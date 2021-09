Alberto Fernández carga contra el modelo de país de la oposición en la jura del nuevo Gobierno

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, tiene por delante cinco semanas para darle la vuelta a los resultados de las elecciones primarias —en las que se eligen los candidatos al Congreso, que su coalición Frente de Todos ha perdido estrepitosamente— y mantener el control de la cámara legislativa, hoy en manos del peronismo.

Los argentinos estuvieron siete meses y medio en confinamiento

Fernández, que juró el cargo el 10 de diciembre de 2019, no pudo ni si quiera hacer el intento de arreglar la difícil situación financiera de su país cuando vino otra crisis económica: la provocada por el coronavirus.

La gestión de la pandemia por parte del Gobierno —quien mantuvo encerrados a los argentinos en sus casas siete meses y medio— no ha sido bien valorada en las primarias. La oposición ha arrasado en los comicios, llevándose 18 de los 24 distritos que conforman el país.

Tras esta derrota, el presidente argentino ha decidido hacer una remodelación de su equipo de Gobierno, ofreciendo nuevas rostros de cara a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre.

Alberto Fernández ha aprovechado la toma de posesión de sus nuevos ministros para cargar contra el modelo de país de la oposición. "No somos parte del país que quiere que los que trabajan pierdan sus empleos y que nadie los indemnice. No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan. No somos parte del país que quiere seguir con la concentración, abandonando al norte y al sur", ha afirmado en referencia al jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como ha recogido el medio argentino Página 12.



Alberto Fernández: "No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los trabajadores"

También se ha referido al expresidente Mauricio Macri. "Queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido, que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a los que han quedado postergados. Primero por la situación económica heredada y después por el malestar que a todos nos causó la pandemia", ha argumentado.

"La pandemia nos distanció, algunos promovieron ese distanciamiento, otros lo aprovecharon la pandemia para dividirnos (...). Vamos a trabajar con todos y todas", ha subrayado en declaraciones recogidas por el diario Clarín.

El reconocimiento de la derrota

En cualquier caso, Fernández ha reconocido la derrota sin paliativos. "El domingo pasado el pueblo dio un veredicto. A lo largo de la semana escuché a muchos y a muchas, porque quiero entender por qué la gente votó como votó", ha afirmado el presidente.

"Nosotros cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros. En realidad nosotros debatimos de cara a la gente", ha apuntado en velada referencia a su disputa interna con la vicepresidenta, Cristina Fernández, aunque ha matizado que "no me van a ver atrapado en disputas internas e innecesarias".

En cambio, ha criticado a Rodríguez Larreta o Macri. "Hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, se enojan con la gente. Nosotros cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros porque algo habremos hecho mal", ha insistido Fernández.