaro después de que le volviese a interpelar por el 'caso Faisán'.

- El 17 de octubre de 2012 espetó que PP se manifiesta "con los curas" y "nosotros con los sindicatos, cada oveja con su pareja".

- "Somos Teresa de Calcuta, usted hizo una oposición terrible", fue una de las frases que el 20 de febrero de 2013 dedicó el socialista a Mariano Rajoy. A su vez, le espeto en un Congreso que reía a carcajadas "pero, ¿señor Rajoy, piensa usted que los españoles se van a creer que es usted tan incompetente que no sabía realmente la profundidad de la crisis que tenía España?"

- "La de ayer no fue mi mejor noche" dijo el ex secretario general del PSOE el 18 de mayo de 2013 tras derrota del Real de Madrid en la Copa del Rey.

- "Quien calla otorga". "Bárcenas es una especie de nube negra (...) que de vez en cuanto descarga lluvia ácida", espetó Rubalcaba el 11 de julio de 2013 al PP sobre la trama Gürtel.

- "Cada vez que veo un desahucio pienso: Maldita sea, por qué no arreglamos aquello", lamentaba el ex líder socialista el 20 de febrero de 2013 al no haber solucionado durante la etapa en que gobernó el PSOE el problema de los desahucios.

- El ex secretario general del Partido Socialista manifestó, en una entrevista en Cadena SER el 25 de octubre de 2012, su intención de seguir en el cargo a no ser que sus compañeros le pidan lo contrario: "Es evidente que si los órganos de dirección de mi partido me dicen 'Alfredo, que esto no tira, te tienes que ir', pues me iré, faltaría más".



- "No parece que sea precisamente un candidato al nobel del diálogo", dijo el ex vicepresidente del gobierno el 11 de mayo de 2018 sobre Quim Torra.

- Sobre el fin de la actividad armada de ETA el 13 de febrero de 2019: "Esa noche desconecté, tras años obsesionado. Y el 20 de marzo de 2017 aseguró sobre el desarme de ETA: "No tenemos que admitir este paripé".

- "Ahora quieren separarnos de Europa, aunque hay mujeres a las que se va a acercar a Europa, aquellas que tengan recursos para moverse a algunos países y seguir utilizando una ley de plazos", subrayaba el 19 de febrero de 2014 el entonces líder socialista y puntualizaba que el Gobierno era discriminatorio: "Si tienes dinero, plazos; si no, supuestos. Si tienes dinero, decides tú; si no, alguien decide por ti. Y si te dicen que no, tienes que apechugar con un embarazo indeseado o ir a la clandestinidad y jugártela".