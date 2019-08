En el vídeo se ve cómo la mujer actúa con relativa naturalidad: frente a un muro de ladrillo escribe algo con tiza y cuando termina reanuda su camino con su bastón mientras se guarda la tiza en el bolso. Ahí queda su mensaje: "El brexit se basa en mentiras. Recházalo".

No era la primera vez que lo hacía. Desde que se celebró el referéndum en 2016 lo ha repetido decenas de veces también con otros mensajes como: "exige una nueva votación".

Todos en su ciudad, Wakefield (Inglaterra) los habían visto o habían oído hablar de ellos pero nadie hasta ahora sabía quién era su responsable, por eso los vecinos y la prensa local habían bautizado a su misterioso autor como el fantasma antibrexit. Ahora que una vecina la ha grabado en pleno proceso y su identidad ha quedado al descubierto, Hazel Jones, esta profesora jubilada de 71 años, ha pasado a ser conocida como la abuela grafitera.

"Mi generación se ha cargado las perspectivas de futuro de los jóvenes, así que lo hago por mis nietos", asegura la mujer

La mujer, que bromea diciendo que "si hubiera sabido que me estaban grabando, me habría arreglado un poco más", ha contado a The Times que lo hacía por sus cuatro nietos: "Mi generación se ha cargado las perspectivas de futuro de los jóvenes, así que lo hago por mis nietos". Porque, sostiene, se ha hablado de la UE "como si fuera el hombre del saco".

Ha sido, como ella misma dice, su pequeño granito de arena: "Todos tenemos que poner algo de nuestra parte y creo que es importante que la gente esté alertada de la inminente catástrofe a la que vamos a tener que hacer frente si el brexit sigue adelante".

Aunque nunca ha creído que estuviera cometiendo ninguna infracción, ahora sabemos que actuaba con precaución: usaba tiza para que incluso la lluvia pudiera borrar los mensajes y elegía muros o vallas públicos, nunca espacios privados. Además, ha confesado que siempre lo hacía por la mañana temprano, por eso cree que su "error" es que ese día salió de casa más tarde de lo habitual.

Porque ahora que la han descubierto ha dicho que no habrá mas mensajes: "Supongo que el juego se ha acabado, no puedo seguir haciéndolo más", ha dicho, aunque asegura que la decisión la ha tomado más por sus hijos que por ella misma: "Les preocupa que haya represalias".

Precisamente fue uno de ellos quien le contó que la había visto en Facebook horas después de que su vecina Carla Angel Petts grabara el vídeo y lo subiera a su cuenta con el siguiente mensaje: "Pensé que sería un grupo de jóvenes. Hoy he descubierto a la responsable. ¡Qué mujer!".

Desde entonces la grabación, de apenas 30 segundos, ha circulado por redes sociales y ha recibido infinidad de comentarios de apoyo como "¡genial!" o "¡sigue haciéndolo!" pero también en contra: "eso es vandalismo" y "votamos por el brexit, ¡respetadlo!", han escrito otros.

En Wakefield, en concreto, el voto a favor de que Reino Unido abandonara la Unión Europea se impuso de manera aplastante en el referéndum: el doble de sus vecinos (66,3%) votó a favor del brexit frente al 33,6% partidario de la permanencia.

Aunque ella no cree que esté ofendiendo a nadie, en una entrevista en Channel 4 reconocía que "me han acusado de alarmista pero no es así". E insistía en su mensaje: "si este tipo de brexit se produce, nos enfrentamos a una catástrofe".