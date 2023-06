Aprueban el informe que denuncia que Boris Johnson mintió al Parlamento

Solo siete diputados se opusieron este lunes al informe que confirma que el ex primer ministro británico Boris Johnson mintió a la Cámara de los Comunes acerca de las fiestas celebradas en Downing Street en plena pandemia. De esta forma, el documento queda aprobado por una mayoría absoluta de 354 votos a favor. Como consecuencia, Johnson ha perdido el permiso especial de acceso al Parlamento.

El debate en la Cámara ha demostrado una posición común de los diputados, puesto que en las seis horas que duró, casi todos los parlamentarios intervinieron para criticar arduamente al exdirigente tory, incluidos sus correligionarios, a los que se les concedió libertad de voto.

Los laboristas forzaron la votación individual precisamente para demostrar la soledad de Johnson en la Cámara Baja. Para ello, gritaron un "¡no!" rotundo cuando el presidente del Parlamento preguntó a viva voz si se aprobaba el informe, pretendiendo así zanjar el tema de forma rápida.

Una ausencia que se hizo de notar en la casa legislativa fue la del actual primer ministro británico, Rishi Sunak, que permitió a los conservadores elegir el sentido de su voto. Ese mismo mensaje trasladó la líder de la Cámara de los Comunes (cargo similar a una secretaría de Relaciones con las Cortes), Penny Mordaunt.

La política afirmó que daría el sí al texto, pero también pidió a sus compañeros "votar en conciencia". Mourdant señaló antes de la votación que Boris Johnson "engañó al Parlamento de forma deliberada y al hacerlo incurrió en un grave desprecio".

Además, también quebrantó la confianza depositada en él, socavó el proceso democrático parlamentario y "fue cómplice en una campaña de abuso e intentó intimidar al comité".

A sus palabras se les sumaron las de la presidenta del Comité de Privilegios, la laborista Harriet Harman, que confirmó la validez de la investigación que demuestra que el tory mintió muchas veces a los diputados.

"Él sabía que se estaban violando las reglas. Y engañar no es un tecnicismo, sino una cuestión de gran importancia. Los ministros deben ser sinceros, si no, no podemos hacer nuestro trabajo", defendió Harman.

Por otro lado, la ex primera ministra Theresa May ha agradecido la labor de aquellos que realizaron el informe. "No es fácil juzgar a amigos o compañeros, pero la amistad, trabajar juntos, no debería interponerse para hacer lo que es correcto", ha argumentado.

Fiestas en el número 10 de Downing Street

Lo que el informe votado este lunes afirma es que Boris Johnson mintió deliberadamente a la Cámara de los Comunes cuando ésta le preguntó en repetidas ocasiones sobre si había incumplido la normativa de distancia social establecida en 2020 para controlar el contagio del coronavirus. Johnson lo negó y tildó de "basura" el informe que trata el caso conocido como Partygate.

Dicho caso llevó a la apertura de un comité de Privilegios en junio de 2022. A raíz de las alertas policiales, se elaboró un informe independiente encargado por el Gobierno que dejó claro que el por aquel entonces primer ministro había quebrantado la ley.

Al respecto, Johnson afirmó que "creía" que las fiestas "eran legales" y ha extendido la responsabilidad, señalando que "todos" los miembros de su equipo así lo pensaban también.

El ex primer ministro presentó su dimisión como diputado hace más de una semana, por lo que la pena de suspensión de 90 días que había pedido el comité ―la más alta para un antiguo primer ministro― no llegará a aplicarse.